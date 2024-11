Mỹ nhân vừa được fans tặng cả "núi tiền": Là ái nữ con nhà nòi, sở hữu nhan sắc nóng bỏng vạn người mê

Vừa qua, sao nữ đình đám Thái Lan Orm Kornnaphat đã gây bão cộng đồng mạng với những khoảnh khắc cực hoành tráng trong lễ tốt nghiệp đại học của mình.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Orm Kornnaphat đã tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với người hâm mộ ngay tại khuôn viên trường. Điều khiến lễ tốt nghiệp của Orm Kornnaphat trở nên "viral" trên mạng xã hội chính là nhờ khoảnh khắc nữ diễn viên đứng lọt thỏm giữa dàn hoa được xếp hoàn toàn bằng tiền mặt "hàng thật giá thật". Mặc dù chưa rõ tổng số tiền này là bao nhiêu, nhưng nhiều người cho rằng, chỉ cần nhìn vào độ hoành tráng cũng đủ biết con số chắc chắn không hề nhỏ.

Sao nữ đình đám Thái Lan Orm Kornnaphat vừa gây bão MXH với màn nhận quà tiền mặt cực khủng từ người hâm mộ

Bức ảnh Orm Kornnaphat đứng lọt thỏm giữa dàn hoa được xếp bằng tiền mặt trở thành chủ đề "viral" MXH

Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng choáng trước độ chịu chơi của người hâm mộ Orm Kornnaphat. Ai theo dõi làng giải trí Thái Lan thì đều biết, chuyện tặng tiền mặt cho thần tượng là một văn hóa đặc trưng. Tuy nhiên, số lượng tiền khủng mà các fans dành tặng Orm Kornnaphat vẫn khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là đối với một ngôi sao trẻ mới nổi như Orm Kornnaphat.

Sinh năm 2002, Orm Kornnaphat hiện đang là một trong những ngôi sao trẻ được chú ý tại đài CH3. Sau khi đảm nhận vai phụ trong vài tác phẩm truyền hình như: Hotel Stars, Game of Outlaws, To the Moon and Back... Orm Kornnaphat bất ngờ gây tiếng vang lớn nhờ đảm nhận vai chính trong bộ phim bách hợp "The Secret Of Us" đình đám năm 2024 của nhà đài CH3.

Orm Kornnaphat là con gái nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon

Là con gái nữ diễn viên kỳ cựu showbiz Thái nhưng Orm Kornnaphat không quá áp lực

Đối với Orm Kornnaphat, Koy Narumon vừa là mẹ vừa là tiền bối của cô

Ít ai biết rằng, Orm Kornnaphat chính là con gái lớn của nữ diễn viên đình đám Koy Narumon. Tuy sinh ra đã là con nhà nòi, nhưng Orm Kornnaphat lại không hề nhờ vào vị thế của mẹ trong ngành để lấy vai diễn. Thay vào đó, người đẹp sinh năm 2002 tự đi casting và xin vai như nhiều diễn viên trẻ khác.

Năm 2023, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên Koy Narumon - mẹ Orm Kornnaphat cho biết, con gái từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhút nhát. Tính cách này khiến nữ diễn viên Koy Narumon không bao giờ hy vọng con gái sẽ nối nghiệp mẹ trong tương lai. Theo đó, do luôn có gia đình bên cạnh, nên mỗi khi đi đâu ra ngoài hay gặp người lạ, Orm Kornnaphat đều không dám chạm tay vào bất cứ ai.

Orm Kornnaphat sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cá tính

Tuy nhút nhát là vậy nhưng Orm Kornnaphat vẫn thể hiện năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Theo nữ diễn viên Koy Narumon, con gái luôn rạng ngời, thích quay video và lập kênh Youtube. Thời điểm học mẫu giáo, Orm Kornnaphat cũng từng sáng tác nhiều bài hát, bài thơ vui nhộn.

Được biết, Orm Kornnaphat thừa hưởng tính cách mạnh mẽ từ cha. "Những người từng làm việc với Orm Kornnaphat đều biết con bé hơi đàn ông và nếu muốn con gái tôi ngọt ngào, dễ thương thì có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút", nữ diễn viên Koy Narumon chia sẻ về tính cách con gái.

Về phần Orm Kornnaphat, khi được hỏi liệu có áp lực với mác con gái nữ diễn viên Koy Narumon hay không, người đẹp sinh năm 2002 cho biết, bản thân chưa bao giờ thấy sự thành công cùng nổi tiếng của mẹ là gánh nặng. Theo Orm Kornnaphat, ở nhà thì quan hệ cả hai là mẹ cùng con gái. Tuy nhiên, khi ở trong nghề cả hai luôn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối.

Ngay từ khi mới ra mắt, Orm Kornnaphat đã nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, cá tính cùng chiều cao ấn tượng 1m73 và vóc dáng cuốn hút. Ngoài đời, Orm Kornnaphat sở hữu cho mình phong cách thời trang đơn giản nhưng cũng rất cá tính và nổi bật.

Người đẹp sinh năm 2002 có chiều cao ấn tượng 1m73 cùng vóc dáng cuốn hút

Hình ảnh đời thường của Orm Kornnaphat luôn nhận được lượt "thả tim" khủng trên MXH

Orm Kornnaphat có phong cách thời trang trẻ trung, cá tính