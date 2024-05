Nam ca sĩ LGBT sang Trung thách đấu rất biết nhập gia tuỳ tục, hát quá xuất sắc khiến dàn sao "khóc thét" ngay trên sân nhà

Show Singer 2024 đang là chương trình hot nhất xứ Trung hiện tại, đặc biệt đẩy khán giả của thị trường tỉ dân này vào những tình huống... dở khóc dở cười. Cụ thể, ngay từ tập 1, netizen đã chứng kiến hàng loạt tên tuổi thực lực trong nước phải chào thua 2 nữ ca sĩ Âu Mỹ gần như vô danh ngay trên sân nhà. Thậm chí "Thiên Hậu" Na Anh phải ngậm ngùi xếp thứ 3 làm dấy lên làn sóng khổng lồ netizen Trung kêu gọi các giọng ca "khủng" như Tát Đỉnh Đỉnh,... ra "ứng chiến" cùng với Na Anh để chủ nhà không bị mất mặt. Đến tập mới nhất của Singer 2024, chương trình tiếp tục đón chào sự xuất hiện "chấn động" của Adam Lambert!

Xuất hiện cùng ngoại hình cực kỳ “quyến rũ", Adam Lambert chào sân Singer 2024 cùng mái tóc tẩy bạch kim, mắt khói được chải chuốt cực kỳ công phu. Ấy vậy mà "ông hoàng LGBT" đời đầu cũng vô cùng hiểu biết và tinh ý khi “đóng vest" cùng giày tây bệt vô cùng chỉn chu, bỏ qua những bộ cánh cầu kỳ cùng móng tay và giày cao gót như phong cách biểu diễn thông thường của anh.

Adam Lambert bỗng "ngoan" lạ thường khi lên sóng Singer 2024 tại Trung Quốc

Trước đó, chính Adam Lambert cũng hào hứng khoe hình ảnh của mình trong buổi tổng duyệt chương trình. Nam ca sĩ khoe hình ảnh diện lại bộ trang phục mà anh từng mặc trên sân khấu mở màn lễ trao giải Oscar 2019. Thiết kế này đã được mang vào viện bảo tàng và được anh “ngoại lệ" mượn để mang trở lại cho Singer 2024 tại Trung Quốc.

Việc một giọng ca cực "khủng" như Adam Lambert nay khoác lên "chiến bào" tại Oscar năm nào càng khiến netizen Trung "khóc thét", lo cho số phận của các nghệ sĩ nước họ khi thi đấu,...

Cách trang điểm đậm chất Adam Lambert cùng bộ cánh từng được anh diện ở lễ trao giải Oscar 2019

Adam Lambert không chỉ khiến cả trường quay Singer 2024 trầm trồ với vẻ ngoài điển trai mà còn nắm tay các giọng ca quốc tế khác “cuốn bay" luôn đội chủ nhà Trung Quốc. Anh chàng thể hiện lại bản hit Whataya Want From Me với loạt đoạn chuyển và luyến láy đầy kỹ thuật.

Adam thể hiện lại bản hit trên sóng Singer 2024

Dù là một bản powerhouse ballad, Adam Lambert vẫn “nhai rộp rộp", hát không sai lấy một nốt, thậm chí “chốt" một nốt cao chót vót khiến cả khán phòng phải rừng mình, chứng tỏ phong độ cực đỉnh với 15 năm đi hát của anh chàng này “không phải là chuyện đùa". Nên nhớ, Adam Lambert được chính nhóm nhạc huyền thoại Queen tin tưởng giao vị trí vocal, thay thế cho vị trí của tượng đài Freddie Mecury.

Na Anh "bất lực" đối đầu với Adam Lambert

Na Anh phải “gánh" đội chủ nhà Trung Quốc hai tập vừa rồi, nay không biết run rủi sao lại được bầu chọn để đối đầu tiếp với chiến thần Adam Lambert. Và kết quả ngã ngũ không có gì bất ngờ thi Thiên Hậu phải ngậm ngùi chịu thua trước nam ca sĩ. Nếu không phải là ca sĩ khách mời, có lẽ Adam Lambert sẽ còn tiến vào bảng xếp hạng vòng 3, nắm tay Faouzia (hạng 1) và Chanté Moore (hạng 3) “đưa" hết đội nhà ra khỏi top.

Nữ ca sĩ ngậm ngùi đứng vị trí thứ 4 dù mang hết khả năng ca hát ra chinh chiến

Sau thành công tại cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Mỹ 2009, dù chỉ về nhì nhưng sự nghiệp của Adam Lambert vẫn lên “như diều gặp gió”. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình “chất lừ", luôn diện trang phục da đen lồng lộn cùng với trang điểm mắt khói và bộ sưu tập móng tay siêu “keo", Adam Lambert được đánh giá là một trong những giọng ca vàng nội lực của nền âm nhạc Mỹ với loạt hit như Whataya Want From Me, Never Close Our Eyes,...