Nam ca sĩ có lối sống đa thê

Ba người vợ không hôn thú

Ne-Yo, tên thật là Shaffer Chimere Smith, Jr., sinh năm 1979 là ca/nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc kiêm diễn viên Mỹ gốc Phi. Anh được xếp vào danh sách những ca sĩ R&B hàng đầu thập niên 2000, nổi tiếng với những bản hit như Because of You, Closer hay Miss Independent... Anh từng thắng 3 giải Grammy và có 16 đề cử.

Mặc dù không còn thống trị ngành âm nhạc như trước, Ne-Yo vẫn được chú ý nhờ lối sống đa thê gây tranh cãi.

3 người vợ không hôn thú của Ne-Yo. Ảnh: WireImage.

Ne-Yo công khai sống cùng lúc với 3 phụ nữ. Không ai trong số họ có hôn thú với anh, nhưng điều đó không cản anh gọi họ là vợ. Trong khi đó, ba người phụ nữ gọi nam ca sĩ 46 tuổi là “daddy” (cách gọi “bố” thân mật trong tiếng Anh).

Theo Daily Mail, người vợ được Ne-Yo yêu thích nhất là Bella, làm nghề người mẫu OnlyFans. Cô có biệt danh Daddy's Pretty Baby trên mạng xã hội. Tiếp đến là Phoenix Feather, cũng kiếm tiền từ OnlyFans. Người còn lại có tên Arielle Hill.

Ne-Yo cùng những người vợ thường khoe lối sống xa hoa, những bức ảnh thân mật trên mạng xã hội. Họ được thấy khui rượu trong các hộp đêm hoặc tiệc tùng bên hồ bơi... Ba người phụ nữ cũng theo chân “daddy” trong những chuyến lưu diễn trên khắp thế giới, từ Dubai đến Bangkok hay Brisbane (Australia).

Ne-Yo lần đầu công khai lối sống đa thê trong cuộc phỏng vấn với TMZ vào năm 2024. Khi được hỏi cảm nghĩ về việc yêu cùng lúc nhiều phụ nữ, nam ca sĩ trả lời: “Hợp pháp hóa chế độ đa thê ư? Tôi không biết là nó bất hợp pháp. Bạn nên để mọi người làm bất cứ điều gì họ muốn làm. Tôi không thấy nó tổn hại đến bất kỳ ai. Thành thật mà nói, tôi không cần chính phủ ra lệnh cho tôi những gì tôi có thể và không thể làm trong cuộc sống cá nhân của mình”.

Dẫu vậy, Ne-Yo cảnh báo việc có nhiều vợ hoặc bạn gái không phải là điều phù hợp với mọi người.

Trong cuộc phỏng vấn khác với TMZ, ngôi sao R&B tuyên bố không giới hạn số lượng bạn gái, còn nhấn mạnh cảm thấy vui vẻ khi có nhiều nhất trong khả năng.

Kẻ lăng nhăng

Ca sĩ Give Me Everything từng kết hôn trước đây. Anh và Crystal Renay về chung nhà từ năm 2016. Họ có với nhau 3 người con: Shaffer Jr. (8 tuổi), Roman (6 tuổi) và Isabella Rose (3 tuổi).

Ne-Yo và Crystal đôi lần tan rồi hợp. Nhưng đến tháng 8/2022, mẹ ba con đệ đơn ly hôn với lý do chồng ngoại tình . Họ hoàn tất thủ tục vào năm 2023.

“8 năm dối trá và lừa lọc. 8 năm vô tình chia sẻ cuộc sống và chồng mình với nhiều phụ nữ. Đau khổ và ghê tởm là nói giảm nói tránh. Yêu cầu tôi ở lại và chấp nhận điều đó là hoàn toàn điên rồ. Tâm lý của một kẻ tự luyến. Tôi chọn bản thân, hạnh phúc, sức khỏe và sự tôn trọng. Tôi có 3 người con xinh đẹp từ cuộc hôn nhân này, ngoài ra chỉ toàn nỗi đau và phí hoài”, Crystal chia sẻ trên Instagram.

Crystal đệ đơn ly hôn Ne-Yo vì không chấp nhận được sự lăng nhăng của chồng. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn với Atlanta Black Star vào tháng 8/2024, Crystal khẳng định không bao giờ kết hôn với Ne-Yo nếu biết anh có quan hệ đa thê.

Ngoài 3 con với Crystal, Ne-Yo có thêm 4 đứa trẻ khác với hai bạn gái cũ là Sade Bagnerise và Monyetta Shaw.

Năm 2023, Monyetta tiết lộ với YouTuber Haus of Aaron nỗi ám ảnh về mối quan hệ tay ba của nam ca sĩ là nguyên nhân họ tan vỡ. Theo Monyetta, ban đầu cô cũng tham gia vào mối quan hệ đó, nhưng rồi nhận ra Ne-Yo không có điểm dừng.

Lối sống của Ne-Yo gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Đa số khán giả lên án nam ca sĩ cùng những người vợ có quan điểm sống lệch lạc, vô đạo đức và vô trách nhiệm.

“Với những tấm gương như thế này, không có gì ngạc nhiên khi cuộc sống của một số người không bao giờ tốt lên được”, “Tội nghiệp 7 đứa trẻ vì có một người cha như vậy”, “Bắt chước phong cách sống của Diddy (ông trùm Sean Comb bị bắt vào năm 2024 vì buôn bán tình dục) và cho rằng nó thật tuyệt”, “Dường như sự vô đạo đức đang được bình thường hóa”, “Thật kinh tởm. Đúng là hình mẫu của sự lệch lạc”, “Có những người chấp nhận làm mọi thứ vì tiền, dù nó đi ngược lại với văn minh nhân loại”, “Anh ta tìm ba cô người mẫu 18+ và gọi họ là vợ ư? Thật nực cười”, “Charles Darwin (nhà tự nhiên học người Anh nổi tiếng thế kỷ 19) cũng bất lực về quá trình tiến hóa này”... là những bình luận phản đối Ne-Yo.

Cư dân mạng gọi lối sống của Ne-Yo là vô đạo đức, phản tiến hóa. Ảnh: WireImage.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, người mẫu Phoenix tuyên bố mối quan hệ 4 người của họ dựa trên nền tảng vững chắc, không thể tách rời.

“Đúng, chúng tôi là người của công chúng. Chúng tôi biết mọi người sẽ lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình. Đó là điều chúng tôi mong đợi. Nhưng mọi người cần hiểu rằng đây là nền tảng vững chắc. Chúng tôi hiểu nhau. Nhiều người không bao giờ hiểu được điều đó. Nó thật tuyệt. Mọi người chỉ cần biết rằng cả 4 chúng tôi hoặc không ai cả”, người vợ thứ 2 nhấn mạnh.