Phim Việt chiếu Tết năm nay đánh dấu sự trở lại, ra mắt của hàng loạt những mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt. Và không hề ngoa khi nói Kaity Nguyễn là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đại chiến mỹ nhân năm này. Nữ diễn viên trẻ đóng phim nào cũng hot rần rần, luôn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất, bất kể kịch bản hay hay dở thì Kaity cũng thể hiện tốt vai trò của mình.

Dự án đánh dấu sự tái xuất của Kaity trong dịp Tết năm nay có tên Yêu Nhầm Bạn Thân, remake từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của Thái Lan. Mới đây, phim đã tung ra trailer, chính thức tiết lộ đoạn tình cảm sâu đậm và tình cảnh tréo ngoe của Toàn (Trần Ngọc Vàng) với cô bạn thân An (Kaity Nguyễn).

Trailer phim Yêu Nhầm Bạn Thân

Trong đoạn trailer, khán giả được thấy hành trình An từ ngưỡng mộ tới quyết tâm chinh phục sau đó là nghi ngờ và phát hiện ra mình bị người yêu phản bội. Quá trình đó có sự đồng hành của Toàn - chàng bạn thân lâu năm vẫn luôn yêu thầm An. Khi biết tình cảm của cậu bạn, An đã từ chối vì cô sợ nếu hai người yêu nhau, cô sẽ không đem lại được hạnh phúc cho Toàn. Thế nhưng, chẳng biết sự tình cụ thể ra sao nhưng ở đoạn cuối trailer, An - Toàn lại có cảnh ân ái "bỏng mắt" người xem và sau đó là cảnh tượng họ hoảng hốt khi thức dậy chung với nhau trên một chiếc giường.

Sau đoạn trailer chính thức, dù có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên nhưng toàn bộ sự chú ý của khán giả vẫn hướng về phía Kaity. So với những bộ phim gần đây thì tạo hình lần này của Kaity có phần trẻ trung, đơn giản hơn nhưng cô vẫn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, ngay cả trong những cảnh ít phấn son. Đặc biệt, dù trailer chưa đủ để Kaity phô diễn khả năng diễn xuất nhưng màn thể hiện của cô, nhất là trong cảnh bị người yêu phản bội, đã được người xem đánh giá rất cao.

Nhan sắc và diễn xuất của Kaity được mong chờ

Ngoài Kaity và hai bạn diễn Thanh Sơn - Ngọc Vàng thì trailer Yêu Nhầm Bạn Thân cũng được chú ý khi hé lộ những cảnh quay mãn nhãn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thông qua đoạn phim ngắn khán giả có thể thấy từ Sapa mù sương đến Huế cổ kính hay Đà Lạt, Tây Ninh,... đều trở thành bối cảnh của phim, hứa hẹn rằng đây sẽ là tác phẩm mang đến phần nhìn mãn nhãn nhất trong mùa Tết năm nay.

Yêu Nhầm Bạn Thân remake từ bộ phim Thái Lan nổi tiếng cùng tên đã từng thành công vang dội tại phòng vé Việt. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Kaity Nguyễn thử sức với cuộc đua phòng vé dịp Tết Nguyên đán sau những thành công vang dội từ loạt tác phẩm trước. Trước đó, sao nữ sinh năm 1999 được xếp vào hàng ngôi sao phòng vé Việt bởi thành công từ loạt phim như Em Chưa 18, Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu,...

Bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân của Kaity dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2025.