Nắm chắc 3 nguyên tắc giúp nâng trình ngoại ngữ trong kì nghỉ hè

Gấp đôi nỗ lực, bứt phá ngoạn mục sau 3 tháng hè

Nhắc đến hè chúng ta thường nghĩ tới những kỳ nghỉ "xả hơi", thế nhưng thay vì để thời gian trôi qua vô định, rất nhiều bạn trẻ có xu hướng tận dụng thời điểm này để trau dồi khả năng ngoại ngữ.

Không còn những vướng bận thi cử hay áp lực công việc, lúc này một tinh thần thoải mái sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp thu kiến thức. Mặc dù việc tập trung trong kì nghỉ cần nhiều nỗ lực nhưng nếu biết áp dụng phương pháp hợp lý thì đây sẽ là thời điểm "vàng" để vượt qua chính mình.

3 nguyên tắc giúp chinh phục ngoại ngữ hiệu quả

Học theo lộ trình của riêng mình

Bạn đã gặp phải tình trạng dù thử rất nhiều phương pháp nhưng kết quả không đi tới đâu?

Đa số lý do người học sớm từ bỏ vì chưa xác định đúng lộ trình phù hợp với trình độ, trong khi ấy việc này lại rất quan trọng. Bởi lẽ mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, vậy nên lộ trình lý tưởng nhất cần được cá nhân hóa dựa theo khả năng và mục tiêu của từng người. Nhờ một kế hoạch chi tiết như vậy chúng ta có thể tránh được tình trạng "ngộp thở" trước vô vàn nguồn đề và hệ thống kiến thức.

Luyện tập thường xuyên

Nếu việc lên lộ trình học cá nhân là bước đầu của thành công thì chúng ta còn.. 999 bước nữa để hiện thực hóa mục tiêu này. Bởi việc học ngoại ngữ đòi hỏi mọi người phải luyện tập thường xuyên để trở nên thành thạo.

Nếu bạn đang ấp ủ mục tiêu chinh phục các chứng chỉ ngoại ngữ thì việc luyện tập hàng ngày sẽ giúp ghi nhớ và sử dụng từ vựng, ngữ pháp một cách chính xác nhất.

Bên cạnh đó, rèn luyện cũng là điều thiết yếu đối với những người học ngoại ngữ để phục vụ giao tiếp. Nhờ có điều này, họ không chỉ xây dựng được khả năng phản xạ ngôn ngữ tự nhiên mà còn trở nên tự tin khi trao đổi.

Học từ những lỗi sai

Trong quá trình thực hành, việc mắc lỗi là điều khó tránh khỏi. Thậm chí nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng việc mắc lỗi sẽ giúp chúng ta ghi nhớ bài tốt hơn. Có lẽ vì vậy mà cộng đồng người học ngoại ngữ vẫn luôn "truyền tai" nhau rằng "It's ok to make mistakes", quan trọng là chúng ta dám sai, dám sửa và trở nên đúng hơn mỗi ngày.

Nằm lòng 3 nguyên tắc này, bạn sẽ tìm ra đúng hướng để phát triển kỹ năng ngoại ngữ. Thế nhưng có nhiều bạn tâm sự rằng hiểu lý thuyết là một chuyện còn tới khi thực hành lại không biết bắt đầu từ đâu. Nếu bạn cũng là một trong số đó, hãy thử tham khảo cách mà rất nhiều "chiến thần" ngoại ngữ đã áp dụng dưới đây nhé!

Sự lựa chọn hàng đầu khi học ngoại ngữ

Ngày nay, với xu hướng học tập đề cao tính linh hoạt và tối ưu, các nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến trở thành sự lựa chọn ưu tiên của đông đảo bạn trẻ.

Trong video mới đây của kênh Youtube "Mất Gốc" (kênh chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh với gần 25 nghìn người đăng ký), VJ Linh Vui Vẻ và BTV Quỳnh Nga cũng đã nhấn mạnh tính hiệu quả ngoài mong đợi khi ứng dụng "trợ lý ảo" vào việc học.

VJ Vui vẻ và BTV Quỳnh Nga cùng những chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh độc đáo

Với kinh nghiệm thi như IELTS, TOEIC, 2 influencers này không ngần ngại chia sẻ Prep - Nền tảng học & luyện thi thông minh, trợ thủ đắc lực vừa lên kế hoạch học tập vừa cung cấp "môi trường ảo" để luyện tập. Qua việc kiểm tra đầu vào miễn phí trên website prepedu.com kèm theo thông tin về mục tiêu đầu ra, người học sẽ nhận được một lộ trình cụ thể theo từng ngày.

Study Plan với kế hoạch học tập được thiết kế phù hợp với trình độ người học

Prep còn giải toả tâm lý lo lắng của chúng ta qua việc cung cấp một môi trường luyện tập với người đồng hành đáng tin cậy.



Được biết đến nhiều năm là một nền tảng đi đầu với Phòng luyện thi ảo IELTS, Prep tiếp tục đưa Phòng ảo vào các sản phẩm mới như TOEIC 4 kỹ năng, HSK nhập môn và PrepTalk - tiếng Anh giao tiếp. Phòng ảo được mô phỏng sát với thực tế giúp người học luyện tập cả kỹ năng lẫn bản lĩnh để sẵn sàng thực chiến.

Luyện thi ảo - Tiến bộ thật cùng phòng ảo Prep

Thực hành cùng phòng ảo, học viên sẽ nhận được kết quả chấm chữa chi tiết kèm theo định hướng sửa đổi và bài mẫu tham khảo để nâng cấp bài của mình. Nhờ có môi trường luyện thi toàn diện học ngoại ngữ sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn rõ rệt.



Khả năng chấm chữa và nhận xét chi tiết trong bài TOEIC Nói

Không chỉ được nhiều học bá tin dùng, với chất lượng sản phẩm của mình Prep đã nhận được hàng ngàn nhận xét tích cực trong nhiều năm. Tháng 5 vừa qua, nền tảng này đã thành công huy động 7 triệu USD vòng Series A, điều này một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu của Prep.



Vì vậy, với sự đồng hành của Prep, chúng ta có thể yên tâm bắt đầu ngay hôm nay, biến mùa hè này thành cơ hội vàng để trở thành phiên bản tốt hơn của mình!