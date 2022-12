Mỹ nhân triệu USD của Hollywood nhận lương cao nhất năm nhưng so với Tom Cruise mới thấy bất ngờ, không ngại vung tiền để tậu bất động sản

Khi tờ Variety công bố danh sách những diễn viên được trả lương cao nhất năm, người hâm mộ mất vài giây để có thể thấy tên nữ diễn viên đầu tiên trong danh sách - Margot Robbie. Cô đứng thứ 18, xếp sau 17 người đàn ông.

Khoản thù lao 12,5 triệu USD cho vai diễn Barbie trong bộ phim "Barbie" của Margot Robbie được đánh giá là mức kha khá theo tiêu chuẩn ngành, ngang với thù lao của bạn diễn Ryan Gosling. Song con số này vẫn chưa là gì so với thu nhập 100 triệu USD của tài tử Tom Cruise - nam diễn viên được trả lương cao nhất năm - nhận được từ phim "Top Gun: Maverick".

Dẫu vậy, mức lương 12,5 triệu USD của Margot Robbie đã đưa cô lên trên các diễn viên trẻ đang nhận được nhiều quan tâm hiện nay như Zendaya, Millie Bobby Brown hay Anya Taylor-Joy. Thậm chí, các tiền bối như Sandra Bullock, Emily Blunt và Jamie Lee Curtis vẫn đứng sau Margot Robbie.

Sự nghiệp diễn xuất đã đưa Margot Robbie trở thành một trong những nữ diễn viên được săn lùng nhiều nhất ở Hollywood. Theo Celebrity Net Worth, hiện Margot Robbie có tài sản ròng trị giá 26 triệu USD. Để có được thành quả như hôm nay, Margot Robbie đã trải qua quá trình nỗ lực chăm chỉ, liên tục biến hoá với đa dạng vai diễn nhằm chinh phục khán giả và giới mộ điệu.

Tạo hình của Margot Robbie trong vai "Barbie sống". Ảnh: Fandom Wire.

Bước đột phá trên trường quốc tế

Sinh ra vào năm 1990 và lớn lên ở Dalby (Queensland, Australia), Margot là con thứ 3 trong gia đình 4 người con. Cha cô (Doug Robbie) từng là chủ trang trại và ông trùm mía đường, còn mẹ Sarie Kessler là nhà vật lý trị liệu. Họ chia tay khi Margot Robbie mới 5 tuổi. Do vậy, mẹ Margot Robbie đã một mình nuôi dưỡng 4 người con.

Theo Marca, Margot Robbie đã đi làm khi còn là thiếu niên để trang trải chi phí cho gia đình. Nhưng niềm đam mê diễn xuất đã khiến cô nỗ lực học tại Somerset College và chuyển đến thành phố Melbourne năm 17 tuổi.

Những vai diễn đầu tiên đến khi cô học trung học, trong các bộ phim bao gồm "ICU" và "Vigilante"... Bước tiến lớn đã đến vào năm 2008 khi Margot Robbie nhận vai diễn định kỳ trong phim truyền hình dài tập nổi tiếng "Neighbours".

Mặc dù bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà, Margot Robbie đã được công nhận rộng rãi sau khi chuyển đến Los Angeles, Mỹ. Cô đã tham gia casting cho một số vai diễn nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn. Cú đột phá thật sự của nữ diễn viên đến vào cuối năm 2013, khi cô tham gia diễn xuất trong phim "The Wolf of Wall Street" cùng với tài tử Leonardo DiCaprio. Bộ phim thành công về mặt thương mại và phê bình, thu về hơn 392 triệu USD phòng vé. Margot Robbie cũng được khen ngợi, gây ấn tượng với nhiều nhà phê bình. Với vai diễn này, Margot Robbie được trả mức thù lao 347.000 USD, con số được đánh giá là không tệ so với diễn viên mới.

Diễn viên Margot Robbie bên cạnh tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: Fox News.

Mỹ nhân Hollywood có mức thù lao ngày một thăng hạng

Sau "The Wolf of Wall Street", mức lương của Margot Robbie trong phim "Z for Zachariah" (2015) đã tăng lên, chạm con số 667.000 USD. Rõ ràng tỷ lệ này tăng lên khi Margot trở nên nổi tiếng hơn.

Trong những năm qua, cô đã thể hiện nhiều khả năng hoá thân đáng kinh ngạc qua những nhân vật có tính cách khác nhau rõ rệt. Chẳng hạn, cô từng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ khi nhập vai Harley Quinn trong loạt phim siêu anh hùng của DC "Suicide Squad" (2016), "Birds of Prey" (2017) và "The Suicide Squad" (2021).

Cũng có lúc người hâm mộ nhìn thấy phiên bản khác của Margot Robbie, khi cô vào vai vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding trong phim tiểu sử "I, Tonya" (2017). Vai diễn giúp Margot Robbie nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và một đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tạo hình của Margot Robbie trong vai Harley Quinn. Ảnh: Vanity Fair.

"Suicide Squad" thành công về mặt thương mại và là phim có doanh thu cao thứ 10 trong năm 2016. Đặc biệt, diễn xuất của Margot Robbie được coi là tài sản của chính của phim. Margot Robbie đã khắc hoạ một Harley Quinn "điên loạn" nhưng vẫn có phần đáng yêu. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã luyện tập các môn như đấm bốc, học nín thở trong 5 phút dưới nước, thực hiện phần lớn các pha nguy hiểm của chính mình.

Đáng chú ý, Margot Robbie đã kiếm được 9-10 triệu USD từ phần phim "Birds of Prey". Một lý do giúp nữ diễn viên có mức thù lao cao như vậy bởi Margot Robbie là thành viên trong đội ngũ nhà sản xuất. Ngoài phim này, Margot Robbie còn là nhà sản xuất của những tựa phim khác bao gồm "Promising Young Woman", "I, Tonya"...

Cùng với sự nghiệp diễn xuất, Margot Robbie còn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang như Calvin Klein Chanel và nhà sản xuất ôtô Nissan.

Margot Robbie diện váy Chanel ở Lễ trao giải Oscar 2018. Ảnh: Vogue.

Không ngại chi tiền cho hàng hiệu, bất động sản

Trong cuộc phỏng vấn với Elle UK, "Barbie sống" đã tiết lộ cách cô tiêu tiền khi nhận khoản lương đầu tiên. "Khi tôi đến thành phố New York lần đầu tiên, tôi cầm tấm séc lương đầu tiên của mình đi thẳng vào cửa hàng Tiffany's trên Đại lộ 5, mua chiếc charm để gắn vào vòng tay".

Celebrity Net Worth cho biết Margot Robbie còn hoạt động khá tích cực trên thị trường bất động sản. Năm 2017, cô lặng lẽ mua dinh thự rộng hơn 300m2 ở khu phố Hancock Park, Los Angeles với giá 2,73 triệu USD. Song truyền thông đưa tin hồi tháng 5/2021, cô đã rao bán với giá 3,475 triệu USD.

Năm 2018, mỹ nhân Hollywood đã trả 950.000 USD cho căn nhà nhỏ hơn ở Los Angeles nhưng rao bán vào cuối năm 2020 với giá 1,2 triệu USD. Nữ diễn viên tiếp tục mua 2 ngôi nhà cho các thành viên trong gia đình mình vào năm 2019, một căn cho chị gái và căn còn lại biếu mẹ. Cũng trong năm này, Margot Robbie mua ngôi nhà thứ hai cho riêng mình ở khu phố Venice (Los Angeles) với giá 5 triệu USD. Cô còn có ngôi nhà ở Hollywood Hills cho thuê để tạo thu nhập thụ động.