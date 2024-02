Nam Bộ đón Tết trong thời tiết rất bất lợi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay cho đến hết mùng 4 Tết Giáp Thìn, khu vực Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định với ngày nắng, riêng khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, có nơi 36-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Chỉ số tia UV dự báo tăng cao trong những ngày nắng nóng. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Miền Bắc có thể đón triều cường mạnh vào dịp Tết.

Đáng lưu ý, dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Nam Bộ trùng với thời kỳ triều cường mạnh. Dự báo triều cường đạt đỉnh vào các ngày từ 11-13/2 (mùng 2-4 Tết).

Trong đợt triều cường này, mực nước ở trạm Vũng Tàu có thể đạt trên 4,2 m, mức có thể gây ngập úng diện rộng ở vùng trũng thấp, khu vực ven biển Nam Bộ vào chiều tối và sáng sớm, gây bất lợi cho các hoạt động vui chơi vào dịp Tết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt triều cường này, khoảng ngày 26/2-3/3, Nam Bộ có thể đón thêm một đợt triều cường mạnh, có thể gây ngập úng diện rộng.