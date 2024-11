Chỉ trong vòng 5 năm, Paul Mescal từ một người bình thường trở thành sao lớn tại Hollywood. Con đường sự nghiệp của nam diễn viên chưa đầy 30 tuổi được đánh dấu bằng hàng loạt vai diễn thú vị và một đề cử Oscar. Sắp tới đây, anh sẽ là gương mặt tiếp quản thương hiệu phim huyền thoại "Võ sĩ giác đấu" đến từ đạo diễn Ridley Scott. Câu chuyện được nhận vai chính của Paul Mescal trong "Võ sĩ giác đấu II" - bộ phim có kinh phí trên dưới 300 triệu USD cũng rất thú vị và theo một cách "điên rồ và kỳ quặc".

Sự nghiệp bắt đầu bằng… 15 chiếc xúc xích

Paul Mescal biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, sau đó thử giọng và được nhận vào Học viện Lir tại Trinity College Dublin. Anh tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật Diễn xuất năm 2017.

Một năm sau, Mescal miệt mài gây dựng tên tuổi trên sân khấu kịch. Anh được chọn vào vai Gatsby trong vở kịch The Great Gatsby và vai Hoàng tử trong vở kịch đương đại Chiếc Giày Đỏ dựa trên câu chuyện của Hans Christian Andersen. Các vai diễn được hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng chúng không chi trả được hết các hóa đơn.

Cha là cảnh sát địa phương, mẹ là giáo viên, gia đình của Paul không dư dả để hỗ trợ tài chính con trai lập nghiệp. Do đó, Paul quyết định đóng thêm quảng cáo. Denny - một thương hiệu xúc xích nổi tiếng của Ireland đem đến đoạn quảng cáo dài 30 giây, trong đó Mescal lấy cảm hứng từ hương vị thịt của xúc xích để đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong quá trình quay, Mescal đã ăn 15 chiếc xúc xích, vì anh cảm thấy sẽ thật thô lỗ nếu nhổ đi. Sau đó anh được trả 5.000 bảng Anh, đủ để trang trải tiền thuê nhà trong năm tháng. Cái tên "Paul Xúc Xích" từ đó được bạn bè dùng để gọi anh.

Từ ngôi sao thanh xuân vườn trường đến chủ nhân đề cử Oscar ở tuổi 27

Thành công của loạt phim Hulu và BBC "Normal People" đưa tên tuổi của Paul Mescal được biết đến trên toàn thế giới, và cũng là lý do cái tên này lọt vào mắt xanh của Ridley Scott. Được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Sally Rooney, series ra mắt năm 2020 lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khắc họa chuyện tình tan - hợp đầy sóng gió giữa hai con người khao khát tìm kiếm yêu thương.

Mescal vào vai Connell, một học sinh trung học nổi tiếng (và sau này là sinh viên) bắt đầu mối quan hệ với một người bạn cùng lớp, Marianne, do Daisy Edgar-Jones thủ vai.

Được hàng triệu người theo dõi vào thời điểm cao trào của giãn cách xã hội, những run rẩy, vụng trộm, sự buồn bã và nóng bỏng của "Normal People" đã tạo nên một cơn sốt mà trong đó có nữ ca sĩ Phoebe Bridgers. Cô đã bày tỏ sự yêu thích của mình trên mạng xã hội, Mescal trả lời và hai năm sau họ trở thành một cặp.

Nhờ vai diễn Connell, Paul Mescal thắng giải BAFTA TV năm 2021, nhận được đề cử tại Giải Primetime Emmy lần thứ 72 và Giải Critics' Choice năm 2021. Năm 2020, Paul được The Hollywood Reporter vinh danh là Ngôi sao tương lai của màn ảnh quốc tế và là một trong những Tài năng thế hệ tiếp theo.

Thành công của "Normal People" đưa Mescal tới với "Aftersun", bộ phim Anh "nho nhỏ" giúp anh trở thành chủ nhân đề cử Oscar trẻ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Không chỉ tại Oscar, mà còn tại BAFTA, British Independent Film Awards, Critics' Choice Awards - mùa giải đó, cái tên Paul Mescal xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Trong "Aftersun", anh vào vai Calum, một người cha đơn thân đứng giữa ngã ba đường. Đằng sau vẻ ngoài dễ chịu và vui vẻ cùng tình yêu vô bờ bến đối với con gái Sophie, Calum ẩn chứa những giằng xé nội tâm đau đớn. Diễn xuất của Paul mời gọi người xem diễn giải sự hỗn loạn bên trong nhân vật, phản ánh những đấu tranh thầm lặng của vai trò làm cha mẹ và mối quan hệ giữa con người.

Khía cạnh mong manh, dễ bị tổn thương mà Paul Mescal đem đến trong "Normal People" hay "Aftersun" gây ấn tượng với đạo diễn Andrew Haigh của "All of Us Strangers": "Các diễn viên nam thường từ chối diễn các cảnh yếu đuối trên màn ảnh. Nhưng Paul không bao giờ ngại thể hiện điều đó, và đó là lý do tại sao bạn càng yêu mến cậu ấy hơn".

