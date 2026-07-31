Mỹ tính áp phí 100.000 USD cho sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc

Chính quyền ông Trump đang xem xét áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp các Trường Đại học tại Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch áp đặt khoản phí khá lớn lên đến 100.000 USD đối với sinh viên nước ngoài muốn làm việc tại nước này sau khi hoàn thành chương trình học. Đồng thời, chính quyền cũng hoàn thiện quy định mới về thị thực, giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế tại nước này mà không cần sự chấp thuận của chính phủ.

Đề xuất này vẫn đang được thảo luận trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và chưa được Nhà Trắng phê duyệt. Các quan chức cũng chưa quyết định liệu sinh viên hay công ty tuyển dụng họ sẽ phải trả mức phí này.

Sinh viên quốc tế tại khuôn viên một Trường Đại học ở Mỹ. (Ảnh: NBC News)

Tuy nhiên, mức phí 100.000 USD có thể khiến nhà tuyển dụng phải cân nhắc kỹ trước khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp quốc tế. Nếu các công ty phải trả khoản tiền này, họ có thể ưu tiên ứng viên người Mỹ hơn. Nếu sinh viên phải tự trả khoản phí đó, nhiều người đơn giản là không đủ khả năng chi trả.

Tờ Wall Street Journal thông tin thêm khoản phí này nhằm vào chương trình Thực tập thực tế tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ làm việc bằng visa sinh viên từ 1 - 3 năm sau khi hoàn thành chương trình học.

Năm 2024, có khoảng 419.000 người nước ngoài làm việc tại Mỹ theo chương trình OPT. Chương trình này là một trong những con đường chính mà nhiều công ty công nghệ và tài chính Mỹ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp nước ngoài vào vị trí kỹ thuật mà không cần phải xin visa H-1B ngay lập tức.

Tuy nhiên, nhiều Trường Đại học Mỹ, đặc biệt là viện nghiên cứu phụ thuộc vào sinh viên quốc tế như một nguồn thu ổn định sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm tuyển sinh ngay lập tức nếu khoản phí này khiến việc ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp trở nên quá khó khăn.

NBC News đưa tin rằng số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học tại các trường ở Mỹ giảm mạnh trong năm học vừa qua, trong đó chương trình sau đại học ghi nhận mức giảm 24%. Khoản phí sau tốt nghiệp 100.000 USD sẽ làm gia tăng áp lực lên những trường vốn phải gánh chịu tổn thất tuyển sinh.

Động thái trên tương tự nỗ lực trước đó của ông Trump nhằm áp phí thường niên 100.000 USD đối với hồ sơ visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Tuy nhiên, tuần trước, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, chặn việc thực thi mức phí này.

Nguồn: The Wall Street Journal