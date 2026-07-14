Mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc đang quá ê chề: Phim mới flop không tiếng gió, thê thảm hơn cả Ngu Thư Hân

Cả mỹ nhân lẫn bộ phim mới đều đang rơi vào tình cảnh đáng báo động.

Vừa qua, dự án tiên hiệp được mong đợi Thiên Hương (tên cũ là Thiên Hương Dẫn) với sự tham gia của bộ đôi sắc vóc Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đã đổ bộ nền tảng trực tuyến. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang, phim từng chạm mốc 4 triệu lượt đặt trước và được kỳ vọng sẽ nâng cao tên tuổi cho "mỹ nhân 4000 năm". Song, những gì diễn ra sau khi lên sóng lại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng.

Ngay từ những tập đầu tiên, Thiên Hương đã không tạo được hiệu ứng thảo luận như kỳ vọng. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, bộ phim gần như không có chủ đề nổi bật, không tạo ra cảnh quay viral hay nhân vật được bàn tán rộng rãi. Datawin của phim ở mức khá thấp so với mặt bằng các dự án cổ trang có cùng quy mô đầu tư, chỉ đạt mức loanh quanh 1.5 (thời điểm đỉnh cao của các phim hot thường phải trên 2.0 đến 2.5).

Trong khi đó, lượt xem Vân Hợp cũng chỉ dao động quanh mốc 11 triệu/view ngày, con số bị đánh giá là khá khiêm tốn đối với một bộ phim do Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đóng chính. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã phát sóng đến tập 30, tình hình số liệu thương mại lẫn lượt xem vẫn cực kỳ ảm đạm, thậm chí là còn thụt lùi.

Hệ quả của việc thiếu hụt người xem phổ thông dẫn đến tình trạng chiêu thương vô cùng bết bát. So với 4 tập đầu tiên thu về 11 quảng cáo, tập 28 và 29 lại không có quảng cáo nào. Việc các nhãn hàng rút lui và không mua thêm quảng cáo ở các tập sau là minh chứng rõ nhất cho thấy Thiên Hương đang bị giới đầu tư đánh giá là một đứa "con ghẻ", không mang lại lợi nhuận tốt trên đường đua phim hè năm nay.

Việc Thiên Hương được chiếu trong im lặng khiến áp lực đổ dồn lên Cúc Tịnh Y. Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn là cái tên bảo chứng về độ thảo luận trên mạng xã hội, nhưng các tác phẩm gần đây lại liên tục gây tranh cãi vì mô-típ cũ và nội dung thiếu đột phá. Không ít ý kiến cho rằng dù visual của Cúc Tịnh Y vẫn được đánh giá cao, cô chưa thực sự có một vai diễn đủ sức tạo cú hích như kỳ vọng cũng như hình ảnh thì lặp lại, thiếu sự mới mẻ. Bởi vậy, sự thất bại của Thiên Hương càng khiến hình ảnh "nữ hoàng lưu lượng" của cô bị đặt dấu hỏi lớn.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn nhận xét màn thể hiện của Thiên Hương hiện còn ảm đạm hơn cả dự án gần đây của Ngu Thư Hân. Cùng một thời điểm phát sóng, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao của Ngu Thư Hân có thị phần Vân Hợp dao động từ 9% - 12,9%, gấp 3 lần phim của Cúc Tịnh Y. Lượt xem tích lũy từ phim của mỹ nhân họ Ngu cũng đạt trung bình trên 15 triệu view/tập, trong khi Thiên Hương chỉ lẩn quẩn 6,8 triệu view/tập.

Đó là chưa kể dù nội dung ngôn tình thể thao học đường tương đối kén người xem, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao vẫn duy trì độ thảo luận cao nhờ lượng fan cứng đông đảo của Ngu Thư Hân, đều đặn thu về từ 4 đến 6 quảng cáo mỗi tập, không bù cho con số 0 tròn trĩnh của Thiên Hương, chiếu cũng không ai biết đến. Sự tụt dốc của Thiên Hương tiếp tục đặt ra bài toán lớn cho Cúc Tịnh Y trong việc định hình phong cách và lựa chọn kịch bản ở các chặng đường sự nghiệp tiếp theo.

Không chỉ Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long cũng được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp bộ phim bứt phá nhờ lượng fan đông đảo cùng ngoại hình hợp dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, màn kết hợp giữa hai ngôi sao hiện vẫn chưa tạo được phản ứng hóa học đủ mạnh để giữ chân khán giả. Kịch bản bị nhận xét thiếu cao trào, tiết tấu chậm, chưa đủ mới để cạnh tranh với loạt phim cổ trang đang phát sóng cùng thời điểm.

Thiên Hương là bộ phim tiên hiệp xoay quanh cuộc đời của Tiểu Phù (Cúc Tịnh Y), một cô gái mồ côi tính tình nghịch ngợm, vô tình được nhận vào tu luyện tại tiên môn Huyền Đô. Tại đây, cô gặp gỡ và đồng hành cùng Lôi Tu Viễn (Tống Uy Long), một thiếu niên bí ẩn luôn âm thầm bảo vệ và chở che cho cô qua nhiều sóng gió. Trải qua quá trình trưởng thành và rèn luyện gian khổ, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau chung tay đập tan các âm mưu thâm độc của phe tà ác để bảo vệ sự bình yên cho tam giới.