Nabati khởi động cuộc thi ''Muôn kiểu Say Cheese'' - Chung tay vì nụ cười trẻ thơ

Cuộc thi "Muôn kiểu Say Cheese" (Ảnh: Nabati)

Đôi nét về Nabati - Thương hiệu bánh xốp phô mai hàng đầu Việt Nam

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011, Nabati đã nhanh chóng trở thành thương hiệu bánh xốp phô mai được yêu thích nhất (Theo Euromonitor International năm 2022). Với hương vị thơm ngon đặc trưng, cùng vỏ bánh xốp giòn trứ danh, Nabati đã và vẫn luôn ghi dấu ấn đặc biệt trong tâm trí người tiêu dùng Việt. Không khó để chúng ta bắt gặp Nabati trong những những giây phút "vui chơi, xơi bánh", hay trong những khoảnh khắc vui vẻ, sẻ chia món bánh thơm ngon giữa những người bạn với nhau cùng tràn ngập tiếng cười.

Năm 2023, tiếp tục hành trình nỗ lực chinh phục người tiêu dùng, Nabati chính thức ra mắt dòng sản phẩm Bánh quế phô mai hoàn toàn mới. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhân kem phô mai đậm vị, thơm lừng đã làm nên tên tuổi của Nabati, được bao phủ bởi vỏ bánh quế giòn tan, hứa hẹn mang đến sự bùng nổ vị giác ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Nabati chính thức ra mắt sản phẩm Bánh quế mới (Ảnh: Nabati)

"Muôn kiểu Say Cheese": Sân chơi để sẻ chia niềm vui và lan tỏa những giá trị tích cực

Trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá cho sản phẩm Bánh quế vừa ra mắt, Nabati đã khởi động cuộc thi ảnh "Muôn kiểu Say Cheese", khuyến khích mọi người cùng sẻ chia những giây phút vui tươi của bản thân cùng gia đình và bạn bè.

Cuộc thi là sự kết hợp đặc biệt giữa nguồn cảm hứng về những khoảnh khắc vui vẻ đã gắn liền với Nabati trong nhiều năm qua, cùng mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng từ thương hiệu. Với mỗi bài thi hợp lệ, Nabati sẽ đóng góp 10.000 đồng cho Quỹ Operation Smile (Phẫu Thuật Nụ Cười), chung tay mang lại nụ cười và thay đổi cuộc sống của những trẻ em bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt tại Việt Nam.

Với đối tượng tham gia, "Muôn kiểu Say Cheese" của Nabati đã và đang nhận được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt từ cộng đồng. Đó chính là minh chứng cho sức hút của một sân chơi không chỉ sáng tạo không giới hạn, "Muôn kiểu Say Cheese" kỳ vọng có thể đón chào tất cả những ai mong muốn chia sẻ khoảnh khắc "Say Cheese" của bản thân cùng bánh quế Nabati, cũng như hoàn thành tốt nhất có thể mục tiêu chung tay vì nụ cười trẻ thơ mà cuộc thi đang theo đuổi.

Hiện tại, chỉ sau vài ngày khởi động, "Muôn kiểu Say Cheese" của Nabati đã và đang nhận được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt từ cộng đồng. Đó chính là minh chứng cho sức hút của một sân chơi không chỉ sáng tạo, mà còn thành công gắn kết mọi người cho những mục tiêu cao đẹp và nhân văn. Chắc chắn rằng, trong thời gian sắp tới, cuộc thi sẽ còn được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

"Say cheese" cùng Nabati theo cách của riêng bạn!

"Muôn kiểu Say Cheese" và Nabati vẫn đang rất mong chờ những lượt tham gia mới, để cùng bạn nhìn lại và chia sẻ niềm vui từ những khoảnh khắc bên bạn bè và người thân, cũng như tạo ra thêm những giá trị tích cực cho cộng đồng. Với thể lệ tham gia vô cùng đơn giản và các giải thưởng hấp dẫn, bạn hãy cân nhắc trở thành mảnh ghép tiếp theo của cuộc thi nhé!

Ba bước đơn giản để tham gia "Muôn kiểu Say Cheese" (Ảnh: Nabati)

Các giải thưởng chung cuộc và giải thưởng phụ trong cuộc thi "Muôn kiểu Say Cheese" (Ảnh: Nabati)

Từ "muôn kiểu Say Cheese" đến "vạn niềm vui mới"

Nabati hy vọng rằng, thông qua cuộc thi lần này, thương hiệu cùng sản phẩm Bánh quế có thể đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong hành trình lan tỏa những niềm vui. Từ niềm vui khi thưởng thức bánh quế thơm ngon, đến niềm vui khi sẻ chia những que bánh cho gia đình và bạn bè thân thiết, để rồi sau cùng là niềm vui to lớn khi chung tay mang đến nụ cười cho các em nhỏ kém may mắn.

"Muôn kiểu Say Cheese" chính thức nhận bài dự thi từ 12 giờ ngày 16/12/2023 đến 20 giờ ngày 06/01/2024. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập: https://bit.ly/41ogm9Y

Trụ sở Công ty TNHH Nabati Việt Nam có địa chỉ tại Số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.