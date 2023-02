Nam ca sĩ điển trai xứ Hàn bị bạn gái chia tay, không dám hẹn hò ai suốt 13 năm qua vì... hôi miệng

Brian Joo là ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2000, anh là thành viên nhóm nhạc Fly To The Sky cùng Hwanhee. Năm nay nam ca sĩ đã 42 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng, không công khai hẹn hò hay kết hôn. Mới đây nhất, anh đã tâm sự nỗi khổ tâm trên chương trình Oh's Golden Clinic của Tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young.

Theo đó, Brian bị bạn gái cũ chia tay vì anh mắc chứng hôi miệng. Chứng bệnh này khiến anh tự ti và không có thêm bấy kỳ mối quan hệ nào trong suốt 13 năm qua. "Tôi đánh răng xong, vừa nằm xuống giường thì miệng đã có mùi khó chịu. Tôi có thể cảm nhận mùi hơi thở khi nói chuyện. Khi đi ngủ, tôi lấy khăn hoặc chăn che mặt" - Brian tâm sự về nỗi khổ tâm.

Chứng hôi miệng chính là lý do...

... khiến Brian độc thân trong suốt 13 năm qua

"Các cô gái có cảm tình với tôi, nhưng khi họ ngửi thấy mùi lạ, mặt họ đanh lại và họ không còn muốn gặp tôi nữa" - Brian thừa nhận rằng anh có cuộc sống không mấy thoải mái. Vì mùi hôi miệng, nam ca sĩ bị đánh giá là người không biết chăm sóc bản thân, dù trên thực tế anh rất chăm chỉ vệ sinh cơ thể.

Không chỉ là trở ngại trong chuyện hẹn hò, chứng hôi miệng còn ảnh hưởng tới công việc của Brian. Anh khép kín với mọi người xung quanh, tránh xa người khác hết mức có thể. Người quản lý 7 năm qua của Brian hé lộ nam ca sĩ rất tự ti vì mùi hôi miệng, đôi khi quản lý sẽ phải tìm 1 lý do gì đó để giải thích với những người xung quanh.

Brian sinh năm 1981, là 1 nửa của bộ đôi Fly To The Sky

Nguồn: Osen