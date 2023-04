Nam ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng S Club 7 đột ngột qua đời

Hôm 7/4, tờ Mirror đưa tin thành viên Paul Cattermole của nhóm nhạc huyền thoại S Club 7 được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Dorset (Anh), hưởng dương 46 tuổi. Nguồn tin cho biết thêm, nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ đình đám vẫn chưa được xác định, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đáng ngờ.

1 ngày trước khi qua đời, Paul Cattermole vẫn đi dạo vui vẻ, trông khá khỏe mạnh. Vậy nên, các thành viên S Club 7 và công chúng đều vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ.

Paul Cattermole đột ngột qua đời ở tuổi 46

Gần đây, nam ca sĩ vẫn xuất hiện với tình trạng sức khỏe bình thường

Trên trang Twitter chính thức của nhóm S Club 7, các thành viên bày tỏ sự đau xót trước thông tin người đồng đội qua đời: "Chúng tôi thật sự rất đau buồn khi nghe tin về người anh em Paul. Không có từ nào có thể diễn tả được niềm tiếc thương sâu sắc và sự mất mát to lớn này. Thật may mắn khi anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi và vô cùng biết ơn vì những kỷ niệm tuyệt đẹp trong suốt thời gian hoạt động cùng nhau".



Các thành viên S Club 7 bàng hoàng trước sự ra đi của Paul

Dailymail cho biết Paul và các thành viên S Club 7 vừa mới thảo luận về kế hoạch tái hợp. Nam ca sĩ quá cố còn tỏ ra hào hứng về chuyến lưu diễn vào mùa thu năm nay của nhóm.

Paul Cattermole được Simon Fuller (quản lý cũ của nhóm Spice Girls) chọn vào đội hình S Club 7 vào năm 1998. S Club 7 đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích khủng trong sự nghiệp. Đáng chú ý, bản hit Never Had a Dream Come True trở thành hiện tượng gây sốt toàn cầu, gắn liền với tuổi thơ của 8X, 9X.

Paul (người ngoài cùng bên trái) hồi trẻ trong bức hình chụp chung với các thành viên S Club 7

Nguồn: Mirror