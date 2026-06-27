Nam ca sĩ Việt hát ballad 1 lần leo thẳng top 1 cả nước, quyết tâm xóa hoài nghi sau nhiều năm loay hoay

Sau nhiều năm loay hoay, nam ca sĩ này đang quyết tâm biến lợi thế giọng hát thành dấu ấn riêng.

Jey B kể câu chuyện tình yêu dang dở qua album đầu tay -37°C

Tối 26/6, Jey B chính thức giới thiệu album đầu tay mang tên -37°C, đánh dấu cột mốc mới sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đây là dự án dài hơi đầu tiên của nam ca sĩ, gồm 9 ca khúc được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch: Hi Em, Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Cuốn Lấy Anh Đi, Interlude, Trở Thành Người Em Muốn, Lần Đầu Bất Lực, Bae, dạo này em ổn không?, Anh Vẫn Yêu Em Thế Thôi và Dành Hết Vận May.

Jey B chính thức giới thiệu album đầu tay mang tên -37°C

Lấy cảm hứng từ mức nhiệt dưới điểm đóng băng, -37°C được xây dựng như một biểu tượng cho những cảm xúc từng bị "đông cứng" sau những tổn thương trong tình yêu và cuộc sống. Thông qua thứ tự sắp xếp các ca khúc, Jey B dẫn dắt người nghe đi qua một hành trình cảm xúc liền mạch. Từ những rung động đầu tiên, sự say mê trong tình yêu, đến những khoảnh khắc bất lực, tiếc nuối và cuối cùng là học cách chấp nhận khép lại một mối quan hệ đã cũ. Toàn bộ album được xây dựng như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc, nơi mỗi ca khúc là một chương nối tiếp nhau.

Trở Thành Người Em Muốn (Suy Version) - Jey B

Ba ca khúc từng được phát hành trước đó gồm Cuốn Lấy Anh Đi, Trở Thành Người Em Muốn và Lần Đầu Bất Lực tiếp tục xuất hiện trong album. Trong đó, Trở thành người em muốn là ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất nhờ giai điệu dễ nghe, ca từ giàu cảm xúc và phù hợp với màu sắc âm nhạc mà Jey B theo đuổi. Từ Hẹn Em Ở Một Cuộc Đời Khác, Thì Em Ơi Cứ Khóc cho đến -37°C, Jey B vẫn trung thành với dòng nhạc giàu cảm xúc. Trong khi, Cuốn Lấy Anh Đi hay HEY cho thấy màu sắc sôi động hơn ở Jey B.

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Jey B

Vẫn phát huy lợi thế chất giọng trầm ấm, nam ca sĩ lựa chọn kết hợp Ballad, R&B cùng những màu sắc Pop hiện đại. Thay vì thay đổi hoàn toàn để chạy theo xu hướng, Jey B tiếp tục phát triển thế mạnh vốn có nhưng với cách xử lý vocal trưởng thành và tinh tế hơn, tạo nên sự thống nhất cho toàn bộ album.

Thay vì thay đổi hoàn toàn để chạy theo xu hướng, Jey B tiếp tục phát triển thế mạnh vốn có

Ngay sau khi phát hành, -37°C nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu thích dòng nhạc Ballad và R&B. Nhiều ý kiến cho rằng album sở hữu giai điệu dễ nghe, giàu cảm xúc, ca từ gần gũi và phát huy tốt chất giọng trầm ấm của Jey B. Dẫu nhận được những tín hiệu tích cực ban đầu, thành công của -37°C vẫn sẽ được quyết định bởi sức sống lâu dài của các ca khúc và sự đồng hành của khán giả trong thời gian tới.

Jey B từng bước khẳng định thực lực

Jey B, tên thật Nguyễn Hoàng Bách, sinh năm 1997, từng hoạt động với nghệ danh Mr. B. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi là cháu ngoại của cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, tác giả ca khúc thiếu nhi nổi tiếng Đi học.

Jey B xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật

Trước khi được biết đến rộng rãi với âm nhạc, Jey B từng gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Người Ấy Là Ai nhờ ngoại hình nam tính, điển trai và được nhiều khán giả ví như "Trần Vỹ Đình phiên bản Việt". Năm 2019, anh tham gia Giọng Hát Việt và lọt vào Top 5 đội Tuấn Hưng. Dù chưa tạo được cú bứt phá lớn, chương trình là bệ phóng giúp Jey B tích lũy kinh nghiệm biểu diễn

Jey B từng gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Người Ấy Là Ai và Giọng Hát Việt

Giai đoạn 2022-2024, Jey B chính thức debut với MV Hẹn Em Ở Một Cuộc Đời Khác. Sau đó, anh liên tục phát hành những ca khúc Ballad được giới trẻ yêu thích như Thì Em Ơi Cứ Khóc, Quá thích cậu rồi hay Đi bơi. Chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc trở thành điểm mạnh giúp anh tạo được bản sắc giữa thị trường Vpop, dù vậy vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Trong giai đoạn này, Jey B từng khiến nhiều người hoài nghi về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

ey B từng khiến nhiều người hoài nghi về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2025 khi Jey B tham gia Anh Trai Say Hi. Không phải gương mặt thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông bằng những câu chuyện bên lề, nam ca sĩ chinh phục khán giả nhờ khả năng hát live ổn định và phong độ đồng đều qua các vòng thi để tiến thẳng tới đêm chung kết.

Tiết mục Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn

Ở Live Stage 1, Jey B cùng Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik và Negav trình diễn ca khúc Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Tiết mục nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi đạt #1 Trending YouTube Việt Nam, đồng thời vươn lên vị trí #4 Trending Worldwide (theo thống kê từ bên thứ 3).

Ca khúc cũng dẫn đầu, iTunes và Apple Music Việt Nam, đồng thời đứng thứ 2 trên Spotify Việt Nam, trở thành một trong những màn trình diễn thành công nhất của mùa giải. Phần thể hiện của Jey B được đánh giá cao nhờ những đoạn hát giàu cảm xúc, góp phần cân bằng màu sắc của nhóm.

Sau Anh Trai Say Hi, Jey B có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận đông đảo khán giả hơn

Sau Anh Trai Say Hi, Jey B có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận đông đảo khán giả hơn. Thay vì liên tục xuất hiện với những câu chuyện bên lề, nam ca sĩ tập trung phát triển các sản phẩm âm nhạc và từng bước xây dựng định hướng cá nhân.

Việc phát hành album đầu tay -37°C được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Jey B, đồng thời mở ra một giai đoạn mới để nam ca sĩ tiếp tục thử sức với những dự án dài hơi. Người hâm mộ vẫn kỳ vọng album sẽ giúp Jey B tạo thêm dấu ấn mới và tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc của mình.

Ảnh: FBNV