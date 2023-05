Mỹ nhân Việt hack dáng tối ưu nhờ 5 mẫu giày

Dù sở hữu chiều cao lý tưởng hay không, các mỹ nhân Việt cũng đều chú trọng đến khoản hack dáng. Điều này được thể hiện qua việc họ lựa chọn giày dép để hoàn thiện outfit. Những mẫu giày được mỹ nhân Việt yêu thích không chỉ có khả năng tôn dáng tối ưu, mà còn giúp nâng tầm phong cách. Tham khảo 5 mẫu giày "bảo bối" của các sao nữ Việt, bạn sẽ biết đâu là những lựa chọn đáng bổ sung cho tủ đồ mùa hè.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule là mẫu giày sinh ra để dành cho mùa hè. Sự xuất hiện của item này giúp set đồ thêm phóng khoáng, nổi bật. Sandal dáng mule cũng phủ sóng street style của các mỹ nhân Việt. Với thiết kế thoáng chân, mẫu giày này tạo vẻ thanh thoát và cao ráo cho vóc dáng. Sandal dáng mule có nhiều biến tấu, tuy nhiên phiên bản được mỹ nhân Việt yêu thích là những đôi mang tông màu trung tính như đen, nâu, be. Sandal mule màu trung tính có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, giúp nâng tầm vẻ tinh tế cho bộ đồ.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là món thời trang không thể thiếu của các mỹ nhân Việt. Đây là mẫu giày có độ chuẩn mốt vượt thời gian. Với thiết kế mũi nhọn, mẫu giày cao gót này sẽ kéo chân dài hơn và cải thiện chiều cao tối ưu. Giày cao gót mũi nhọn phù hợp để mix cùng những set đồ gọn gàng, chỉn chu, đặc biệt là outfit công sở. Dù có kiểu dáng đơn giản nhưng giày cao gót mũi nhọn không gây cảm giác nhàm chán. Trái lại, mẫu giày này sẽ tăng thêm vẻ sang trọng cho bộ đồ bạn đang diện.

Giày dép màu be

Bên cạnh những đôi giày đen cơ bản, chị em nên đổi mới style với giày dép màu be. Đây là lựa chọn thời trang được các mỹ nhân Việt vô cùng yêu thích. Giày màu be gần với màu da, nên tạo cảm giác chân dài hơn, từ đó hack dáng hiệu quả. Giày dép màu be còn ghi điểm ở sự trang nhã và tinh tế, bạn kết hợp với kiểu trang phục nào cũng hợp lý. Thêm một ưu điểm nữa của giày màu be, đó là ngay cả khi chọn những đôi đế bệt, vóc dáng cũng được cải thiện.

Sandal quai trong

Sandal quai trong vẫn chưa hề lỗi mốt. Kiểu giày này được các mỹ nhân Việt diện nhiều trong mùa hè. Sandal quai trong nổi tiếng với khả năng kéo chân "dài miên man", giúp nàng thấp bé trở nên cao ráo hơn. Không khó để mặc đẹp với sandal quai trong. Kiểu giày dép này có thể kết hợp ăn ý với nhiều mẫu trang phục, đặc biệt là những set đồ phóng khoáng, trẻ trung để diện đi dạo phố, du lịch…

Sandal quai ngang

Sandal là kiểu giày đặc trưng của mùa hè. Món thời trang này có nhiều biến tấu, trong đó không thể quên nói tới sandal quai ngang. Đây là mẫu sandal được sao nữ Vbiz ưa chuộng vì có khả năng hack dáng hiệu quả. Không chỉ cải thiện chiều cao tối ưu, sandal quai ngang còn ghi điểm ở sự thanh lịch xen lẫn nét phóng khoáng, trẻ trung. Nhiều mỹ nhân Việt còn ưu tiên sandal quai ngang, siêu mảnh để tăng thêm hiệu quả kéo chân.