Năm 2023 rực rỡ của đội tuyển nữ Việt Nam: Lập kỷ lục ở SEA Games, làm điều phi thường World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại năm 2023 thật rực rỡ với những kỷ lục và lần đầu tiên. Chỉ trong vòng vài tháng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tạo ra những khoảnh khắc thật đẹp.

Đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục với 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp

Trong lịch sử SEA Games, ở 13 lần bóng đá nữ được đưa vào danh sách thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam đã có 8 lần giành HCV và 2 lần giành HCB. Đây là con số mà nhiều đội bóng Đông Nam Á phải mơ ước.

Tuyển nữ Việt Nam 4 lần giành HCV SEA Games liên tiếp (Ảnh: S5)

Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia hồi tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ Myanmar để lần thứ 4 giành HCV liên tiếp. Nhìn lại hành trình này, các cô gái "kim cương" thật sự rất phi thường.

Lá thăm may rủi đã đưa tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A cùng bảng với hai ứng viên "nặng ký" Philippines và Myanmar. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã nỗ lực để vượt qua vòng bảng với ngôi đầu.

Tại bán kết, Huỳnh Như và các đồng đội bung sức đánh bại Campuchia với tỉ số 4-0 để giành vé vào chung kết. Ở trận đấu cuối cùng lần lượt Thanh Nhã, Huỳnh Như đã ấn định chiến thắng ngọt ngào 2-0 để tuyển nữ Việt Nam giành HCV.

Ngay cả khi để giành HCV rồi, HLV Mai Đức Chung khi ấy vẫn còn chưa thể tin bởi tuyển nữ Việt Nam đã phải vượt qua rất nhiều thử thách.

"Tôi không nghĩ có thể vô địch. Lý do là vì nhiều cầu thủ lớn tuổi, chấn thương, các cầu thủ trẻ lên đội tuyển nhiều. Dù hòa hợp chưa tốt nhưng các bạn đã khắc phục khó khăn, gian khổ để có thành tích hôm nay".

Hành trình rực rỡ tại World Cup 2023

Gọi đường đến World Cup 2023 là một hành trình phi thường quả không sai. Ngược lại quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam đến với giải đấu lớn nhất hành tinh bắt đầu từ những trận đấu tại vòng loại Asian Cup (Giải bóng đá nữ vô địch châu Á) từ tháng 10/2021.

Vượt qua vòng loại, bước vào VCK Asian Cup 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc và Myanmar. Tháng 1/2022 khi cả thế giới vẫn đang chìm trong đại dịch COVID-19. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận hàng loạt tin xấu về mình hình nhân sự. Trước mỗi trận đấu toàn đội phải "nín thở" để xem có đủ quân số thi đấu không. Thật may, trước thời điểm khởi tranh 1 ngày, quân số đã trở lại đầy đủ. Bằng sự nỗ lực hết mình, tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đi World Cup.

Tuyển nữ đến Wolrd Cup bằng hành trình phi thường (Ảnh: Nhân Văn)

Tới tháng 7/2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đến New Zealand - chủ nhà World Cup 2023 để tập huấn nhằm làm quen khí hậu. Trong 11 ngày tập huấn tại New Zealand từ ngày 6 đến 17/7, đội đá hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngày 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên của World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ. Xuất hiện lần đầu ở đấu trường World Cup, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã để lại một dấu ấn đậm nét về chuyên môn khi thua 0-3 trước đội tuyển Mỹ. Đáng chú ý, thủ môn Kim Thanh đã khiến nhiều người hâm mộ quốc tế phải nhớ đến tên của mình. Ở trận với đội tuyển nữ Mỹ, Kim Thanh thi đấu ấn tượng với 7 pha cứu thua chuẩn xác. Nổ bật là tình huống cản phá bàn thắng của Alex Morgan trên chấm penalty là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ tuyển thủ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam gặp toàn đội mạnh ở World Cup (Ảnh: Nhân Văn)

Trong trận đấu với đội tuyển Bồ Đào Nha, các cô gái Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng và mạnh dạn dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Chỉ tiếc rằng những phút nóng vội đã khiến chúng ta phải nhận 2 bàn thua trước đối phương.

Ngày 1/8, sân vận động Forsyth Barr (Dunedin, New Zealand) là sân khấu cho màn trình diễn cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 với đội tuyển Hà Lan. Rõ ràng đội bóng Á quân Hà Lan là đối thủ chênh lệch rất lớn về chuyên môn với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là lý do, chúng ta bị đối thủ ép ngay từ khi bước vào trận đấu và phải nhận trận thua thứ 3.

Trận thua trước đội tuyển nữ Hà Lan đã khép lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục World Cup 2023 trong lần đầu tiên tham dự. Dù phải dừng chân ở vòng bảng VCK nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã viết nên một chặng đường kỳ diệu, là bước đà để bóng đá nữ Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup thật rực rỡ để mở niềm tin cho tương lai (Ảnh: Nhân Văn)