Mỹ nhân ly hôn năm 21 tuổi bất ngờ phát ngôn vụ Xoài Non - Xemesis: Không phải chỉ vì ít học mới đổ vỡ

Nghi vấn trục trặc tình cảm của Xemesis và Xoài Non vẫn đang là tâm điểm chú ý từ cư dân mạng. Không chỉ netizen mà nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ quan điểm với sự việc. Mới nhất, Quỳnh Lương đã làm clip chia sẻ về chuyện này khiến nhiều người chú ý.

Quỳnh Lương trong clip lên tiếng vụ Xoài Non - Xemesis

Từ đầu clip, Quỳnh Lương cho biết mình quyết định lên tiếng vì tình cờ xem được clip của một người nói Xoài Non và Xemesis trục trặc do không môn đăng hộ đối, do Xoài Non ít học. Cô thấy ý thứ 2 là không đúng và vô lý vì:

“Với một người có trải nghiệm như mình thì chuyện đổ vỡ gia đình có hàng nghìn, hàng vạn lý do, không phải chỉ vì bạn ít học mà bạn mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, do nhận định, do nhân sinh quan,... nhiều thứ lắm. Chẳng may chuyện của Xoài là thật đi chăng nữa thì một người học cao hiểu rộng như các bạn, liệu việc lấy học thức của người ta ra để nói lúc người ta đang buồn có đáng không? Mình thấy không đáng!

Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp các thứ thì những lúc này phải đưa ra những lời khuyên, động viên, an ủi mới đúng chứ? Tại sao lôi việc học của người ta lên để đánh giá ‘vì ít học nên mới đổ vỡ’?”.

Quỳnh Lương cũng tâm sự thêm trải nghiệm của bản thân về chuyện học vấn. Cô cho biết mình chỉ học hết lớp 12 nên bị ám ảnh rất nhiều về việc học ít. Mỹ nhân U30 thừa nhận vì học không tốt trường lớp nên ra đời gặp rất nhiều khó khăn và phải học rất nhiều thứ từ cuộc đời, hiện tại vẫn đang học rất nhiều thứ.

Ngoài ra, Quỳnh Lương nhấn mạnh việc học rất quan trọng nhưng trong đời sống thường ngày không ai nói chuyện với nhau bằng hằng đẳng thức, kiến thức địa lý vật lý hay bảng cửu chương mà bằng kinh nghiệm đời sống cá nhân, hôn nhân gia đình,... “Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài không biết nên anh Hiếu mới chia tay? Nó có nhiều thứ, mình là người ngoài không thể dùng góc nhìn phiến diện như thế được”.

Cô cũng cũng khẳng định không trường lớp nào dạy hay ủng hộ việc mang học thức của người khác ra để đánh giá. “Học trường lớp hay học cái gì cũng thế, các bạn phải biết cách cư xử tốt. Đừng chỉ vì người ta ít học mà mình rũ bỏ, phủ nhận tất cả những thứ mà người ta đang cố gắng nhé! Chúng ta cứ cố sống tốt cuộc đời của mình thôi” - Quỳnh Lương kết luận.

Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, Quỳnh Lương đã có nhà có xe, có đủ điều kiện cho con trai học trường quốc tế như mong muốn

Quỳnh Lương có tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995. Xuất phát từ công việc PG, Quỳnh Lương trở thành mẫu ảnh và được xem là “nữ hoàng lookbook” miền Bắc. Sau đó tham gia đóng một số MV và lấn sân sang diễn xuất, được khán giả yêu thích qua các vai diễn trong các phim như: Lối nhỏ vào đời, Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần 1 lý do,...

Ngoài công việc trong lĩnh vực giải trí, Quỳnh Lương còn có công việc kinh doanh cực kỳ phát triển. Hiện tại cô nàng có shop riêng đồng thời thường xuyên lên livestream chốt đơn. Trong phiên livestream vào ngày 1/6 vừa qua của Xoài Non, Quỳnh Lương cũng có mặt.

Quỳnh Lương và Xoài Non trong phiên livestream ngày 1/6

Về cuộc sống cá nhân, vì có em bé nên Quỳnh Lương kết hôn từ rất sớm, khi mới 18 tuổi. Nhưng chỉ 3 năm sau, vợ chồng quyết định đường ai nấy bước và cô nuôi con từ đó đến nay. Năm 2023, Quỳnh Lương đi show hẹn hò và được mai mối với Tiến Phát - thiếu gia Trà Vinh. Hiện tại cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 1 năm và đã có kế hoạch kết hôn.