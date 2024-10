Nữ diễn viên Jung Eun Chae đang gây chú ý tới tác phẩm Jeongnyeon: The star is born với vai trò một trong 5 nữ chính. Cô thể hiện vai Moon Ok Kyung, một ngôi sao hàng đầu của đoàn kịch nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Loạt ảnh giới thiệu nhân vật đã khiến khán giả mê mẩn với vẻ điển trai cuốn hút cùng mái tóc ngắn sành điệu, cá tính. Khi phim phát sóng, người xem càng không thể rời mắt khỏi màn hình trước khả năng diễn xuất của Jung Eun Chae.

Jung Eun Chae thu hút với vẻ đẹp phi giới tính trong phim mới

Những màn tương tác giữa Jung Eun Chae và kim Tae Ri khiến khán giả thích thú. Phim không có nam chính nhưng cuốn hút tới mức rating tăng liên tục, hiện đứng top 1 các phim đang phát sóng

Theo Naver, Jung Eun Chae mang vẻ đẹp phi giới tính, có thể biến hóa đa dạng trong các vai diễn. Nữ diễn viên ăn điểm ở gương mặt sáng, thần thái sang trọng, thanh lịch. Chiều cao 1m70 giúp Jung Eun Chae lấn át các bạn diễn. Trong Quân Vương Bất Diệt, Anna, The Fatal Encounter..., nữ diễn viên chỉ thể hiện vai phụ nhưng đều có khả năng gần như "cướp" sạch spotlight của dàn nữ chính như Kim Go Eun hay Suzy nhờ ngoại hình nổi bật.

Trong Quân Vương Bất Diệt, Jung Eun Chae được nhận xét là tạo được "chemistry" bùng nổ với Lee Min Ho dù xuất hiện chung khung hình ít hơn nữ chính rất nhiều.

Trong Jeongnyeon: The star is born, Jung Eun Chae đảm nhận vai Moon Ok Kyung vốn là thần tượng mà nữ chính Jeong Nyeon (Kim Tae Ri) ngưỡng mộ. Jung Eun Chae hợp vai đến mức nhân viên đoàn phim còn gọi cô với biệt danh "hoàng tử quyến rũ".

Ngoài Jeongnyeon: The star is born, thời gian gần đây, Jung Eun Chae còn đảm nhiệm vai Kang So Young một công tố viên chính trực, luôn đấu tranh cho công lý và không bao giờ khuất phục trước quyền lực hay tham nhũng trong You Honor (tựa Việt: Ông Bố Đối Đầu). Eun Chae xuất hiện trong phim với tạo hình trong kiểu tóc tomboy và khí chất lạnh lùng, sắc sảo. Nữ diễn viên nhận nhiều phản ứng tích cực từ tạo hình cho tới màn nhập vai trọn vẹn vào nhân vật Kang So Young.

Jung Eun Chae đẹp lấn át Kim Go Eun

Ngay cả "tình đầu quốc dân" Suzy cũng thua sắc Jung Eun Chae

Nhan sắc của nữ diễn viên đa dạng, khi quyến rũ nóng bỏng, lúc phóng khoáng điển trai

Diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp, Jung Eun Chae chỉ còn thiếu một vai diễn chính bùng nổ để có thể tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Netizen mê mẩn trước nhan sắc phi giới tình của Jung Eun Chae: - Jung Eun Chae có nét đẹp trai khôi ngô tuấn tú nhìn mê quá.

- Jung Eun Chae đường nét góc cạnh nhìn cuốn với sang cực luôn.

- Khi Jung Eun Chae để tóc dài thì lại ít mềm mại mà để tóc ngắn kiểu này thì quá đẹp trai. Nụ cười cũng cuốn hút nữa.

- Hoàng tử của bộ phim, mặt đúng kiểu không thể là người nghèo được, lỡ có vào vai nghèo chắc cũng tưởng con nhà quý tộc nào đó bị thất lạc.

- Hồi Anna thì sang chảnh quý phái, sang đến Jeong Nyeon thì đẹp trai ngời ngời.

- Jung Eun Chae đóng phim Anna xinh giàu, khí chất tiểu thư sang chảnh.

- Đẹp trai đã vậy còn cao 1m70.

- Không mái đẹp trai quá.

- Xem 4 Jeong Nyeon tập rồi mà chưa thấy dáng dấp nam nhân nào luôn. Rồi xem đôi nào là thấy đôi đó tình tứ quá, xem phim như đồng tính nữ luôn.

- Vừa đẹp trai lại vừa xinh gái, ngoại hình xuất sắc thiệt chứ!

- Phim không có trai đẹp nhưng có đẹp trai

- Xem xong nghi ngờ bản thân quá!

- Tương tác giữa hai nhân vật nữ cỡ này mà không phải phim đồng tính nữ, quá phí tài nguyên.

Jeongnyeon: The Star Is Born của nữ diễn viên xinh đẹp Kim Tae Ri đã lên sóng được 2 tuần với 4 tập phim ra mắt khán giả và đang chứng minh được sức hút không tưởng của mình. Chỉ sau 4 tập, rating phim đã vượt ngưỡng 2 chữ số. Cụ thể theo Nielsen Korea, một công ty nghiên cứu xếp hạng người xem, tập thứ tư của Jeongnyeon đã ghi nhận tỷ suất người xem là 12,7%.

Jung Eun Chae với phong thái lịch lãm trong phim

Chiều cao 1m70 giúp cô mặc vest rất nam tính

Đây là mức rating cao nhất của bộ phim và cũng giúp nó chính thức vượt mặt bom tấn Thẩm Phán Từ Địa Ngục của đài SBS (với rating 11,4% ở tập mới nhất) để trở thành miniseries có tỷ suất người xem cao nhất tại Hàn Quốc tuần qua. Đáng nói hơn khi phim còn chiếu trên đài tvN - một đài cáp thu phí trong khi SBS là đài công cộng không thu phí người xem.

Tác phẩm này lấy bối cảnh vào những năm 1950, sở hữu dàn cast thực lực bao gồm 5 nữ chính Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran, Jung Eun Chae và Kim Yoon Hye.