Nam chính tổng tài thất bại nhất phim Hàn: Làm việc thì ít, ngắm bạn gái thì nhiều

King the Land - Khách Sạn Vương Giả đã đi sang tập phim thứ 10 và đang có những biến động lớn về rating. Tập 9 và 10 đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi phát sóng, rating của phim tụt dốc ở cả hai khung thứ Bảy lẫn Chủ nhật. Ngoài ra, phim đang nhận "bão" 1 sao với hơn 100 nghìn lượt đánh giá, nhận điểm dưới 2 vì tình tiết bôi nhọ văn hóa và cả kịch bản nhạt nhẽo, "3 xu".

Trong số đó, nhân vật nam chính Gu Won của Lee Jun Ho trở thành nỗi thất vọng lớn khi đến hiện tại, anh là một tổng tài vô dụng, chẳng làm nên "cơm cháo" gì ngoài việc yêu đương, tán tỉnh bạn gái.

"Cậu ấm" bất tài, vào công ty chỉ để "báo"

Hiện tại đã trải qua 10 tập nhưng định hình về nhân vật Gu Won vẫn rất nhạt nhòa, mông lung và không có sự phát triển đáng kể nào. Ngay từ tập 1 của King the Land, Gu Won đã xuất hiện như một "cậu ấm" bất trị, bị bố ép vào môi trường công sở để xem khả năng thừa kế đến đâu. Anh chàng học và sinh sống tại nước ngoài lâu năm, không rõ là học về gì, có định hướng nghề nghiệp thế nào nhưng luôn miệng nói rằng "có rất nhiều tiền". Anh còn không sợ khi cô chị nhiều lần ám chỉ cút khỏi nhà nữa! Thế nhưng trước khi chính thức về làm tại King the Land, tài chính của Gu Won ở đâu ra?



Trong tiến trình 7 năm tại nước ngoài, Gu Won chỉ có đi học, lái siêu xe ra đường, tỏ ra cô độc, rồi lại đi học. Chẳng có chi tiết nào cho thấy Gu Won là người nhìn xa trông rộng, có "máu" kiếm tiền gì cả.

Anh chàng không có nghề ngỗng, sự nghiệp gì, không rõ có đầu tư gì hay không, và tất nhiên chỉ có thể sống bám gia đình mà thôi. Gu Won chịu về giữ chức vụ cao ở King the Land để điều tra về mẹ của mình, thế nhưng cũng cho thấy chiếc ghế giám đốc này rõ ràng quá cao dành cho anh. Hwa Ran có thể là một kẻ ác trong câu chuyện của Gu Won, nhưng cô rõ ràng là một lãnh đạo tài giỏi, lý trí và luôn tạo điều kiện cho nhân viên giỏi thăng tiến (như Sa Rang). Việc "bôi đen" Hwa Ran trở thành kẻ có vẻ đang bóc lột cấp dưới bằng KPI trên trời cũng không giúp Gu Won trở nên tỏa sáng, khi thật ra anh không có năng lực gì để xoay chuyển tình thế này ngoài việc cho bộ 3 Sa Rang... nghỉ việc không lương, đi du lịch mà chưa có sự xem xét qua của Hwa Ran.

Hwa Ran gồng gánh cả tập đoàn, giờ đây còn phải lo cả những lần phá hoại của cậu em trai "chiếu mới" này. Đơn cử là khi Gu Won tự mình lấy trực thăng công ty mà không cần phê duyệt để đi cứu Sa Rang, khiến công ty chịu tổn thất lớn. Trong mắt khán giả đó là ngôn tình, nhưng trong thực tế thì đó là lá đơn sa thải đáng lý ra phải dành cho Gu Won.

Gu Won có thể có ý định tốt, muốn thay nhân viên cất tiếng nói xóa đi sự bất công nhưng thực lực anh không cho phép. Gu Won dưới quyền Hwa Ran, sau 10 tập phim cũng chưa có thành tựu to lớn nào đóng góp cho công ty. Điều duy nhất anh làm được và được bố khen đó là mời thành công hoàng tử Ả Rập đến khách sạn. Thay vì là màn phô diễn tài ngoại giao của nam chính, nhân vật hoàng tử này được "vẽ" hẳn luôn là... bạn học cũ của anh chàng. Kịch bản "bàn tay vàng" đã khiến cho nhân vật Gu Won chẳng khác nào kẻ "há miệng chờ sung", trải qua 75% thời lượng phim rồi mà vẫn chưa thể hiện được mình là người thừa kế sáng giá, hay chí ít là một nhân sự có tài, có đóng góp dành cho công sở.

