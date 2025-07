Nam ca sĩ Vbiz đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ bà con Nghệ An khắc phục hậu quả sau bão số 3

Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ, nhiều khu vực tại tỉnh Nghệ An rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Giữa thời điểm này, tinh thần tương thân tương ái một lần nữa được lan toả mạnh mẽ, đặc biệt từ các nghệ sĩ trong giới giải trí. Những ngày qua, nhiều sao Việt đã hưởng ứng lời kêu gọi, đóng góp vật chất để phần nào giúp đỡ bà con Nghệ An vượt qua tình thế khó khăn.

Trưa 31/7, ca sĩ Duy Mạnh gây chú ý khi xác nhận anh cùng BTC Anh Em Kết Đoàn 3 đã đóng góp 1 tỷ đồng để giúp đỡ bà con tại Nghệ An. Xuất hiện cùng đại diện BTC liveshow Anh Em Kết Đoàn 3, Duy Mạnh ăn mặc giản dị, trao tận tay bảng tượng trưng số tiền cùng khung thư ghi nhận đóng góp. Khoản tiền 1 tỷ đồng này sẽ được sử dụng để hỗ trợ bà con bị thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 vừa qua.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ: "Show Anh Em Kết Đoàn Yêu Thương 37 diễn vào ngày 8/8/2025 tại Hà Nội nhé. Anh em, bạn bè có thời gian thì đến ủng hộ show này nhé. Và những người bạn mình, nếu có ủng hộ cứu trợ, hãy gửi vào số tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhé!".

Duy Mạnh đóng góp 1 tỷ hỗ trợ bà con vùng lũ tại Nghệ An

Nam ca sĩ tổ chức liveshow gây quỹ vào ngày 8/8 tới

Đây không phải lần đầu Duy Mạnh có hành động cụ thể, thiết thực để giúp đỡ bà con vùng thiên tai. Vào tháng 9/2024, đại diện ban tổ chức live show thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Duy Mạnh và Tuấn Hưng cùng đại diện của 2 nghệ sĩ đã có mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao 3 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi).

Duy Mạnh sinh năm 1975, quê ở Hải Phòng, là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ có phong cách âm nhạc đặc biệt, gắn với dòng nhạc trữ tình pha màu sắc đường phố. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, từng biểu diễn tại các phòng trà ở TP.HCM trong vai trò hát lót, đệm piano. Các bài hát như Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Dĩ vãng cuộc đời... đã giúp Duy Mạnh ghi dấu trong lòng công chúng. Vài năm trở lại đây, anh chủ yếu hoạt động độc lập, thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.

1 năm trước, Duy Mạnh và Tuấn Hưng cũng đóng góp 3 tỷ đồng tiền cát xê liveshow để giúp đỡ bà con vùng lũ

Bên cạnh Duy Mạnh, những ngày qua, nhiều nghệ sĩ cũng đã chung tay hướng về Nghệ An. Trong đó, ca sĩ Hoà Minzy đóng góp 300 triệu đồng kèm lời chia sẻ: "Như một lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể Hòa sẽ đến trực tiếp với mọi người sau". Tiếp đến, Erik, Diệp Lâm Anh cũng đóng góp 100 triệu đồng để giúp đỡ bà con. Ngoài ra, nhạc sĩ Tuấn Cry ủng hộ 30 triệu đồng, ca sĩ Huyền Trang và ca sĩ Thụy Miên mỗi người đóng góp 100 triệu đồng, Hoa hậu Phương Lê ủng hộ 200 triệu đồng...

Trong những lúc thiên tai hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại được lan tỏa mạnh mẽ và các nghệ sĩ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình ấy. Từ những người ủng hộ âm thầm đến những người lên tiếng kêu gọi đúng lúc, tất cả đều góp phần tiếp thêm hy vọng, phần nào giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hoà Minzy là một trong những nghệ sĩ đầu tiên công khai đóng góp

Theo thông tin từ TTXVN, mưa lũ khiến xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ, toàn xã có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn (riêng bản Xằng Trên 45 nhà, Cha Nga 35 nhà), 185 nhà bị ngập, nhà bị sạt lở. Nhiều cơ quan, trường học và công trình hạ tầng như: Trụ sở Công an xã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm kiểm lâm, Trạm y tế xã, Trường Tiểu học Mỹ Lý 1, Điểm trường bản Xiềng Tắm và cầu treo Yên Hòa đều bị hư hỏng. Sau 5 ngày cô lập hoàn toàn, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã được tiếp cận. Một số đoàn thiện nguyện đã bắt đầu đưa nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân nơi đây.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đăng tải thư kêu gọi ủng hộ giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hạ Anh