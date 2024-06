Nam chính Gia Tài Của Ngoại xứng danh "con nhà người ta", gây choáng khi là Á khoa tại ngôi trường quen thuộc này

Gia Tài Của Ngoại hiện là bộ phim đang gây sốt khắp Đông Nam Á bởi nội dung xúc động, chân thật và đậm tính nhân văn. Trong đó, nam diễn viên Billkin (tên thật Putthipong Assaratanakul, sinh năm 1999) hóa thân vào nhân vật M đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ bởi nhan sắc "vạn người mê" và diễn xuất tự nhiên, chạm đến cảm xúc.

Nếu trong phim, M đến chăm sóc bà với mục đích muốn kế thừa tài sản khổng lồ khi đang thất nghiệp thì ngoài đời, Billkin lại đang sở hữu khối tài sản lớn thực tế mà nhiều người mơ ước. Việc sở hữu trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ và thành công ở độ tuổi còn khá trẻ đã khiến nam diễn viên trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Phim Gia Tài Của Ngoại nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả

Cựu sinh viên trường Đại học thuộc top tại Châu Á

Tham gia hoạt động nghệ thuật vào những năm 2016, Billkin bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn khi đảo nhận vai Tao trong My Ambulance (2019). Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên và Krit Amnuaydechkorn đã nhanh chóng nhận về lượng người hâm mộ hùng hậu. Sau đó, cặp đôi cũng thường xuyên đồng hành cùng nhau và được fan tích cực ghép đôi.

Gia đình Billkin có gốc Hoa, anh là cháu trai của gia tộc kinh doanh nổi tiếng tại quê nhà và chính anh cũng là nhân vật nổi đình đám trong giới hi-so Thái. Từ khi còn đi học, nam thần xứ "Chùa Vàng" này đã được định hướng giáo dục tốt khi theo học tại trường Trung học Saint Gabriel's - ngôi trường nam sinh nổi tiếng tại Thái Lan.

Billkin là nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên Gia Tài Của Ngoại đã quyết định theo học ngành Quản trị Kinh doanh chương trình quốc tế, chuyên ngành Marketing của Khoa Thương mại & Kế toán tại Đại học Thammasat. Dù học tập song song với làm việc nhưng Billkin vẫn có điểm GPA tích lũy đạt 3.49 và xuất sắc tốt nghiệp Á khoa tại trường.



Nói thêm về trường của Billkin, suốt nhiều năm qua, Đại học Thammasat luôn được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc tổ chức học thuật hàng đầu Châu Á với các tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Có lịch sử hình thành lâu đời, trường là "cái nôi" đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên chất lượng, có nhiều thành tích nổi bật trong các lĩnh vực. Đồng thời, cơ sở vật chất tại Đại học Thammasat luôn được xem là điểm mạnh nổi bật giúp sinh viên có môi trường học tập hiệu quả.

Không gian hoành tráng tại Đại học Thammasat

Nattawin Wattanagitiphat, Thanaerng, Bright... cũng là cựu sinh viên của trường

Từ Gia Tài Của Ngoại đến khối gia sản ngoài đời

Bên cạnh sự nghiệp với nhiều vai diễn trong các dự án như: Please... Seiyng Reiyk Wiyyan, My Ambulance, I Promised You The Moon... Billkin còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là một trong số ít những ngôi sao trẻ sở hữu lượng khối lượng tài sản lớn trong lĩnh vực kinh doanh tại Thái Lan.

Anh sẽ là người thừa kế Thaibronze - tập đoàn kinh doanh đồ điêu khắc đồng thau nổi tiếng. Với những hoạt động chăm chỉ của mình, Billkin hiện đã có nhiều thành tựu đáng mơ ước với loạt siêu xa đắt đỏ, biệt thự bạc tỷ và thậm chí đã có chuyên cơ riêng phục vụ cho các hoạt động công việc của mình.

Trong tương lai, anh sẽ là người thừa kế tập đoàn lớn tại Thái Lan

Mặc dù có mọi điều kiện để phát triển nhưng Billkin vẫn rất chăm chỉ trong công việc và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ bởi tính cách thân thiện và gần gũi. Trên mạng xã hội với 3,4 triệu người theo dõi, anh chàng vẫn rất tích cực trong việc giao lưu, tương tác với khán giả của mình.