Camila Cabello chia tay bạn trai CEO công nghệ sau 8 tháng hẹn hò

Ngày 15/2, Pagesix đưa tin chủ nhân bản hit Havana Camila Cabello và Austin Kevitch đã chính thức đường ai nấy đi. Camila và doanh nhân 31 tuổi chia tay chỉ sau 8 tháng hẹn hò.

Bên cạnh đó, trang tin trên còn cho biết thêm: "Bản tin của Lox Club thông báo rằng Austin đã trở lại cuộc sống độc thân". Được biết, Lox Club chính là ứng dụng hẹn hò được sáng lập bởi Austin Kevitch. Hiện tại, đại diện của cặp đôi chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin trên.

Truyền thông đưa tin Camila Cabello và Austin Kevitch đã chia tay sau 8 tháng hẹn hò

Đáng chú ý, sau khi tin tức chia tay của Camila và bạn trai được tiết lộ, nhiều ý kiến nghi ngờ đã có người thứ ba xuất hiện, làm ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết: "Không có hiềm khích nào giữa họ. Cả hai đều rất bận với sự nghiệp của mình. Thật khó để đạt được sự cân bằng giữa điều đó và mối quan hệ của họ. Và không hề có người thứ ba nào chen vào giữa hai người".

Cabello và Austin bị phát hiện hẹn hò lần đầu tiên vào tháng 6/2022 tại Los Angeles, Mỹ. Cánh săn ảnh đã ghi lại được cảnh cả hai đi dạo và trò chuyện cùng nhau. Hai tháng sau đó, họ tiếp tục công khai xuất hiện trên phố và không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, thân mật.

Những hình ảnh hẹn hò vui vẻ trước đó của Camila và Austin

Camila Cabello sinh năm 1997, là một ca sĩ người Mỹ gốc Cuba. Cô được biết đến với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony. Sau khi rời nhóm, Camila phát triển sự nghiệp solo thành công. Cô là chủ nhân của một loạt bản hit đình đám như: Crying in the Club, Havana và không thể không nhắc tới Señorita, siêu hit hợp tác cùng bạn trai cũ Shawn Mendes.

Camila Cabello đã trở về với cuộc sống độc thân vui vẻ?

Nguồn: Pagesix, Teenee