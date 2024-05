Mới đây, studio của Lưu Thi Thi đã chia sẻ loạt ảnh mới của nữ diễn viên ở bộ phim cổ trang Chưởng Tâm. Trong những hình ảnh này, Lưu Thi Thi thể hiện khí chất mạnh mẽ, trí tuệ và mang phong thái của một người đã trải qua nhiều thăng trầm.

Rõ ràng, năng lực lẫn nhan sắc của Lưu Thi Thi là điều chẳng có gì cần bàn cãi cả. Và từ những hình ảnh này, khán giả lại càng có thêm lý do để mong chờ tác phẩm mới của mỹ nhân sinh năm 1987.

Loạt ảnh mới của Lưu Thi Thi ở phim Chưởng Tâm do studio đăng tải.









Netizen bình luận về poster của Lưu Thi Thi ở phim Chưởng Tâm: - Hóng chờ cú ngầu tiếp theo sau "Nhất niệm quan sơn". - Chị mình đợt này đẹp xuất sắc luôn ấy. - Trời ơi em mê chị Thi. - Tạo hình này cũng khá ổn áp, mà cái chính là thần thái với ánh mắt của Lưu Thi Thi đỉnh quá, thế này mới đúng là nữ cường nhân chứ. - Phòng làm việc xịn thật, ảnh đẹp quá đi.





Cho những ai chưa biết, câu chuyện phim Chưởng Tâm bắt đầu từ một sự kiện xảy ra từ 18, khi mà quan Ngự sử Dư Khiêm muốn điều tra chân tướng một vụ án sát nhân, cuối cùng lại mất mạng. Không chỉ vậy, tất cả những người trong gia đình ông đều gặp nạn.

Gần hai thập kỷ trôi qua, thần y Diệp Bình An (Lưu Thi Thi) đến Trường An để tìm hiểu sự thật. Tại đây, nàng bất ngờ bị vu là kẻ giết người trong một vụ án giết hại mệnh quan triều đình.

Nhan sắc, thần thái lẫn khí chất của Lưu Thi Thi ở Chưởng Tâm đều rất đỉnh.





Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính Diệp Bình An ở phim cổ trang Chưởng Tâm.





Nguyên Thiếu Thành (Đậu Kiệu) là một vị quan thuộc Đại Lý Tự. Anh ta là người nhận lệnh điều tra vụ án này. Dù biết Diệp Bình An có khả năng vô tội, nhưng vì động cơ cá nhân và khát khao quyền lực, anh ta vẫn muốn đổ tội cho nàng.

Nhờ tự nhận là vu nữ, Diệp Bình An đã may mắn được Nữ Đế cứu sống. Từ đây, cuộc chiến giữa Diệp Bình An với Nguyên Thiếu Thành đã nổ ra và ngày càng căng thẳng khi nàng cố gắng minh oan cho mình, còn anh ta luôn cố cản trở nàng trên con đường tìm kiếm chân tướng.

Bộ phim Chưởng Tâm do Lưu Thi Thi và Đậu Kiêu đóng chính hiện đang quay, dự kiến chiếu trên nền tảng Youku.