Mỹ nhân được mệnh danh là "Lưu Diệc Phi Hàn Quốc" nhưng bị phũ không trao vai suốt 4 năm chỉ vì kết hôn giờ ra sao?

Từ bài phỏng vấn gây tranh cãi của Song Joong Ki về thực trạng nghệ sĩ mất việc sau khi kết hôn tại Hàn Quốc, khán giả rần rần "đào lại" những câu chuyện đáng tiếc của các nữ diễn viên mất cơ hội diễn xuất khi trở thành vợ thành mẹ.

Trong đó, Park Ha Sun - nữ diễn viên đình đám từng được mệnh danh là "Lưu Diệc Phi Hàn Quốc", gương mặt nổi tiếng khắp màn ảnh nhỏ xứ củ sâm - được cho là trường hợp đáng thương nhất vì cô bị các đạo diễn từ chối trao vai trong suốt tận 4 năm ròng rã. Nguyên nhân là bởi cô đã kết hôn với nam tài tử đình đám Ryu Soo Young (Queenmaker) và có con. Vậy số phận của nữ minh tinh này giờ đây liệu có khởi sắc?

Năm 2005, Park Ha Sun ra mắt vào năm 2005 trong bộ phim truyền hình Love Needs A Miracle. Dù được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất và cả nhan sắc nhưng nữ diễn viên chưa thể nổi lên ngay sau 1 vai diễn. Mãi cho đến năm 2010, khi nhận vai Hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc Inhyeon ở bộ phim truyền hình gây bão châu Á Dong Yi, Park Ha Sun mới vụt sáng trong làng điện ảnh xứ củ sâm. Từ đây, nữ diễn viên cũng được các đạo diễn, nhà sản xuất và các nhãn hàng săn đón nhiệt tình.

Tới năm 2013, Park Ha Sun nhận vai trong bộ phim Two Weeks cùng nam tài tử điển trai Ryu Soo Young. Và chuyện tình đẹp nhất nhì làng điện ảnh Hàn Quốc đơm hoa từ lần hợp tác chung này, cả hai bắt đầu công khai hẹn hò 1 năm sau khi bộ phim phát sóng. Năm 2017, cặp đôi được yêu thích bậc nhất xứ kim chi chính thức kết hôn và có con đầu lòng vào tháng 8 cùng năm. Cũng từ cột mốc này, 2 ngôi sao bắt đầu dần mất hút khỏi màn ảnh nhỏ dù sự nghiệp lúc đó đang ở thời kỳ đỉnh cao. Khán giả tưởng rằng, Park Ha Sun và Ryu Soo Young chủ động lui về ở ẩn để chăm lo cho gia đình, nhưng không hề!

Park Ha Sun tìm được ánh hào quang sau vai diễn Hoàng hậu trong siêu phẩm truyền hình xứ Hàn Dong Yi

3 năm sau thành công trong phim Dong Yi, "Lưu Diệc Phi Hàn Quốc" kết hôn với nam tài tử Ryu Soo Young. Cả hai được đánh giá là 1 trong những cặp đôi vợ chồng đẹp đôi nhất của làng giải trí Hàn

Xuất hiện trên kênh YouTube của KakaoTV, nữ minh tinh trải lòng về khó khăn khi làm mẹ và trải nghiệm khó quên về thời kỳ tạm lắng trong sự nghiệp. "Tôi tạm nghỉ trong 2 năm sau tin hẹn hò và 2 năm tiếp theo đó sau khi kết hôn, có con", Park Ha Sun gây bất ngờ khi tiết lộ về quãng nghỉ quá dài sau khi tìm được hạnh phúc.

Điều khiến khán giả sốc nhất đó là 4 năm nghỉ không đóng phim này chính là hậu quả từ mối tình đẹp như mơ và cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với bạn diễn. Hoá ra sau khi kết hôn, Park Ha Sun đã bị các nhà sản xuất, đạo diễn đồng loạt ghẻ lạnh chỉ vì... là phụ nữ đã có chồng.

"Điều khiến tôi cảm thấy buồn và bức xúc hơn cả đó là dù các đạo diễn đều lớn tuổi hơn tôi và có suy nghĩ cổ hủ hơn, và dù chính họ cũng đã cưới hỏi và có con, nhưng họ lại nói với tôi rằng họ chỉ muốn làm việc với những nữ diễn viên chưa kết hôn. Suốt 1 khoảng thời gian, tên của tôi đều bị đẩy xuống dưới cuối danh sách casting phim", Park Ha Sun bức xúc.

Dù đã có chồng con, Park Ha Sun vẫn giữ phong độ diễn xuất và nhan sắc. Thế nhưng, cô vẫn bị từ chối thẳng thừng vì đã kết hôn

May mắn thay, Park Ha Sun mới chỉ bước sang tuổi 35 và vẫn còn cơ hội trở lại. Vào thời điểm nhận phỏng vấn và trải lòng về khó khăn, nữ diễn viên cuối cùng đã có được tác phẩm trở lại sau nhiều năm, đó là bộ phim Birthcare Center. Sau đó, Ha Sun tìm được nhiều dự án tiềm năng hơn như First Child hay The Veil. Tác phẩm mới nhất mang tên Where Would You Like To Go của người đẹp này đã được ra mắt vào năm nay 2023.

Có thể thấy rằng sau khi kết hôn, Park Ha Sun cũng bị hạn chế hơn hẳn về tính chất vai diễn và chủ yếu nhận được vai làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên đây vẫn là dấu hiệu tốt giúp nữ diễn viên trở lại với niềm đam mê vốn có, mở rộng cơ hội việc làm và thử sức với các vai diễn mới. Nhìn lại giai đoạn khó khăn, Park Ha Sun thay đổi hẳn nhận thức và quan điểm về chuyện kết hôn. Cô mong con gái ruột không phải trải qua thời kỳ lăn lộn, khổ cực như mình và cũng không ép con phải kết hôn, sinh con.

"Tôi biết rằng rất nhiều bạn trẻ thời nay nói không với kết hôn, và tôi cho rằng đây là quyết định khôn ngoan. Sinh con là cả quá trình đau đớn, và 1 phần trong tôi không muốn con gái mình phải trải qua giai đoạn khó khăn như vậy. Tất nhiên quá trình đó cũng rất đáng trân trọng, nhưng tôi cho rằng quyết định nằm ở chính con gái tôi", Park Ha Sun trải lòng trong buổi phỏng vấn cho tác phẩm First Child.

Park Ha Sun cuối cùng đã có thể trở lại màn ảnh, thử sức với các vai diễn trưởng thành hơn

Nguồn: Korean Herald