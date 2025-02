Nữ idol Jisoo (BLACKPINK) hiện đang là tâm điểm của sự chú ý khi cô cùng lúc vừa tái xuất với vai trò diễn viên lại còn liên tục nhá hàng thông tin về album mới. Với diễn xuất, chị cả BLAKCPINK mới tái xuất với vai chính thứ 2 trong sự nghiệp ở bộ phim lấy đề tài zombie, sinh tồn có tên Newtopia. Phim hiện đang ghi nhận được loạt thành tích khủng, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng các chương trình phổ biến nhất tuần trên Coupang Play chỉ sau 2 ngày theo dõi, phá kỷ lục về lượt xem trong ngày ra mắt tại Hàn. Trên phạm vi quốc tế, Newtopia cũng nhanh chóng vươn lên vị trí #7 trên Amazon Prime Video toàn cầu. Những thành tích này khiến người hâm mộ của nữ idol không khỏi tự hào.

Phim càng gặt hái được nhiều thành tích khủng thì Jisoo lại càng phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ tranh cãi về khả năng diễn xuất của nữ idol, thậm chí đến cả đến cả nhan sắc - điều luôn giúp Jisoo duy trì được sức hút - cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Bên cạnh vô số bình luận khen ngợi, cho rằng Jisoo quá đẹp dù tạo hình trên phim rất nhàm chán thì mới đây cô lại bị một bộ phận khán giả chê bai, miệt thị ngoại hình của mình.

Nhan sắc của Jisoo trên phim

Cụ thể trên các nền tảng mạng xã hội, dưới những bài đăng về diễn xuất của Jisoo, nhiều người lại tràn vào để săm soi diện mạo của nữ idol. Nhiều bình luận cho rằng Jisoo đã già (dù cô mới chỉ vừa bước sang tuổi 30), diện mạo quá bình thường, không bằng các diễn viên không, thậm chí là thua cả các hot girl mạng.

Bình luận của khán giả về nhan sắc của Jisoo trong lần trở lại này

Thực tế sau nhiều năm làm nghề, Jisoo vẫn luôn gây tranh cãi về năng lực và nhiều người cho rằng diện mạo nổi bật chính là lý do giúp cô trụ vững trong showbiz. Diện mạo đẹp không tì vết giúp liên tục 3 năm liền, Jisoo đứng top 1 BXH nhan sắc toàn cầu (do tạp chí Anh Nubia công bố). Ấy vậy mà lần này, Jisoo lại bị chê bai về nhan sắc, thậm chí nhiều người cũng nhắc lại câu chuyện Jisoo đạt top 1 BXH sắc đẹp toàn cầu và cho rằng lý do chỉ bởi cô có nhiều người hâm mộ.

Nhan sắc bị cho là "bình thường", "thua cả hot girl mạng" của Jisoo trong lần tái xuất này

Ngoài những tranh cãi xoay quanh Jisoo thì hiện may mắn là Newtopia nhận về khá nhiều phản ứng tích cực bởi kịch bản thú vị, hài hước nhưng vẫn kịch tính. Phim kể về câu chuyện của anh lính Jae Yoon (Park Jung Min thủ vai) và bạn gái anh - Young Joo (Jisoo thủ vai). Tình cảm của cả hai gặp nhiều khó khăn vì Jae Yoon phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giữa lúc họ phải yêu xa, thành phố Seoul bất ngờ bị tấn công bởi dịch zombie gây ra do một loại virus không rõ nguồn gốc. Đối diện với bối cảnh hỗn loạn, họ phải nỗ lực chạy trốn khỏi xác sống và tìm cách để gặp lại, bảo vệ lẫn nhau.