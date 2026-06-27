Khoảng cách giữa Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu

Dù nhiều lần xuất hiện cùng nhau, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh hiếm khi thể hiện sự thân mật trước ống kính.

Những ngày qua, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng xuất hiện tại một sự kiện nhưng gần như không có bất kỳ tương tác nào trước ống kính. Thay vì sánh bước như nhiều người mong đợi, nữ ca sĩ đi cùng một nhóm người phía trước, còn Đen Vâu di chuyển song song nhưng giữ khoảng cách khá rõ. Cả hai gần như không nhìn nhau hay trò chuyện, tạo nên khung hình bị nhiều cư dân mạng ví von là "cách nhau cả mét như người xa lạ".

Khoảnh khắc gây chú ý của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

Điều đáng nói là chính màn "né spotlight" này lại khiến câu chuyện về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán. Suốt nhiều năm qua, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Càng kín tiếng, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau lại càng được công chúng đặc biệt chú ý. Nếu nhìn lại hành trình nhiều năm qua, số lần Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đứng chung sân khấu thực tế không quá dày đặc.

Lần đầu tiên khiến khán giả "vỡ òa" là tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh vào cuối tháng 9/2023. Trong khi concert gần kết thúc, Đen Vâu bất ngờ xuất hiện như khách mời bí mật. Màn trình diễn ca khúc Miền Đất Hứa lập tức trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn. Không ít khán giả đã quay trở lại sân khấu sau khi biết Đen Vâu xuất hiện bất ngờ.

Lần đầu tiên khiến khán giả "vỡ òa" là tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh vào cuối tháng 9/2023.

Trên sân khấu, cả hai lần đầu trình diễn, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh có những tương tác qua lại vừa đủ để tạo sự kết nối cho phần trình diễn, đồng thời giữ nhịp biểu diễn ổn định để âm nhạc trở thành điểm nhấn chính.

Miền Đất Hứa - Hoàng Thùy Linh ft. Đen

Sau concert, Miền Đất Hứa chính thức được phát hành trên các nền tảng nhạc số, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa hai nghệ sĩ. Không lâu sau đó, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tiếp tục mang ca khúc lên sân khấu chương trình chào năm mới 2024, nhưng vẫn giữ phong cách biểu diễn chừng mực, tương tác ăn ý với nhau trên sân khấu. Chính sự ăn ý trong chuyên môn cùng cách ứng xử kín tiếng trước công chúng càng khiến mỗi lần cả hai đứng chung sân khấu đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu diễn cùng nhau trong một chương trình vào đầu năm 2024

Phải gần hai năm sau, khán giả mới một lần nữa được chứng kiến Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh biểu diễn cùng nhau. Tại V Concert vào tháng 8/2025, cả hai lần đầu mang ca khúc Vị Nhà lên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu có sân khấu đầu tiên sau 2 năm

Nếu như nhiều cặp nghệ sĩ thường lựa chọn những màn tương tác để khuấy động không khí, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vẫn giữ phong cách quen thuộc. Hai người đứng ở hai vị trí riêng, tập trung vào phần trình diễn và chỉ có một vài ánh mắt giao nhau đúng tinh thần của bài hát.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vẫn giữ phong cách quen thuộc ít tương tác trực tiếp

Không ít khán giả nhận xét chính sự chừng mực ấy lại tạo nên cảm giác rất đặc biệt. Không cần những hành động tình cảm, chỉ riêng việc hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một tiết mục đã đủ khiến mạng xã hội bàn luận suốt nhiều ngày.

Đến tháng 11/2025, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tiếp tục tái hợp tại chương trình nghệ thuật Quảng Ninh trước hơn 30.000 khán giả. Đây được xem là lần hiếm hoi công chúng chứng kiến cả hai có một tương tác gần gũi hơn trên sân khấu.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tại một sân khấu ở Quảng Ninh

Sau khi hoàn thành phần biểu diễn Vị nhà , Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh trong khoảnh khắc chào khán giả. Hành động ngắn ngủi nhưng lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc đó, phần lớn thời gian biểu diễn hai nghệ sĩ vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không có những cử chỉ thân mật nào khác.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh lần đầu công khai nắm tay nhau trên sân khấu

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời Đen Vâu cũng từng xuất hiện trong một dấu mốc đặc biệt của Hoàng Thùy Linh. Tháng 3/2025, nam rapper có mặt tại buổi ra mắt bộ phim Vietnamese Concert Film. Nam rapper xuất hiện khá kín đáo với mũ rộng vành, kính đen cùng khẩu trang che kín gương mặt. Chỉ khi bước lên thảm đỏ, anh mới tháo khẩu trang để chụp ảnh cùng nữ ca sĩ.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tại buổi ra mắt bộ phim Vietnamese Concert Film

Không chỉ đứng chụp hình, Đen Vâu còn dành cho Hoàng Thùy Linh một cái ôm chúc mừng ngắn trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời và truyền thông. Dù chỉ là cử chỉ xã giao tại sự kiện, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong số rất ít lần công chúng thấy hai nghệ sĩ có tương tác gần gũi trước ống kính.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tại A80

Tại buổi tổng duyệt diễu binh A80, đoạn clip ghi lại cảnh Hoàng Thùy Linh chủ động chỉ cho Đen Vâu cách cầm đạo cụ trước khi cả hai bước vào phần tập luyện. Khoảnh khắc phối hợp ăn ý nhưng tự nhiên này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù chỉ là những tương tác rất đời thường trong quá trình chuẩn bị chương trình, khoảnh khắc ấy vẫn khiến nhiều khán giả thích thú bởi hiếm khi công chúng được chứng kiến hai nghệ sĩ xuất hiện gần gũi như vậy.

Nhìn chung ở mỗi lần xuất hiện, công chúng đều dễ dàng nhận thấy điểm chung cả hai gần như không có những hành động thân mật trước ống kính. Thế nhưng, chính sự kín tiếng ấy lại khiến mỗi lần Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong cùng một khung hình đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Không cần nắm tay, khoác vai hay có những màn thể hiện tình cảm công khai, chỉ cần đứng cạnh nhau, cả hai đã khiến nhiều khán giả nhận xét trông rất đẹp đôi và không ngừng "đẩy thuyền".