Làm việc thì ít, ngắm gái thì nhiều

Gu Won đến King the Land và giữ chức vụ lớn, nhưng anh cũng không mặn mà gì với công việc này. Gu Won giống như một giám đốc "bù nhìn", và điều này càng thể hiện rõ sau khi anh bắt đầu thích Sa Rang. Gu Won coi thường công việc, không nghiêm túc trong những cuộc họp, lợi dụng chức vụ để cố tình tiếp cận, có thời gian bên cạnh Sa Rang. Còn nhớ khi dàn cấp dưới đang đau đầu vì KPI được đề ra và cần ý kiến từ giám đốc, Gu Won chỉ biết ú ớ vì nãy giờ... bận ngắm Sa Rang.

Gu Won không có năng lực lãnh đạo và làm kinh doanh, điều này có thể châm chước. Thế nhưng anh chàng cũng không có cả thái độ tốt và đúng đắn của một lãnh đạo. Miệng Gu Won luôn ra rả về việc không để nhân viên chịu bất công, thế nhưng bản thân anh đã không ít lần đối xử tệ với chính thư ký riêng của mình là Sang Sik. Chẳng hạn như trong buổi chụp ảnh quảng bá khách sạn, Gu Won đã khiến Sang Sik chạy đôn chạy đáo thế nào, thậm chí không buồn phối hợp khiến bức ảnh trông vô cùng dị hợm.

Chỉ cần là Sa Rang, nam chính của King the Land có thể bất chấp tổn hại hàng tỷ từ công ty, bất chấp vị trí của mình kém chị gái Hwa Ran mà làm bất cứ điều gì. Ngay cả mục đích lớn nhất và tiên quyết của Gu Won từ đầu cũng đã bị Sa Rang san bằng, đẩy lại phía sau.

Bỏ quên mẹ của mình, rồi là thương mẹ dữ chưa?

Gu Won mong muốn thông qua công việc tại King the Land để lật mở bí mật về sự biến mất của mẹ mình năm xưa. Tuy nhiên, tuyến câu chuyện này rõ ràng quá mờ nhạt, đang có dấu hiệu "đầu voi đuôi chuột" và bế tắc. Những gì khán giả có thể gom góp từ một số phân đoạn vụn vặt của King the Land là mẹ Gu Won biến mất khi anh còn nhỏ, để lại cho anh chiếc đồng hồ quả quýt. Hồ sơ của bà khi còn làm việc tại King the Land đã bị xóa sổ, và cách duy nhất hiện tại để tìm hiểu là hỏi thăm nhân viên lâu năm.

Rồi anh đã đi hỏi chưa? Sau khi nhận ra kế sách này, Gu Won còn chẳng buồn thực hiện mà dành ra 2 tập phim chìm trong "mật ngọt" với Sa Rang. Cốt truyện yêu đương càng phát triển thì tuyến nội dung vụ án càng nhạt nhòa, bị lãng quên. Gu Won thương mẹ nhưng từ khi có bạn gái, anh rõ ràng thương bạn gái hơn và thậm chí thú nhận chuyện tìm mẹ suy cho cùng cũng không quá quan trọng, và anh chỉ tò mò về mẹ mà thôi. Rồi là thương mẹ dữ chưa?

Tạm kết

Sau khi trải qua 2/3 chặng đường, King the Land mang đến cho khán giả một hình tượng nam chính tổng tài chỉ biết đẹp trai, ngoài ra chưa làm được gì. Nhiều khán giả cảm thấy thất vọng khi Lee Jun Ho lựa chọn trở lại bằng King the Land, với một hình tượng nam chính rỗng tuếch, phông bạt và kém năng lực như vậy. Sau khi đắn đo giữa hàng trăm kịch bản, Lee Jun Ho sẵn sàng bất chấp sự vô lý của nhân vật chỉ để thỏa ước mong đóng phim với Yoona, một nước đi ngọt ngào nhưng sai lầm quá...