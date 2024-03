Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2024: Nhan sắc thế nào mà đánh bại cả Song Hye Kyo và Jisoo (BLACKPINK)?

Ngày 9/3, theo Koreaboo, cuộc bình chọn "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024" kéo dài một tháng trên website KingChoice đã chính thức khép lại, thu hút hơn 500.000 fan tham gia. Kết quả cuối cùng, Chae Soo Bin là người về nhất với tổng số 172.469 phiếu, bỏ xa người về nhì là Go Youn Jung (142.838 phiếu). Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng xếp trên nhiều ngôi sao hạng A của Kbiz như Song Hye Kyo, Jisoo hay Park Bo Young.

Chae Soo Bin về nhất cuộc bình chọn "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024".

Lần đầu chào sân diễn xuất với series My Dictator (2014), Chae Soo Bin nhanh chóng trở thành một ngôi sao được yêu thích nhờ nhan sắc càng ngày càng thăng hạng. Năm 2016, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai phụ trong bộ phim ăn khách Mây Họa Ánh Trăng. Sau đó, cô dần được trao vai quan trọng trong nhiều series đình đám như Rebel: Thief Who Stole the People, Strongest Deliveryman, If We Were A Season, I'm Not a Robot hay Sweet and Sour. Bên cạnh nhan sắc vạn người mê, sự chăm chỉ, nghiêm túc trong nghề cũng là những yếu tố giúp Soo Bin được đông đảo khán giả yêu thích.



Tuy nhiên, những năm gần đây, nữ diễn viên gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Sở hữu ngoại hình trong trẻo, Chae Soo Bin thường xuyên được trao những vai có màu sắc tươi sáng, tích cực. Dần dần, nhiều người cho rằng diễn xuất của cô quá một màu, không chịu bước ra khỏi vòng an toàn, dẫn đến nhàm chán. Đồng thời, một số ý kiến nhận xét khả năng đọc thoại của Chae Soo Bin cũng không tiến bộ sau nhiều năm vào nghề.





Danh sách những nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 1. Chae Soo Bin 2. Go Youn Jung 3. Song Hye Kyo 4. Jisoo (BLACKPINK) 5. Park Bo Young 6. Han So Hee 7. Shin Se Kyung 8. Bae Suzy 9. Kim Yoo Jung 10. Han Hyo Joo