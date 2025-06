Mỹ nhân Running Man Việt âm thầm chia tay bạn trai nam thần sau 3 tháng bí mật cầu hôn?

Sau khi cùng tham gia dự án phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Thúy Ngân và Võ Cảnh nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai bị nghi ngờ có mối quan hệ đặc biệt vì có những tương tác thân thiết ngoài đời, thậm chí còn đi du lịch cùng nhau. Thời gian qua, cặp đôi này không ít lần bị bắt gặp sánh đôi, có những cử chỉ tình tứ. Qua chi tiết này, cư dân mạng thêm phần chắc nịch về mối quan hệ của Thúy Ngân và Võ Cảnh.

Tuy nhiên mới đây, "thám tử online" lại soi ra chi tiết lạ liên quan tới cặp đôi này. Cụ thể, thời gian gần đây nữ diễn viên sinh năm 1991 liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội.

Cô viết ở Instagram: "Những điều ngọt ngào nhỏ bé sẽ khiến bạn mỉm cười thay vì trông đợi những thứ lớn lao không bao giờ đến. Tận hưởng từng khoảnh khắc yêu thương xung quanh mình nha". Ở một story khác, Thúy Ngân chia sẻ hình ảnh chụp phong cảnh và viết dòng chú thích: "Hãy giữ trái tim mình tử tế đến cuối cùng".

Cư dân mạng nghi ngờ Thúy Ngân và Võ Cảnh xảy ra trục trặc tình cảm

Nữ diễn viên sinh năm 1991 liên tục chia sẻ những bài viết đầy tâm trạng trên mạng xã hội trong thời gian qua

Đáng chú ý, dù từng dính như sam bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ tới cuộc sống đời thường nhưng hiện tại netizen phát hiện Thúy Ngân và Võ Cảnh không theo dõi nhau trên Instagram. Trên mạng xã hội, cặp đôi gần đây cũng không chia sẻ những hình ảnh chung, chỉ đăng tải khoảnh khắc riêng của bản thân. Động thái lạ này của Thúy Ngân và Võ Cảnh càng khiến netizen thêm bán tín bán nghi.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng kè kè bên nhau từ trong công việc tới ngoài cuộc sống

Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai chỉ đăng tải hình ảnh riêng của bản thân

Cặp đôi này cũng bị phát hiện không theo dõi nhau trên Instagram

Tháng 3/2025, Thúy Ngân còn vướng nghi vấn được Võ Cảnh bí mật cầu hôn thành công. Nguyên do vì cô chia sẻ hình ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay và viết dòng chú thích: "Cảm ơn anh nhé", phía sau là bóng lưng của một người đàn ông. Đáng nói, Võ Cảnh cũng có một chiếc áo giống y hệt người mà Thúy Ngân đăng tải.

Thúy Ngân từng bị nghi ngờ được Võ Cảnh bí mật cầu hôn thành công

Thúy Ngân và Võ Cảnh đóng cặp trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Trong những hình ảnh hậu trường, cặp đôi thoải mái trao cho nhau cử chỉ tình tứ. Từ ánh mắt, cái ôm hay nắm tay của Thúy Ngân và Võ Cảnh khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai phim giả tình thật.

Không chỉ trong phim mà ngoài đời, Thúy Ngân và Võ Cảnh còn nhiều lần để lộ hint hẹn hò chất lượng. Bộ đôi diễn viên từng bị "team qua đường" tóm dính có khoảnh khắc tình tứ trên một bãi biển ở Hội An. Trong ảnh, Võ Cảnh ngồi đối diện Thuý Ngân, làm "phó nháy" cho đàng gái. Gây sốt hơn cả là màn ôm chầm lấy Thuý Ngân của nam diễn viên.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở bãi biển Hội An

Cặp đôi từng để lộ những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào bên nhau trước khi vướng nghi vấn rạn nứt

Võ Cảnh sinh năm 1990 tại Bình Định. Ban đầu, Võ Cảnh chỉ một chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong một trường Cao Đẳng nhưng sau đó rẽ lối qua làm người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao đến 1m86, Võ Cảnh dễ gây ấn tượng với nhà thiết kế. Không những vậy, Võ Cảnh còn được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Năm 2013, Võ Cảnh đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model nhưng sớm bị loại. Không bỏ cuộc, Võ Cảnh tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam và may mắn mỉm cười khi đạt giải đồng. Ngoài ra, Võ Cảnh còn được giải thưởng khác như Siêu mẫu triển vọng, gương mặt đẹp tại Asia New Star Model (2014), Ngôi sao người mẫu châu Á do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc bình chọn (2015)...

Cách đây gần 15 năm, Thuý Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam, cô dừng chân ở vị trí Á khôi 1. Sau đó, Thuý Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất.

Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thuý Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió... và đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh. Những năm gần đây, Thuý Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực gameshow như: Running Man, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ...