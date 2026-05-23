Nam ca sĩ Việt U50 không vợ con, sở hữu biệt thự 3.000m2 ở Củ Chi: Đã yêu nhiều người nhưng không thành

Nguyễn Phi Hùng là một trong những gương mặt quen thuộc của Vpop giai đoạn đầu những năm 2000. Trước khi trở thành ca sĩ, anh xuất thân là diễn viên múa ballet. Theo đuổi sự nghiệp múa suốt thời gian dài, Nguyễn Phi Hùng chính thức rẽ hướng sang ca hát khi đoàn múa của anh giải thể. Cùng thời điểm đó, một công ty nhận thấy anh có chất giọng hay lại thêm vũ đạo tốt nên đã đề xuất Phi Hùng thử sức làm ca sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vẫn phong độ, lịch lãm ở tuổi U50.

Để có kiến thức về thanh nhạc, anh đã dành 6 tháng học tập dưới sự chỉ dẫn của giáo viên ở Nhạc viện. Nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng dần ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi sở hữu nhiều bài hit đình đám một thời như Dáng em , Tình đơn côi , Vầng trăng cô đơn … Những bản ballad nhẹ nhàng, dễ nghe cùng chất giọng tình cảm đã giúp nam ca sĩ nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Anh từng nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh Diều Vàng nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên với vai diễn trong Hải Âu.

Trong chương trình “Kính đa chiều”, anh từng tiết lộ cát xê đi hát một ngày có thể bằng một tháng đóng phim. Tuy nhiên, anh vẫn quyết hy sinh để khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, điều anh hằng khao khát khi cống hiến cho nghệ thuật.

Với hơn 2 thập kỷ làm nghề, Nguyễn Phi Hùng còn góp mặt tại nhiều sân chơi âm nhạc với vai trò giám khảo, huấn luyện viên. Anh từng ngồi “ghế nóng” tại cuộc thi Biến hóa bất ngờ, dẫn dắt nhóm thí sinh trẻ giành danh hiệu Quán quân tại Đấu trường ngôi sao 2024.

Ở tuổi U50, Nguyễn Phi Hùng vẫn giữ ngoại hình trẻ trung, phong cách lịch lãm. Với đời tư sạch scandal, anh luôn đắt show và nhận được sự tin yêu của khán giả. Anh cho biết bản thân luôn giữ suy nghĩ tích cực, sống nhẹ nhàng và hạn chế giận dỗi để tinh thần được thoải mái.

Nguyễn Phi Hùng vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả mỗi khi bước lên sân khấu

Ngoài sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Nguyễn Phi Hùng còn sở hữu khối tài sản kếch xù, trong đó phải kể đến căn biệt thự sân vườn rộng hơn 3.000 m2 ở Củ Chi, TP.HCM.

Chốn đi về của giọng ca Phép màu được xây dựng khá đơn giản với lối bày trí truyền thống, không gian gần gũi với thiên nhiên. Nguyễn Phi Hùng trồng rất nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh trong vườn.

Căn nhà vườn của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km

Anh từng chia sẻ căn biệt thự này là thành quả sau nhiều năm tích góp. Song do dành hết thời gian cho công việc, nam ca sĩ lại rất ít khi ở đây. Tuy nhiên, anh lại sẵn sàng chia sẻ với bạn bè, ai muốn đi chơi, hưởng thụ thì anh sẵn sàng đưa chìa khóa cho mọi người về đó để nghỉ ngơi.

Dẫu có sự nghiệp ổn định và cuộc sống đáng mơ ước, đến nay, Nguyễn Phi Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân, vui vẻ. Anh từng tiết lộ đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng đều không thành.

Trong chương trình Thuận vợ thuận chồng , khi được hỏi về mong muốn trong hôn nhân, anh cho biết không có hình mẫu cụ thể. Anh sẵn sàng bỏ show để dành thời gian cho nửa kia. Song do tình yêu chưa đến nên nam ca sĩ vẫn ngao du, dịch chuyển và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những nơi mình đến.

