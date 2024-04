Mỹ Tâm "đã căng": Hẹn gặp fan để nói rõ 1 điều sau khi đăng nhầm ảnh làm lộ Mai Tài Phến?

Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng loạt ảnh chụp phong cảnh xung quanh biệt thự và cây trái trong vườn nhà lên trang cá nhân. Cư dân mạng ngay lập tức soi ra khoảnh khắc thú vị trong một bức ảnh chụp mặt trời phía từ xa của giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu. Zoom cận hình ảnh cư dân mạng phát hiện bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen, đang leo lên nóc biệt thự của Mỹ Tâm thả diều.

Mỹ Tâm vô tình làm lộ hình ảnh một người đang thả diều trên nóc biệt thự, zoom cận cảnh thì 99% là Mai Tài Phến!

Khoảnh khắc trên ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Netizen không ngừng bàn tán về người đàn ông vô tình lọt vào ống kính của Mỹ Tâm. Nhiều người suy đoán bóng hình kia chính là Mai Tài Phến - bạn trai tin đồn của "họa mi tóc nâu". Trước sự xôn xao của khán giả, Mỹ Tâm đã âm thầm xóa hình ảnh vô tình dính một bóng dáng quen quen ra khỏi bài đăng của cô.

Ngay sau khi xóa đi bức ảnh có sự xuất hiện của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm lập tức đăng đàn "cực căng" nhưng cũng không kém phần hài hước: Thích đoán các kiểu thì hẹn các bạn 8h tối nay nha!

Mỹ Tâm đã "căng"!

Cứ ngỡ vào tối nay, Mỹ Tâm sẽ 1 lần nói hết về bức ảnh đã xóa, về Mai Tài Phến hay thậm chí xa hơn về chuyện tình cảm đôi lứa, thì cô chỉ đơn giản đăng một chuỗi các emoji nhằm mục đích tung hint cho dự án mới. Từ các emoji "hoa mai", "cái xô", "thỏi son" và chữ "father" (ba), rất nhiều khán giả cũng đã liên kết được thành cụm từ My Soul season 3 - My Soul mùa 3. Tiếp đến, soi đến 2 biểu tượng chiếc đồng hồ, dựa vào thời gian chỉ trên đồng hồ, khán giả lại đoán tiếp My Soul 3 sẽ diễn ra vào ngày 11/5 sắp đến.

Không có màn công khai "chấn động" nào cả, Mỹ Tâm công bố My Soul mùa 3 thôi!

My Soul dần trở thành thương hiệu mini concert đặc trưng của Mỹ Tâm, là nơi cô gặp gỡ các khán giả với quy mô bé hơn SVĐ, tạo nên không gian ấm cúng và lãng đãng. Khác với các show SVĐ sẽ bao gồm đa dạng các thể loại nhạc và phong cách, My Soul của Mỹ Tâm thiên về các bản ballad nhẹ nhàng cực "chill". Mỹ Tâm đã tổ chức thành công 2 mùa My Soul lần thứ nhất ở Đà Lạt (2022), lần thứ hai ở Hạ Long (2023), cả 2 đều được bán vé trong thời gian cực nhanh chóng. Thế nên, fan Mỹ Tâm cũng đang dồn sự chú ý cho sự trở lại của My Soul 3 để lên kế hoạch "gom lúa" từ hôm nay!