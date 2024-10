Lý do khiến con dâu khóc nức nở trong tang lễ "mẹ chồng quốc dân"

Tang lễ của nữ diễn viên gạo cội Kim Soo Mi được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Hanyang ở phường Sageun, quận Seongdong, Seoul hôm 27/10 vừa qua. Những hình ảnh từ đám tang cho thấy con dâu bà là nữ diễn viên Seo Hyo Rim vô cùng đau khổ, không ngừng khóc: "Mẹ ơi, đừng đi. Con xin lỗi. Mẹ đã vất vả rồi”.

Lúc này, truyền thông Hàn cũng điểm lại mối quan hệ giữa Kim Soo Mi và con dâu. Sinh thời, nữ diễn viên gạo cội đối xử với con dâu rất tốt. Điều đó làm mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất khăng khít, khiến Seo Hyo Rim vô cùng đau khổ khi Kim Soo Mi ra đi.

Mối quan hệ của Kim Soo Mi và con dâu Seo Hyo Rim rất tốt

Cụ thể trên chương trình Morning Yard lên sóng năm ngoái, Kim Soo Mi tâm sự khá nhiều về cuộc đời gian truân của mình. Kim Soo Mi mất mẹ từ sớm nên đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột. Mẹ chồng còn luôn đứng về phía Kim Soo Mi, thậm chí cổ vũ nữ diễn viên ly hôn chính đứa con trai tệ bạc của mình. Nữ diễn viên quá cố kể: "Trước khi tôi sinh đứa con thứ 2, mẹ chồng đã nói 'Hãy ly hôn đi. Kể cả con không làm trong ngành giải trí, thì mẹ sẽ đảm bảo con sống cuộc đời không phải cầu xin ai. Hãy gặp 1 người tốt khi còn trẻ và sống cuộc đời của con, mẹ rất xin lỗi'". Tuy nhiên vì mẹ chồng quá tốt nên Kim Soo Mi đã ở lại bên bà.

"Mẹ chồng quốc dân" tiếp tục: "Giống như cách mẹ chồng đối xử với tôi, tôi cũng đối xử với con dâu như người nhà. Cách đây 2 năm, con trai tôi vướng vào 1 vụ lừa đảo và được tuyên vô tội. Lúc đó, tôi lo con dâu cảm thấy tổn thương nên đã sang tên nhà cho con như 1 món quà. Nếu con dâu đổi ý và ly hôn, gia đình chúng tôi sẽ nhận lại 50 triệu won (915 triệu đồng) nhưng tôi nói con hãy dùng số tiền này nuôi nấng bọn trẻ". Trên chương trình Chairman's People, bà cũng khoe chuyện bàn giao quyền lực quản lý kinh tế gia đình cho con dâu ngay sau khi cô kết hôn với con trai bà.

Seo Hyo Rim khóc nức nở trong đám tang mẹ chồng - người dành cho cô tình yêu thương và niềm tin tuyệt đối

Sinh năm 1949, Kim Soo Mi gia nhập làng giải trí xứ Hàn vào năm 1970 trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng do đài truyền hình MBC tổ chức. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng khi vào vai mẹ của Il-yong trong bộ phim ăn khách của MBC Nhật ký làng quê (1980 - 2002). Ngoài ra, bà còn được khán giả Việt Nam biết thông qua nhiều vai diễn hài hước trong các tác phẩm như: Vua và tôi, Chuyện tình đảo Bali, Lấy chồng mafia, Bà ngoại tôi là Gangster...

Vào ngày 25/10, truyền thông đưa tin nữ diễn viên gạo cội Kim Soo Mi qua đời ở tuổi 75. "Mẹ chồng quốc dân" được đưa tới bệnh viện St. Mary, Seoul trong tình trạng ngưng tim. Dù các bác sĩ cố gắng cấp cứu hết sức nhưng nữ diễn viên đã không qua khỏi.

Yonhap News dẫn lời con trai của bà Kim Soo Mi cho biết nữ diễn viên qua đời vì sốc tăng đường huyết, dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể nghiêm trọng. Lượng đường huyết trong máu nữ diễn viên gạo cội lên đến 500. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đến từ các yếu tố bên ngoài, bao gồm căng thẳng cực độ. Được biết, trước khi qua đời, bà Kim Soo Mi chịu căng thẳng do chưa được trả thù lao cho vở nhạc kịch My Mother, nơi bà đã diễn được 14 năm. Từ năm ngoái, công ty sản xuất My Mother vướng tranh cãi đạo nhái nên đã ngừng trả tiền cho bà. Kim Soo Mi đang chuẩn bị khởi kiện công ty này thì đột ngột qua đời.

"Mẹ chồng quốc dân" Kim Soo Mi qua đời ở tuổi 75

Tang lễ của "mẹ chồng quốc dân" đã diễn ra tại Bệnh viện Đại học Hanyang ở phường Sageun, quận Seongdong, Seoul hôm 27/10 vừa qua. Kim Soo Mi có chồng là Jung Chang Gyu, con gái Jung Joo Ri, con trai Jung Myung Ho và con dâu Seo Hyo Rim, cũng là diễn viên. Họ vô cùng đau buồn khi đưa tiễn bà trong đám tang.

Hình ảnh đám tang của Kim Soo Mi

Nguồn: Newsen