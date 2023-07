Nam chính Lãnh Thanh "Nơi Giấc Mơ Tìm Về" bị chê yêu cả nữ chính và nữ phụ

Trong những tập gần đây của Nơi Giấc Mơ Tìm Về, chuyện tình cảm của cặp nam - nữ chính là Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa) "giậm chân tại chỗ". Trái lại, Gia An lại tỏ ra quan tâm Mai Anh (Minh Thu) - người mà trước đây anh nhiều lần từ chối tình cảm, khẳng định chỉ coi như em gái.

Gia An tìm được Mai Anh ở công viên nơi hai người từng hẹn hò.

Phim chỉ còn hơn 10 tập là kết thúc nhưng Gia An vẫn không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Điều này khiến nhân vật mất điểm trong mắt người xem. Trong tập 36, khi Mai Anh mất tích, Gia An nhớ lại những nơi có nhiều kỷ niệm giữa hai người để tìm tung tích cô. Anh là người duy nhất tìm được Mai Anh ở nơi họ từng hẹn hò. Đến công viên, thấy Mai Anh ngồi một mình, Gia An ôm cô vào lòng để an ủi.

Khi đưa Mai Anh vào viện, Gia An lo lắng nói với Trí (Trung Tuấn): "Bây giờ rối lắm, tao cũng không biết cảm xúc của mình sao nữa. Chẳng biết phải nói gì. Tao từng có cảm giác không còn yêu Mai Anh nữa". Tuy nhiên, khi nghe tin Mai Anh mất tích, Gia An vẫn có cảm giác sợ mất đi thứ gì đó. "Lúc mình chia nhau đi tìm, không ngờ tao lại nghĩ đến Mai Anh nhiều như vậy", anh tâm sự với Trí.

Gia An không rõ tình cảm anh dành cho Mai Anh là gì.

Thái độ này khác hẳn với lúc Gia An ở cạnh Phương (Việt Hoa). Khi Phương ốm, anh quan tâm cô và tuyên bố chỉ coi Mai Anh là bạn bè, là em gái. Gia An cũng tỏ ra lạnh nhạt khi Mai Anh nhắc đến đám cưới, dù biết Mai Anh đang mang thai đứa con của anh.

Sự mơ hồ trong tình cảm của Gia An khiến nhân vật bị khán giả chỉ trích. Gia An có thời gian tán tỉnh, tìm cách làm thân với Phương. Tuy nhiên, sau khi thuyết phục Phương trở lại công ty, hai người chỉ bàn chuyện công việc. Tình cảm của Phương và Gia An không có nhiều tiến triển.

Nhân vật Phương dường như bị lép vế do đất diễn dành cho Mai Anh khá nhiều. Thân thế, hoàn cảnh gia đình của Mai Anh cũng được giới thiệu chi tiết, trong khi khán giả chưa biết nhiều về nhân vật Phương.

Tình cảm của Gia An và Phương "giậm chân tại chỗ".

"Không hiểu kịch bản có gì bất ổn không. Gia An ba phải. Không biết ai mới là nữ chính của phim", một khán giả bình luận. Khán giả Phương Linh bày tỏ dưới bài đăng Facebook của diễn viên Lãnh Thanh: "Đang có tình cảm với Phương mà bỗng dưng quay xe lo lắng cho Mai Anh chỉ sau một lần tìm kiếm. Khán giả biết phải làm sao ạ".

Diễn viên Lãnh Thanh cũng chia sẻ anh đọc rất nhiều bình luận của khán giả và khẳng định phim sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ ở những tập tiếp theo.