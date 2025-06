Ra mắt công chúng vào đầu những năm 2000, Jang Nara nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến nhờ ngoại hình trong sáng, tính cách thân thiện cùng tài năng trong nhiều lĩnh vực. Cô là một trong số ít nghệ sĩ Hàn Quốc thành công rực rỡ ở cả 3 lĩnh vực: âm nhạc, truyền hình và giải trí tổng hợp. Chưa kể cô cũng là nhân vật hiếm hoi giành được cả giải thưởng lớn ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn xuất trên đài truyền hình quốc gia, điều mà rất ít người làm được.

Năm 2002, khi mới ra mắt chưa được bao lâu, Jang Nara đã "phủ sóng" toàn bộ showbiz xứ Hàn. Mỹ nhân họ Jang hot đến mức người ta lấy tên của cô để đặt tên cho năm 2002 - "năm Jang Nara". Không chỉ tại Hàn Quốc, Jang Nara còn gặt hái thành công lớn ở thị trường Trung Quốc và được phong danh hiệu "Thiên hậu", trở thành biểu tượng Hallyu hàng đầu tại đây cho tới khi vướng phải một số tranh cãi và phải rút khỏi thị trường tỷ dân.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Jang Nara, khán giả dễ dàng kể ra hàng loạt bom tấn rating nổi danh khắp châu Á như Fated to Love You, Mr. Back, Go Back Couple, Go Back Couple, V.I.P, Good Partner,... Dù vẻ ngoài trẻ trung, nét đẹp dịu dàng bị cho là khá kén vai nhưng Jang Nara lại không bó buộc bản thân ở bất cứ hình tượng nào, liên tục làm mới mình và gặt hái thành công vang dội.

Jang Nara trong dự án gần đây - Good Partner

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Jang Nara từng có mức cát-xê khoảng 10 tỷ đồng 1 ngày. Tuy nhiên, cô lại thú nhận rằng mình từng rơi vào cảnh không có đủ tiền để cưới chồng bởi phần lớn thu nhập đều được cô dành cho các hoạt động từ thiện và thiện nguyện trong và ngoài nước. Tính đến năm 2009, tổng số tiền Jang Nara đã quyên góp ước tính hơn 2.500 tỷ đồng và dĩ nhiên, con số hiện tại đã phải tăng theo cấp số nhân. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng: “Tôi đã quen với việc quyên góp đến mức không còn tiết kiệm được nữa”.

Năm 2022, Jang Nara kết hôn với một đạo diễn hình ảnh kém cô 6 tuổi - người mà cô quen biết trong quá trình quay bộ phim VIP. Sau 2 năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng. Và một câu chuyện bi hài là vì làm từ thiện quá nhiều nên Jang Nara thậm chí đã không đủ tiền làm đám cưới. Cô phải mượn tiền từ người bạn thân lâu năm là nữ MC Park Kyung Lim. Nhờ sự hỗ trợ của người bạn thân thiết, nữ diễn viên đã có thể tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa và không xa hoa.

Jang Nara phải vay tiền bạn bè để làm đám cưới dù nổi tiếng vì kiếm tiền khủng, cát-xê cao ngất

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 43, Jang Nara vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu và luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Năm 2024, cô tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi giành Giải thưởng Diễn xuất của Đài SBS, chứng minh rằng năng lực và sự duyên dáng của cô chưa từng giảm sút.

Jang Nara ngày càng trẻ đẹp