Dành cho Gen Z thuê trọ: Làm thế nào để biết mình có bị hớ giá?

Bước vào cuộc sống đại học, sinh viên thường phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tìm kiếm một “tổ ấm” phù hợp với nhu cầu học tập và sinh hoạt của bản thân. Trong số đó, vấn đề thương lượng giá cả để thuê trọ là một trong những khó khăn lớn nhất. Các bạn trẻ phải căng mình tìm kiếm một điểm cân bằng giữa tài chính cá nhân và việc giá thuê trọ tăng “phi mã” như hiện nay. Đó còn chưa kể đến việc, dù bỏ ra nhiều tiền nhưng chưa chắc đã tìm được một căn phòng hợp lý nữa.



Thấu hiểu nỗi băn khoăn đó của sinh viên, mới đây, Batdongsan.com.vn đã tổ chức workshop về quản lý tài chính cá nhân và kinh nghiệm thuê nhà với chủ đề “Đồng tiền đi liền kinh nghiệm” tại trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM, thu hút hơn 250 bạn trẻ tham gia. Chương trình có sự góp mặt của anh Lê Bảo Long – Giám đốc Marketing của Batdongsan.com.vn, cùng 2 nhà sáng tạo nội dung Gen Z là Meichan và Nam Khánh.

Tại workshop, nhiều bạn trẻ đã tìm ra câu trả lời thích hợp cho câu hỏi “Liệu mình có bị hớ giá thuê nhà hay không?” và “Làm sao để thương lượng giá thông minh, đến chủ nhà cũng phải nể?” nhờ những chia sẻ đầy tâm đắc đến từ anh Bảo Long và các khách mời.

Trước tiên, anh Long khẳng định thuê nhà đang là vấn đề nhức nhối đối với không chỉ sinh viên, mà cả người đi làm bởi giá bất động sản đang tăng chóng mặt. Ở quy mô hẹp hơn đối với sinh viên, khi đi thuê nhà, các bạn trẻ sẽ gặp muôn vàn khó khăn như: Chi phí thuê cao, chất lượng không đảm bảo; An ninh kém, xa trường học và các tiện ích; Thiếu tiện nghi cơ bản; Điều kiện hợp đồng thuê mập mờ, Giá thuê phòng không ổn định…

Hiện nay, có 3 hình thức thuê nhà phổ biến đối với các bạn sinh viên là: Chung cư, nhà trọ, KTX. Đầu tiên là chung cư, ưu điểm của hình thức thuê này là đầy đủ tiện ích, chất lượng môi trường sống tương đối đảm bảo, nhưng ở chiều ngược lại thì chi phí thuê khá cao. Tùy vào hình thức là chung cư hay chung cư mini, giá thuê sau khi chia sẻ với bạn cùng phòng (nếu ở ghép), có thể giao động từ 4-6 triệu đồng hoặc thậm chí hơn nữa.

Còn thuê phòng trọ - lựa chọn mà đa phần bạn trẻ chọn ở thời điểm hiện tại, ưu điểm là chi phí rẻ, giờ giấc có thể khá thoải mái, tự do. Song, nó cũng có nhiều nhược điểm về môi trường sống và các tiện ích đi kèm. Đối với KTX, hình thức này nổi bật với chi phí “hạt dẻ”, nhưng nhu cầu ở KTX của sinh viên rất cao, nên không phải cứ muốn là có thể đăng ký vào ở được. Ngoài ra, còn nhiều bất tiện khác về sự thoải mái, không gian riêng tư…

Tóm lại, theo anh Long, mỗi hình thức sẽ có một ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính mà lựa chọn loại hình thuê sao cho phù hợp. Để không phải tốn sức tìm kiếm, trên trang Batdongsan.com.vn có rất nhiều bài đăng cho thuê phòng trọ, chung cư mini…, sinh viên có thể vào đây tìm kiếm, vừa nhanh chóng tiện lợi lại vừa có thể đảm bảo tìm được nơi ăn trốn ở hợp lý. Bởi trên trang web này, còn có tính năng tin xác thực, tức là những phòng trọ nào đã được kiểm chứng đảm bảo về giá cả, chất lượng sẽ nhận được một dấu tick xanh xác thực, sinh viên dựa vào đó có thể lựa chọn ra cho mình “tổ ấm” phù hợp.

Ngoài ra, trên trang còn có một tính năng là lịch sử giá thuê phòng, GenZ có thể tự tin so sánh giá thuê so với những căn phòng khác. Theo anh Long, tính năng này vô cùng hữu ích trong quá trình “deal” giá để không bị “mắc bẫy” thuê với giá quá cao so với mặt bằng chung trong khu vực.

“Để biết có bị hớ giá khi thuê nhà hay không, thì các bạn cần có thông tin về giá thuê. Tìm hiểu xung quanh, các bạn thấy căn nhà đang định thuê có tầm giá cao hơn so với các căn khác trong khu vực hay không, hoặc căn nhà có quá cũ so với số tiền bạn phải chi trả không, từ đó có thể trao đổi lại với chủ nhà. Nhưng để đàm phán thành công thì vẫn phải có dữ liệu, mách nhỏ các bạn ,trên Batdongsan.com.vn có rất nhiều dữ liệu để các bạn có thể tham khảo.

Tóm lại, khi có số liệu rõ ràng, sẽ tăng khả năng các bạn đàm phán giá thuê tốt hơn với chủ trọ”, anh Long chia sẻ.

Đặc biệt, trang Batdongsan.com.vn còn có tính năng môi giới chuyên nghiệp, tức là khi tìm phòng trọ trên đây, nếu thấy người môi giới nào được gắn huy hiệu hình bông hoa xanh thì là môi giới chuyên nghiệp đã được Batdongsan.com.vn kiểm chứng, có lịch sử hoạt động tốt trên trang.

“So sánh với việc bạn lên một nền tảng mạng xã hội bất kỳ và tìm ngẫu nhiên một người môi giới với việc bạn chọn một môi giới đã được chúng tôi xác thực, chắc chắn có nhiều sự tin cậy hơn”, anh Long bày tỏ.

Ngoài ra, trong phần chia sẻ, một câu hỏi đến từ khán giả tham gia chuỗi workshop khiến nhiều người thích thú đó chính là: “Đằng nào cũng khó mua được nhà, thôi cứ kiếm được bao nhiêu, xài bấy nhiêu”. Trước câu hỏi hóc búa này, Meichan và Nam Khánh cũng có những chia sẻ của riêng mình.

Nam Khánh cho rằng hiện tại nếu không mua được nhà trong các khu trung tâm, thì các bạn có thể chọn mua ở xa trung tâm với chi phí “hạ nhiệt” hơn.

Về phía mình, Meichan bày tỏ: “Mọi lựa chọn nên được cá nhân hóa vì mỗi người sẽ có nhu cầu, sở thích, lối sống riêng. Nếu là mình, mình sẽ xem xét hoàn cảnh của bản thân lúc đấy. Nếu mình muốn mua nhà, mà chưa đủ khả năng tài chính, cũng có thể suy nghĩ đến việc đi vay, xong rồi trả góp. Hoặc mình có thể thuê nhà, rồi dùng số tiền đó để đi làm ăn ‘tiền đẻ ra tiền’, rồi sau mua cũng không muộn. Nói chung tùy thuộc vào mỗi người”.

Meichan và Nam Khánh cũng có những chia sẻ bổ ích trong workshop

Tìm được một phòng trọ ưng ý quả thực là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự thông thái của bản thân cùng sự hỗ trợ trên trang Batdongsan.com.vn, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy căn nhà thuê “destiny” của đời mình.