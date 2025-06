Nam ca sĩ Trung Quốc khiến Phương Mỹ Chi thua sốc với tỷ số 3-20 trên sân khấu Sing! Asia là ai?

Phương Mỹ Chi ra mắt Sing! Asia với 2 chiến thắng thuyết phục và ấn tượng trước Miyuna (Nhật Bản) và Chu Phi Ca (Trung Quốc) tại Trạm Vịnh Hạ Long vào ngày 6/6. Với thành tích này, nữ ca sĩ 2K3 tiếp tục xuất hiện xuất hiện ở tập 4, chặng Singapore của Sing! Asia vào ngày 13/6. Đáng tiếc, trong cuộc đấu 1-1 với Vương Hoằng Hạo, Phương Mỹ Chi đã để thua đối thủ người Trung Quốc với tỷ số gây sốc 3-20. Theo kết quả chi tiết, Vương Hoằng Hạo nhận 18 phiếu bầu chọn từ giám khảo chuyên môn chấm online, 2 phiếu bầu chọn trực tiếp từ giám khảo trường quay. Phương Mỹ Chi chỉ nhận được vỏn vẹn 3 phiếu từ giám khảo chuyên môn online.

Vậy, Vương Hoằng Hạo là ai, tài năng thế nào mà vượt qua Phương Mỹ Chi áp đảo trên sân khấu Sing! Asia?

Tiết mục Gone của Vương Hoằng Hạo tại Sing! Asia

Với giọng hát sâu lắng, nhẹ nhàng của mình, Vương Hoằng Hạo đánh bại Phương Mỹ Chi với tỷ số 20-3

Vương Hoằng Hạo sinh năm 2000, tốt nghiệp Khoa Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Tứ Xuyên (Trung Quốc). Anh được mệnh danh là "Trương Chấn Lãng của làng nhạc Hoa ngữ" vì có ngoại hình na ná tài tử TVB. Theo tờ Sohu, Vương Hoằng Hạo sinh ra trong gia đình yêu âm nhạc. Mẹ anh là thành viên của đội hợp xướng Tiếng hát Lạc Giang. Mặc dù điều kiện gia đình không mấy khá giả, cha mẹ Vương Hoằng Hạo vẫn cố gắng kiếm tiền cho con đi học nhạc.

Anh được biết đến sau khi tham gia chương trình The Voice of China vào năm 2021. Trong vòng giấu mặt, với giọng hát trầm ấm và sâu lắng, Vương Hoằng Hạo khiến tất cả giám khảo phải xoay ghế nóng và tranh giành anh. Cuối cùng, Vương Hoằng Hạo chọn về đội của Lý Vinh Hạo và Cát Khắc Tuyển Dật. Tại The Voice of China, Vương Hoằng Hạo vào top 8 chung cuộc.

Vương Hoằng Hạo là thí sinh nổi bật của The Voice of China 2021

Sau cuộc thi, anh ký hợp đồng quản lý với công ty âm nhạc Mộng Hưởng Cường Âm, chính thức bước chân vào showbiz. Sau 3 năm hoạt động, Vương Hoằng Hạo liên tục có những sản phẩm âm nhạc nổi bật như Không Muốn Nói Rõ, Lì Xì Đến Rồi, 1 Nửa Nụ Cười, Dấu Chấm Câu, Không Uổng (OST Chiết Yêu), Hái Sao... Sing! Asia là show âm nhạc thứ 2 mà Vương Hoằng Hạo tham gia.

Trước khi giành chiến thắng áp đảo trước Phương Mỹ Chi và trở thành Vua Trạm Singapore, nam ca sĩ này đã đánh bại 7 đối thủ cạnh tranh khác. Cho nên, có thể nói chiến thắng của Vương Hoằng Hạo ở tập 4 Sing! Asia là xứng đáng, không có gì phải tranh cãi khi 21 giám khảo chuyên môn và 2 giám khảo cố vấn trực tiếp ở trường quay là Trương Lương Dĩnh, Thái Kiện Nhã đều đánh giá cao anh.

Vương Hoằng Hạo thắng tất cả đối thủ, kể cả "Vua Trạm Vịnh Hạ Long" Phương Mỹ Chi trong chặng Singapore

Nguồn: Sina, Sohu, Baidu