Mỹ nhân Hàn ngoài đời rõ xinh nhưng lên phim "như bị đánh", mắt mũi lờ đờ khiến netizen phát bực

Branding in Seongsu là một trong số những tựa phim Hàn ra mắt thời gian gần đây nhưng không được nhiều khán giả quan tâm. Phim lấy bối cảnh công sở, xoay quanh cuộc sống đầy sự xáo trộn của cặp đôi chính, những người luôn ghét nhau lại bất ngờ hoán đổi linh hồn cho đối phương.

Một trong số những lý do khiến Branding in Seongsu không được khán giả quan tâm có lẽ là bởi... nữ chính. Trong phim, mỹ nhân xinh đẹp Kim Ji Eun vào vai Kang Na Eon, một cô nàng tham công tiếc việc, luôn thành công trong mọi dự án đảm nhận. Nhờ vậy Kang Na Eon trở thành trưởng nhóm marketing trẻ nhất và là một huyền thoại sống trong ngành. Cô khởi nghiệp với tư cách là một nhà tuyển dụng, dần dần trở thành giám đốc điều hành xinh đẹp, tài giỏi, được người người kính nể.

Vai diễn Kang Na Eon được mô tả là cô gái xinh đẹp, tự tin, chủ động thế nhưng qua màn thể hiện của Kim Ji Eun, Na Eon lại trở thành quý cô lúc nào cũng trong bộ dạng mệt mỏi, buồn ngủ và thiếu sức sống. Lý do một phần là bởi cách trang điểm của mỹ nhân họ Kim. Việc luôn đánh phấn mắt nâu thêm bọng mắt to khiến Kim Ji Eun trông vô cùng mệt mỏi. Nhiều bình luận thậm chí còn cho rằng, Ji Eun như thể vừa bị... đánh đến bầm bím cả hai mắt.

Kim Ji Eun ở hậu trường phim, khán giả có thể thấy rõ bọng mắt của cô ở khung hình này

Ở ngoài đời và trong các dự án khác, cô trông tươi tắn, xinh đẹp hơn nhiều

Cộng hưởng với lối trang điểm thảm họa là lối diễn xuất cũng không khá hơn là bao. Khách quan mà nói, trông gương mặt Ji Eun lờ đờ, mệt mỏi như người thiếu ngủ không hoàn toàn là do phấn mắt, mà lý do lớn nhất là do chính ánh mắt, thần thái và biểu cảm của cô. Dù vào vai một quý cô tự tin, xuất chúng nhưng Kim Ji Eun không hề thể hiện được thần thái của nhân vật. Biểu cảm một màu, chưa kể cô còn hoàn toàn không có chemistry với bạn diễn khiến khán giả rất khó chịu và mất kiên nhẫn với bộ phim này.

Nguồn ảnh: Hancinema