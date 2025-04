Nữ diễn viên Việt Nam Dương Gia Mỹ gần đây bất ngờ trở thành chủ đề hot trên nền tảng TikTok bởi một đoạn clip ngắn hút hơn 3,3 triệu view dù cô chỉ khoe đúng 2 bức ảnh của bản thân ở quá khứ và hiện tại. Lý do đoạn clip này viral không phải bởi màn lột xác của Dương Gia Mỹ mà bởi trong hình ảnh mới nhất, nữ diễn viên Việt Nam này nhìn cứ y như siêu sao xứ Hàn Han So Hee.

Đoạn clip đang viral của Dương Gia Mỹ

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục gọi tên Han So Hee, cho rằng Gia Mỹ trông quá giống mỹ nhân Hàn nổi tiếng này. Thậm chí còn có người tưởng lầm rằng Gia Mỹ dùng ảnh của mỹ nhân họ Han để bắt trend. Số khác thì tranh thủ vào trang cá nhân của Dương Gia Mỹ để "săm soi" nhan sắc của nữ diễn viên trẻ và đưa ra kết luận rằng Gia Mỹ thật sự có một vài nét tương đồng với Han So Hee, nhất là ở những bức ảnh góc nghiêng, cận mặt.

Hàng loạt bình luận gọi tên Han So Hee

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Gia Mỹ

Nữ diễn viên Han So Hee

Bên cạnh những so sánh về diện mạo, nhiều người còn nhắc đến vấn đề diễn xuất của hai mỹ nhân ở hai quốc gia. Nhiều người cho rằng Gia Mỹ dù có ít cơ hội đóng phim hơn so với đàn chị nhưng diễn xuất lại có phần nhỉnh hơn cả Han So Hee. Thực tế, Han So Hee tuy từng được tung hô là "con cưng Netflix", đóng rất nhiều bom tấn nổi đình đám nhưng diễn xuất của cô không được đánh giá cao. Trong tất cả các tác phẩm của mình, nữ diễn viên đều gây tranh cãi về mặt biểu cảm, cách nhập vai và bị cho là chủ yếu nổi tiếng nhờ nhan sắc.

Han So Hee thường xuyên bị chỉ trích vì diễn xuất của mình

Về Dương Gia Mỹ, cô sinh năm 1999, bắt đầu nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 bản Việt. Tuy tác phẩm này nhận về nhiều lời chê bai, so sánh với bản gốc nhưng không thể phủ nhận việc Gia Mỹ diễn xuất còn hay hơn cả nữ chính bản Hàn là "thánh đơ" Shin Se Kyung. Được biết, Gia Mỹ cũng từng là thủ khoa của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nên việc nhập vai tốt là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc là sau vai diễn ấn tượng này, Gia Mỹ lại mãi không tìm được chỗ đứng trong nghề cũng chưa có thêm tác phẩm nổi bật nào trong suốt những năm qua.

Gần đây, nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn nhưng chủ yếu là bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp. Cô trông trẻ trung, gợi cảm hơn hẳn so với thời mới vào nghề, dường như là tác dụng từ việc giảm cân thành công. Có nhan sắc và cả năng lực nổi bật, người hâm mộ kỳ vọng Gia Mỹ sẽ sớm tỏa sáng hơn trong tương lai.