Nam ca sĩ nổi tiếng ôm nợ gần 17 tỷ đồng vì bê bối không hồi kết

Theo Osen và Yonhap News đưa tin vào ngày 24/12, đơn vị số 45 chuyên xử lý các vấn đề hòa giải dân sự thuộc toà án quận trung tâm Seoul đã công bố tin tức nóng về vụ kiện tụng liên quan đến cái tên tai tiếng nhất showbiz Hàn hiện giờ - Park Yoochun. Vậy là Yoochun và công ty chủ quản cũ C-Jes Entertainment đã chính thức thua kiện, phải đền bù cho công ty Have Fun Together (tên cũ là YesPera) số tiền bồi thường lên đến tận 500 triệu won (9,3 tỷ đồng) cùng tiền lãi.

Đáng nói cách đây 1 tuần, cựu thành viên JYJ vừa bị Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc đưa vào danh sách các đối tượng nộp thiếu thuế. Tổng cộng Yoochun trốn tận 5 khoản thuế với tổng số tiền lên tới 409 triệu won (tương đương 7,6 tỷ đồng). Theo Osen, tổng cộng nam ca sĩ này hiện đang phải ôm khoản nợ lên đến 16,9 tỷ đồng vì loạt bê bối.

Tài tử bê bối nhất Hàn Quốc gọi tên Park Yoochun

Đi sâu vào vụ kiện tụng mới nhất, Have Fun Together trước đó đã ký hợp đồng độc quyền với Park Yoochun và bản ký kết này có hiệu lực đến tận năm 2024. Thế nhưng, nam ca sĩ đã phá vỡ hợp đồng nhờ sự can thiệp của C-Jes Entertainment vào tháng 1/2020. Tuy nhiên vào tháng 5/2021, Yoochun đã yêu cầu phá vỡ hợp đồng độc quyền nói trên với Have Fun Together. Vì thoả thuận không thành, nam ca sĩ đã bắt tay cùng C-Jes, gửi thông báo tuyên bố có thể sẽ huỷ hợp đồng nếu bên Have Fun Together không trả phí giàn xếp.

Vì Have Fun Together nhất quyết không đồng ý với yêu cầu trên, Yoochun đã thông báo huỷ hợp đồng và bắt đầu làm việc với 1 công ty quản lý khác (gọi tắt là A) để tiếp tục các hoạt động trong showbiz. Được biết, công ty A thuộc quyền điều hành của 1 người quen thân với Yoochun.

Đến tháng 8/2021, Have Fun Together chính thức ra lệnh cấm Park Yoochun xuất hiện trong các chương trình phát sóng và hoạt động giải trí. Lệnh này đã được toà án xem xét. Tuy nhiên mặc kệ quá trình kiện tụng, Park Yoochun vẫn tiếp tục các hoạt động giải trí tại nước ngoài, bao gồm biểu diễn và đóng quảng cáo dưới quyền quản lý của công ty quản lý A. Biết được tình hình, Have Fun Together khởi kiện Yoochun cùng cả 2 công ty C-Jes Entertainment và A vì tội vi phạm luật về quyền quản lý, đòi bồi thường 500 triệu won.

Qua quá trình xem xét và điều tra, toà xác nhận Park Yoochun đã vi phạm luật vì cố tình triển khai các hoạt động giải trí qua công ty A mà không có sự đồng ý của công ty chủ quản hợp pháp Have Fun Together. C-Jes cũng thuộc diện đối tượng chính trong cáo buộc vì liên tục tích cực tham gia vào hành động trái pháp luật này, tiếp tay cho Yoochun.

Trước cáo buộc, Park Yoochun và 2 bên liên quan đều phản bác, lấy lý do hợp đồng độc quyền vốn đã bị vô hiệu hoá vì Have Fun Together từ chối trả khoản tiền giàn xếp. Nhưng sau khi xem xét hồ sơ giao dịch tài chính, toà án lại xác nhận rằng khoản tiền giàn xếp đã được phía Have Fun Together thanh toán kịp thời.

C-Jes cũng nằm trong diện bị Have Fun Together khởi kiện vì...

... tiếp tay cho Yoochun hoạt động giải trí mà không có sự đồng ý của Have Fun Together

Sau cùng, toà đưa ra phán quyết yêu cầu Yoochun và C-Jes bồi thường cho Have Fun Together, song lại bác bỏ lệnh cấm hoạt động giải trí trước đó. Bởi, việc Park Yoochun tham gia vào các hoạt động thông qua 1 công ty quản lý khác chính là tiền đề dẫn đến các thiệt hại của phía Have Fun Together.

Park Yoochun từng là ngôi sao đình đám một thời của xứ sở kim chi. Dù nổi tiếng trước đó với vai trò ca sĩ và diễn viên, Yoochun từ lâu khiến công chúng vỡ mộng vì đời tư nhiễu loạn, từ scandal cưỡng dâm, dùng ma túy, cho đến lùm xùm dụ dỗ fan nữ quan hệ tập thể. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên Missing You còn bị quản lý lâu năm bóc phốt, tiết lộ chi tiết gây sốc. Vị quản lý cho biết Park Yoochun có tất cả hơn 50 người bạn gái, không chỉ vậy còn sống chung cùng 1 người phụ nữ đã lập gia đình. Sau hàng loạt ồn ào đời tư, nam nghệ sĩ tai tiếng đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc. Đến giờ, công chúng khắp châu Á đều ngán ngẩm vì loạt bê bối không hồi kết của Yoochun.

Nguồn: Osen, Allkpop