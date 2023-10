Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế tung ảnh nghỉ dưỡng ở Việt Nam, body gợi cảm bất ngờ thành tâm điểm

Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã chào đón hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc tới du lịch, tổ chức sự kiện. Mới đây, trong tối 29/10, nữ diễn viên Pyo Ye Jin (Thư Ký Kim Sao Thế) bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh mới được chụp tại 1 khu nghỉ dưỡng, đồng thời thông báo với người hâm mộ cô vừa ghé thăm Phú Quốc.

Trong loạt hình vừa được chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1992 gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, tươi trẻ cùng nụ cười dịu dàng, cuốn hút. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên họ Pyo khoe khéo vòng 1 gợi cảm trước ống kính đã trở thành tâm điểm, được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Khán giả không khỏi bất ngờ vì Pyo Ye Jin từ trước đến nay luôn gắn liền với hình ảnh kín đáo, hiếm khi khoe body gợi cảm như thế này. Chỉ trong vài giờ đăng tải, hình ảnh này nhanh chóng mang về gần 40 ngàn lượt like từ khán giả.

Pyo Ye Jin là diễn viên Hàn tiếp theo chọn Việt Nam làm điểm đến để du lịch. Không cần diện trang phục lộng lẫy như đi thảm đỏ, cô vẫn tỏa sáng trước ống kính nhờ visual quyến rũ

Nữ diễn viên 9X diện áo ngực khoe khéo vòng 1 tràn đầy sức sống cùng vòng eo thon thả, nuột nà. Hình ảnh này hiện đang gây sốt trên mạng xã hội, được chia sẻ rần rần

Nhiều khán giả còn nhận xét rằng, Pyo Ye Jin trông trẻ trung hơn so với tuổi 31. Nụ cười tươi tắn cũng góp phần làm tôn thêm vẻ duyên dáng của mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế

Bên cạnh đó, cô còn khiến khán giả thích thú khi có nhiều biểu cảm nhắng nhít, dễ thương trong hình tự sướng tại Việt Nam

Trên mạng xã hội, netizen Việt Nam để lại hàng loạt bình luận khen ngợi diện mạo của Pyo Ye Jin trong lần xuất hiện tại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn bày tỏ hy vọng sẽ được chứng kiến thêm nhiều sao Hàn nói riêng và nghệ sĩ nước ngoài nói chung tới Việt Nam du lịch, nghỉ dưỡng.

Pyo Ye Jin chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2012 qua tác phẩm truyền hình mang tên Here Come Mr. Oh hợp tác cùng tài tử Lee Jang Woo. Tới năm 2017, cô nhận được vai chính đầu tay trong bộ phim Dù Ghét Vẫn Yêu. Sau đó đúng 1 năm, tên tuổi mỹ nhân họ Pyo bắt đầu được khán giả châu Á chú ý đến nhờ tác phẩm gây sốt Thư Ký Kim Sao Thế. Từ đó tới nay, Pyo Ye Jin liên tiếp để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các vai diễn nặng ký ở 2 bộ phim ăn khách Vị Khách VIP và Taxi Driver.

Pyo Ye Jin trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ loạt phim nổi tiếng như Thư Ký Kim Sao Thế, Vị Khách VIP, Taxi Driver…

Nguồn: Instagram, Naver