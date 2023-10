Fan meeting Lee Jong Suk tại Việt Nam: Hóa concert vì tiết mục bất ngờ, visual và lời tỏ tình của tài tử gây bão

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam cũng được gặp gỡ Lee Jong Suk tại fan meeting Dear. My With tại TP.HCM. Lee Jong Suk đã có những giờ phút giao lưu, tâm tình vui vẻ cùng fan, để lại ấn tượng đáng nhớ.

Từ visual, đến những câu chuyện trong fan meeting của Lee Jong Suk đều nhanh chóng trở thành chủ đề hot, được bàn tán rần rần trên mạng xã hội. Xa hơn, người hâm mộ Việt Nam đều mong mỏi tài tử Big Mouth sẽ còn trở lại đất nước hình chữ S nhiều lần nữa.

Visual đỉnh cao "chấp" cam thường không chỉnh sửa

Vốn nổi tiếng là 1 trong những nam thần điển trai nhất màn ảnh Hàn Quốc, Lee Jong Suk xuất hiện trước cả ngàn fan với diện mạo không thể nào bảnh bao và cuốn hút hơn. Đặc biệt, visual đỉnh cao của bạn trai IU "chấp" cả ống kính camera thường không chỉnh sửa. Lee Jong Suk tỏa sáng trong mọi góc độ, dù ảnh có chất lượng thấp nhưng diện mạo của nam thần xứ Hàn vẫn "chất lượng cao".

Đây là lần đầu tiên Lee Jong Suk tổ chức fan meeting ở Việt Nam, anh gây ấn tượng mạnh bằng những cử chỉ vô cùng thân thiện và gần gũi với fan

Hình ảnh cận cảnh gương mặt của Lee Jong Suk làm người hâm mộ "sốc visual". Nụ cười rạng rỡ của tài tử Big Mouth làm bừng sáng cả khung hình

Lee Jong Suk không hổ danh là 1 trong những nam diễn viên điển trai nhất màn ảnh xứ Hàn hiện nay

Trong fan meeting, Lee Jong Suk đã có cơ hội trò chuyện, giao lưu, đem đến những tiết mục dance cover thú vị cho người hâm mộ Việt Nam

Dù ở góc độ nào, vẻ điển trai của bạn trai IU vẫn tỏa sáng

Góc nghiêng của Lee Jong Suk sắc bén qua ảnh cam thường không chỉnh sửa

Fan meeting hóa concert vì hàng loạt tiết mục cover đặc sắc

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Lee Jong Suk vẫn cố gắng mang đến cho fan những tiết mục hát và nhảy cover đặc sắc. Ngay từ phần mở đầu chương trình, Lee Jong Suk đã trổ tài ca hát để dành tặng người hâm mộ.

Tuy nhiên có lẽ vì giọng… chưa “mở" và có phần hơi run trước các fan Việt nên nam diễn viên không may bị hát chênh phô. Thế nhưng trước sự cổ vũ của người hâm mộ, Lee Jong Suk nhanh chóng “chữa cháy" và còn nở nụ cười tươi. Ở phần sau chương trình, nam diễn viên đã hoàn thành xuất sắc màn nhảy Hype Boy (New Jeans) và Fighting (SEVENTEEN BSS) trong tiếng vỗ tay rào rào của các fan. Và đến cuối chương trình, người hâm mộ đã "tan chảy" trước ca khúc ngọt ngào That's Okay (D.O.) do chính Lee Jong Suk thể hiện.

Lee Jong Suk hát lạc giọng nhưng vẻ bối rối dễ thương của anh chàng đủ "xí xóa" tất cả

Lee Jong Suk nhảy cover bản hit đình đám Hype Boy (NewJeans)

Dù không phải idol chuyên nghiệp nhưng Lee Jong Suk đã rất cố gắng để nhảy cover ca khúc có vũ đạo khó như Fighting (SEVENTEEN BSS)

Người hâm mộ đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào That's Okay do chính Lee Jong Suk thể hiện. Nam diễn viên hát lên ca khúc này như muốn truyền năng lượng tích cực cho người hâm mộ rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

"Đại sứ" ẩm thực Việt gọi tên Lee Jong Suk: Đang giảm cân vẫn say mê thưởng thức phở, nhưng mê nhất lại là... bánh mì!

Ngay sau khi hạ cánh xuống Việt Nam, Lee Jong Suk đã làm nức lòng người hâm mộ khi đăng ảnh ăn phở lúc 4h sáng. Trong fan meeting, bạn trai IU tiết lộ anh đang trong quá trình ăn kiêng giảm cân nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam. Ngay sau khi ăn xong tô phở ngon lành, nam diễn viên đã phải chạy bộ để tránh tăng cân.

Chưa dừng lại tình yêu với ẩm thực Việt, tài tử Big Mouth đã “gật đầu cái rụp” khi được thử thêm bánh mì - 1 món ăn truyền thống ngon lành khác của Việt Nam. Khi phải chọn giữa bánh xèo, phở, bánh mì, bún chả thì anh chàng khá phân vân. Cuối cùng, nam diễn viên khẳng định: "Bánh mì mới là món Việt mà mình yêu thích nhất". Người hâm mộ còn khuyên Lee Jong Suk nên thử thêm cả món cơm tấm ngon lành.

Ngay khi vừa đặt chân đến Việt Nam, Lee Jong Suk đã khoe ảnh ăn phở trên trang cá nhân

Tuy nhiên trong fan meeting, Lee Jong Suk lại hé lộ anh mê món bánh mì nhất

Lee Jong Suk hứa sẽ thưởng thức cơm tấm theo lời gợi ý của fan

Những màn "tỏ tình" đầy ngọt ngào của Lee Jong Suk và fan

Để có được thành công của ngày hôm nay, Lee Jong Suk đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ từ người hâm mộ. Hiểu được điều đó nên nam diễn viên lúc nào cũng trân trọng và đáp lại tình cảm của fan. Trong sự kiện fan meeting ở Việt Nam, Lee Jong Suk khiến các fan "ngất xỉu" vì những câu tỏ tình bằng tiếng Việt đầy ngọt ngào. Anh chàng nói “anh thích em" nhầm thành... "anh thích... nem", “dễ thương" hay thậm chí còn gọi fan là “bồ". Trong suốt phần giao lưu, nam diễn viên không ngừng tỏ tình, "thả thính" và còn thả tim dành cho các fan Việt Nam.

Đáp lại Lee Jong Suk, người hâm mộ Việt Nam cũng dành tặng anh chia sẻ ý nghĩa. Thông điệp này khẳng định fan sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho chặng đường sự nghiệp của Lee Jong Suk: "Jong Suk à, từ dòng thân thương đầu tiên cậu đã viết nên, tụi này sẽ cùng cậu viết đến trang cuối cùng".

Câu nói "anh thích em" của Lee Jong Suk làm người hâm mộ như muốn "tan chảy"

Tài tử tương tác, "thả thính" đầy đáng yêu với người hâm mộ