Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế bị quỵt cát xê 2,1 tỷ, tiếp nối bi kịch của người mẹ minh tinh vừa qua đời

Vào ngày 18/12, Dispatch đưa tin nữ diễn viên Seo Hyo Rim bị công ty cũ không trả cát xê dù đã thắng kiện được 2 năm. Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2022, công ty quản lý ngừng trả thù lao của Seo Hyo Rim cho các phim Red Hands, In Dream, nhiều chương trình truyền hình và quảng cáo khác.

Năm 2022, nữ diễn viên đâm đơn kiện CEO Kim Seon Ok, yêu cầu thanh toán 89 triệu won (1,5 tỷ đồng). Tòa án tuyên Seo Hyo Rim giành phần thắng, công ty quản lý có nghĩa vụ phải thanh toán cát xê cho cô. Nhưng đến nay đã 2 năm trôi qua, nữ diễn viên vẫn chưa nhận được tiền. Theo lãi suất đúng luật định, số tiền này đã lên đến 120 triệu won (2,1 tỷ đồng).

Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế thắng kiện nhưng công ty nhất quyết không chi trả cát xê quỵt của cô

Seo Hyo Rim cho biết công ty liên tục trì hoãn bằng cách bao biện "Chúng tôi không đủ khả năng trả", rồi hứa sẽ trả dần cho cô nhưng sau đó mất hút. Nữ diễn viên Thư Ký Kim Sao Thế nghi ngờ CEO Kim Seon Ok đã biển thủ tiền của công ty. Trước đó, tài khoản công ty có 600 triệu won (10,6 tỷ đồng). Nhưng đến thời điểm Seo Hyo Rim đâm đơn kiện (tháng 8/2022), tài khoản công ty chỉ còn 0 đồng tròn trĩnh. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển sang tài khoản cá nhân của CEO Kim Seon Ok và vợ.

Tháng 10 năm ngoái, Seo Hyo Rim đã khiếu nại vụ việc lên Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc. Quan chức hiệp hội trả lời Dispatch rằng họ đang xem xét các tài liệu và tất cả khía cạnh trong cuộc tranh chấp. Dispatch tìm đến CEO Kim Seon Ok thì nhận được câu trả lời: "Không phải tôi không trả, mà là không thể. Tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn. Tôi nói sẽ trả dần khi có tiền nhưng không được cô ấy chấp thuận. Tôi cũng muốn làm việc, có tiền nhanh trả lại chứ. Nhưng các anh cứ đưa tin thì sẽ làm ảnh hưởng đến các diễn viên trong công ty".

Trong gia đình Seo Hyo Rim, nữ diễn viên không phải người duy nhất bị quỵt cát xê. Mẹ chồng cô - nữ diễn viên gạo cội vừa qua đời Kim Soo Mi cũng là nạn nhân của việc này. Vào ngày 25/10 vừa qua, "mẹ chồng quốc dân" qua đời vì sốc tăng đường huyết, dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đến từ các yếu tố bên ngoài, bao gồm căng thẳng cực độ. Được biết, trước khi qua đời, bà Kim Soo Mi chịu căng thẳng do chưa được trả thù lao cho vở nhạc kịch My Mother, nơi bà đã diễn được 14 năm. Từ năm ngoái, công ty sản xuất My Mother vướng tranh cãi đạo nhái nên đã ngừng trả tiền cho bà. Kim Soo Mi đang chuẩn bị khởi kiện công ty này thì đột ngột qua đời.

Mẹ chồng của Seo Hyo Rim là minh tinh gạo cội Kim Soo Mi cũng bị quỵt cát xê

"Mẹ chồng quốc dân" qua đời vào tháng 10 vừa qua, nguyên nhân được cho là chịu căng thẳng từ vụ kiện đòi cát xê. Seo Hyo Rim vô cùng đau đớn trong đám tang bởi cô có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng

Nguồn: Dispatch