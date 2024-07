Mỹ nhân She Was Pretty bật khóc vì bị dính vào bê bối Burning Sun của Seungri

Go Jun Hee (She Was Pretty) từng là mỹ nhân được săn đón song sự nghiệp cô bỗng lao dốc sau khi bất ngờ vướng phải tin đồn dính líu tới hộp đêm tai tiếng Burning Sun của Seungri hồi năm 2019. Dù đã ra sức phủ nhận việc có liên quan đến Burning Sun nhưng mỹ nhân She Was Pretty vẫn bị nhiều nhà sản xuất "quay lưng". Tới nay, Go Jun Hee nhận lời xuất hiện trong 1 số talkshow và tiếp tục khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch trước những cáo buộc liên quan tới hộp đêm của Seungri.

Mới đây vào tối 22/7, trong clip giới thiệu cho tập mới nhất của talkshow do MC Shin Dong Yup chủ xị, Go Jun Hee đã bật khóc nức nở khi nhớ về khoảng thời gian bị kéo vào scandal Burning Sun 1 cách oan ức. MC họ Shin cố gắng làm dịu đi bầu không khí bằng phong cách hài hước: "Jun Hee à, anh thấy nước mắt của em đang trào ra rồi. Anh tò mò liệu em có cố mở to mắt khi những giọt lệ đang rơi xuống vì nghĩ rằng làm thế sẽ khiến mình trở nên xinh đẹp?". Tiền bối vừa dứt lời, Go Jun Hee liền bật cười và đáp lại rằng: "Không đâu ạ". Shin Dong Yup tiếp tục trêu chọc hậu bối: "Nhiều diễn viên thường làm vậy mà". Diễn viên hài Jung Ho Chul cũng góp phần tạo bầu không khí vui vẻ: "Jun Hee à, khi em khóc trông đẹp lắm".

Go Jun Hee khóc nức nở khi nhớ về thời điểm bỗng bị dính thị phi "từ trên trời rơi xuống"

MC kiêm danh hài Shin Dong Yup cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng những câu nói bông đùa

Năm 2019, hình ảnh chụp chung của Go Jun Hee - Seungri bỗng trở nên viral trên mạng xã hội ngay giữa tâm điểm bê bối Burning Sun. Từ đây, nữ diễn viên bất ngờ vướng phải tin đồn là bạn thân cựu thành viên BIGBANG và có liên quan mật thiết đến việc môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm ở hộp đêm Burning Sun.

Khi tin đồn nổ ra, Go Jun Hee đã phản bác mạnh mẽ: "Tôi chỉ chụp ảnh vì Seungri yêu cầu. Tôi thậm chí còn không biết hắn đã đăng tấm ảnh lên mạng xã hội. Tôi cũng không thân với các thành viên trong nhóm chat tình dục của hắn ta".

Bức ảnh chụp cùng Seungri đã hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp Go Jun Hee

Đến tháng 6 năm nay, mỹ nhân She Was Pretty tiếp tục phủ nhận mối liên hệ với Burning Sun sau khi BBC công bố video phóng sự tài liệu về hộp đêm tai tiếng này. Khi xuất hiện trên kênh YouTube Studio Suze với tư cách khách mời, Go Jun Hee bùng nổ cảm xúc và không ngần ngại chỉ trích Seungri: "Ôi thằng **** *** đó, tôi thậm chí còn không biết Burning Sun ở đâu và cũng chưa từng đến đó. Suốt nhiều năm qua tôi nói nhưng không ai nghe, có nói thì cũng toàn bị cắt đi mới được lên sóng. Bức hình của tôi và Seungri ngày đó được chụp tại sự kiện chống ung thư vú. Seungri khi ấy là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Tại sự kiện, hắn ta đã đến xin chụp ảnh chung với tôi. Chứ thực ra tôi không quen thân với hắn ta. Vì không theo dõi nhau nên tôi còn không biết hắn ta đăng bức ảnh lên Instagram".

Đồng thời, nữ diễn viên lên án gay gắt việc công ty cũ - YG Entertainment - bỏ rơi cô giữa bão tin đồn: "Tôi đã định nhờ công ty chủ quản lên tiếng phủ nhận luôn lúc đó. Tôi chủ động liên lạc với công ty nhưng họ phớt lờ tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng họ đã bỏ rơi tôi. Hình tượng là tất cả đối với diễn viên. Nhưng thậm chí họ còn không lên tiếng 1 lần".

Nữ diễn viên họ Go gay gắt chỉ trích Seungri và công ty cũ YG trong 1 talkshow được phát trên YouTube hồi tháng trước

Go Jun Hee sinh năm 1985, bước chân vào showbiz với tư cách người mẫu khi vừa tròn 16 tuổi và bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Sau She Was Pretty nổi đình nổi đám hồi năm 2015, cô chỉ kịp đóng thêm 2 tác phẩm nữa trước khi vướng phải tin đồn liên quan tới Burning Sun. Suốt 5 năm qua, nữ diễn viên chỉ làm người mẫu ảnh, không còn được mời đóng phim.

Người đẹp vẫn chưa thể trở lại đóng phim sau khi bỗng bị kéo vào bê bối Burning Sun

Nguồn: Allkpop