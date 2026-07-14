Nắm chặt gói giấy trắng chứa "chất lạ" trong lòng bàn tay, Đinh Cao Cường SN 1991 bị khởi tố

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Đinh Cao Cường (SN 1991, trú TP Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Cao Cường, SN: 1991, HKTT: thôn Bài Lâm Hạ, xã Hoà Xá, TP Hà Nội về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30/6/2026, tại đường Quốc Lộ 38 địa phận thôn Ngọc Nhuế, xã Ân Thi, tổ công tác Công an xã Ân Thi đang tuần tra, kiểm soát đảm bảm an ninh, trật tự phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với người đàn ông trên.

Đinh Cao Cường tại cơ quan công an

Quá trình kiểm tra người đàn ông khai nhận tên là Đinh Cao Cường, SN: 1991, HKTT: thôn Bài Lâm Hạ, xã Hoà Xá, TP Hà Nội. Tiến hành kiểm tra người đối với Cường phát hiện trong lòng bàn tay trái của Cường đang cầm 01 gói giấy màu trắng bên trong có chứa chất dạng cục và bột màu trắng, Cường khai nhận đó là ma túy, loại Heroine, mua về với mục đích sử dụng.

Kết quả giám định, chất màu trắng dạng cục và bột thu giữ của Cường xác định là ma túy, loại Heroine có tên khoa học là Diacetylmorohine, có tổng khối lượng là 0,263g.

Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Cao Cường về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Ân Thi phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.