Shin Min Ah là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất trên màn ảnh Hàn. Chính vì thế, các dự án phim của cô luôn nhận nhiều sự chú ý. Hiện tại, các khán giả đang mong chờ tác phẩm "No gain no love" dự kiến lên sóng vào cuối tháng 8 của cô.

Shin Min Ah trong phim "No gain no love"

Mới đây, những hình ảnh mới của Shin Min Ah đã được hé lộ. Không khó để thấy dù đã 40 tuổi, thế nhưng cô vẫn cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Được biết, trong No Gain No Love, Shin Min Ah vào vai Son Hae Young, một người phụ nữ rất yêu tiền bạc và không muốn mất tiền dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Dù đã 40 tuổi nhưng Shin Min Ah trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp

Son Hae Young đứng trước nguy cơ mất cơ hội thăng tiến sự nghiệp. Chính vì thế, cô lên kế hoạch tổ chức một đám cưới giả. Kim Ji Uk (Kim Young Dae), một chàng trai làm nhân viên thu ngân bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi là người được Son Hae Young thuê về để làm chồng của mình.

Kim Ji Uk là một chàng trai tốt bụng, không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp khó khăn. Anh ấy luôn thân thiện với mọi khách hàng, ngoại trừ Son Hae Young. Vậy thì, tại sao Kim Ji Uk lại đồng ý với đề nghị của cô và liệu cả hai sẽ cưới giả yêu thật bằng cách nào?

Teaser nhân vật của Shin Min Ah trong phim mới No Gain No Love

Son Hae Young hứa hẹn sẽ là vai diễn đáng mong chờ của Shin Min Ah, nhất là khi nhờ vai diễn này, cô đã được ekip sản xuất khen ngợi hết lời: "Shin Min Ah đã khắc họa nhân vật Son Hae Young với sự tinh tế và diễn xuất đỉnh cao trong từng cảnh quay".

Bộ phim "No gain no love" do Shin Min Ah đóng chính lên sóng tvN vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ 26/8.