Mỹ nhân Diên Hi Công Lược “chấp nhận mọi hậu quả” sau khi bị cấm phát ngôn vì xem Lisa diễn thoát y

Lisa (BLACKPINK) đang là tâm điểm truyền thông vì nghi vấn bị "phong sát" ở Trung Quốc. Không những vậy, 2 sao nữ đến ủng hộ Lisa tại hộp đêm thoát y là Angelababy và Trương Gia Nghê cũng bị "vạ lây". Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn trên Weibo vì vi phạm pháp luật và những quy định khác của nền tảng.

Đến ngày 3/11, phía mỹ nhân Diên Hi Công Lược đã lên tiếng về lý do nữ diễn viên bị cấm phát ngôn. Trả lời báo chí, đại diện của Trương Gia Nghê cho biết: "Chúng tôi không nắm rõ nguyên nhân cụ thể, cũng không có ý định khiếu nại hay tìm hiểu lý do. Chúng tôi chấp nhận hậu quả này".

Đại diện Trương Gia Nghê lần đầu lên tiếng sau khi nữ diễn viên bị cấm phát ngôn

Netizen Trung Quốc nhận định rằng phát ngôn của đại diện Trương Gia Nghê cho thấy cô chấp nhận chịu hình phạt vì đến hộp đêm Crazy Horse xem Lisa trình diễn thoát y. Nhiều người đồng tình với hình phạt này vì cho rằng các diễn viên đã vi phạm điều lệ của các cơ quan chức năng quy định, trong đó nghiêm cấm nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự hay quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy.

Trương Gia Nghê không thể thanh minh chuyện đến xem Lisa trình diễn thoát y, vì tài khoản chính thức của Crazy Horse đã đăng video nữ diễn viên ghé hộp đêm. Kể từ đó đến nay, mỹ nhân Diên Hy Công Lược hoàn toàn im lặng nhưng vẫn không thể tránh được đòn "phong sát" ngầm.

Hộp đêm Crazy Horse tung ảnh Trương Gia Nghê...

... đến xem Lisa trình diễn thoát y

Kênh CCTV sau đó có động thái xóa tên Trương Gia Nghê khỏi bộ phim đang có rating cao chót vót Chuyện Tốt Thành Đôi. Theo Sohu, đài truyền hình này cho rằng bê bối của nữ diễn viên gây bất lợi cho dự án. Đồng thời, sau ồn ào này, nhiều người dự đoán chắc chắn sự nghiệp của Trương Gia Nghê sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một số nhà sản xuất đang muốn dừng hợp tác với mỹ nhân 8x dù mới ký hợp đồng mời cô đóng phim cách đây không lâu.

Trương Gia Nghê bị xóa tên khỏi phim Chuyện Tốt Thành Đôi