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Strangers" của nhà văn Taichi Yamada đưa Paul Mescal vào vai Harry - anh chàng đồng tính bí ẩn hàng xóm của Adam (Andrew Scott). Haigh không giấu nổi sự hài lòng với Mescal trong một chi tiết phim: "Paul xuất hiện ở cửa nhà Andrew và phải thể hiện sự pha trộn kỳ lạ giữa tuyệt vọng, sợ hãi, ham muốn và say xỉn - một sự kết hợp rất, rất khó để thực hiện đúng mà không gây khó chịu. Nhưng cách Paul thực hiện thì ngược lại: cậu ấy khiến nó trở nên đầy lôi cuốn".

Trở thành võ sĩ giác đấu một cách "điên rồ và kỳ quặc"

Buổi gặp đầu tiên của anh với đạo diễn Ridley Scott là qua nền tảng Zoom. Paul chia sẻ: "Tôi đã có một cuộc nói chuyện online qua Zoom tuyệt vời với anh ấy. Đó là một cuộc nói chuyện nửa giờ, nhưng chúng tôi chỉ nói khoảng năm phút về việc Võ Sĩ Giác Đấu II sẽ trông như thế nào, 25 phút còn lại chúng tôi nói về bóng đá, chó và những thứ khác. Hai tuần sau, tôi được mời làm việc. Điều đó hoàn toàn điên rồ và kỳ quặc".

Paul không chỉ được Ridley Scott lựa chọn vì các vai diễn điện ảnh và truyền hình, mà vì cả sự năng nổ của anh trên sân khấu kịch. Một trong những lý do đạo diễn tin tưởng Mescal là việc anh nhận được sự công nhận lớn lao trong giới. Theo ông, nền tảng kịch nghệ của Paul là một điểm cộng trong quá trình tuyển chọn.

Một điểm cộng khác mà chính anh cũng không ngờ đến đó là chiếc mũi cao đậm chất La Mã mà vì nó Paul từng khổ sở thời còn đi học. Nam diễn viên từng rất ghét chiếc mũi đặc trưng của mình, bởi nó là lý do khiến anh từng bị trêu chọc hồi nhỏ. Tuy nhiên bộ phận cơ thể này đã trở thành một phần lý do đưa anh đến với Võ sĩ giác đấu. Chia sẻ với Vanity Fair, Mescal cho biết: "Mũi của tôi kiểu La Mã nên tôi đoán nó cũng hữu ích trong hoàn cảnh này".

Để chắc chắn thêm về yếu tố hình thể, các giám đốc điều hành hãng phim đã đến xem Paul biểu diễn vở "A Streetcar Named Desire". "Cậu ấy vào vai Stanley, có một số khoảnh khắc cậu ấy cởi áo và thật tuyệt vời", đồng giám đốc Paramount Daria Cercek chia sẻ. Các nữ khán giả có mặt hôm đó không giấu nổi sự phấn khích, và đội ngũ của Paramount đồng ý rằng họ đã tìm được đúng người.

Được lựa chọn trở thành gương mặt chính bên các bạn diễn tên tuổi như Denzel Washington, Pedro Pascal hay Connie Nielsen dưới sự chỉ đạo của Ridley Scott là một khoảnh khắc "ai đó nhéo tui cho tui tỉnh lại với" đối với Paul.

Trong lần đầu tiên dấn thân vào thể loại phim bom tấn hành động, Mescal cho biết anh nhận thức rõ về sức ảnh hưởng và sự ca ngợi gắn liền với tựa phim Gladiator. "Bộ phim rất có sức nặng với nhiều thế hệ trên khắp thế giới. Và quy mô của nó thật khủng khiếp. Điều này không giống bất kỳ vai diễn nào khác mà tôi từng đảm nhận. Việc chuyển từ phim truyện độc lập sang phim bom tấn của hãng phim thật đáng sợ cho đến khi tôi nhận ra rằng diễn xuất là diễn xuất là diễn xuất, bất kể bối cảnh nào".

Để chuẩn bị cho vai diễn, Mescal đã tập luyện cùng huấn luyện viên Tim Blakeley của Media Physiques. Nam diễn viên cũng phải học cách sử dụng kiếm như một đấu sĩ La Mã. "Tôi đã đến phòng gym, tập tạ, chạy, ăn kiêng, tất cả những điều này, liên tục 6 ngày một tuần, lặp lại trong 6 tháng. Việc tập luyện là thứ tôi có thể chủ động chuẩn bị. Mối quan tâm duy nhất của Ridley là nhân vật trong phim như thế nào. Bạn chỉ cần cam kết và thực hiện mà thôi".

Là một cựu cầu thủ Gaelic Football, Paul Mescal có nền tảng thể lực cùng tuổi trẻ sung mãn cho vai Lucius Verus. Tuy nhiên anh vẫn bị cái nóng ở Malta suýt đánh gục khi quay các đại cảnh chiến đấu khắc nghiệt trên đấu trường La Mã trong nhiều giờ liền.

Cùng chờ đợi bất ngờ mà ngôi sao trẻ này đem đến cho "Võ sĩ giác đấu II", khởi chiếu từ ngày 15.11.2024.