Mỹ nhân “Đầu Xuân Tươi Sáng” duy trì vóc dáng mảnh mai nhờ 5 thói quen không cần ép cân cực đoan

Nữ diễn viên cao 1,72 m, sở hữu đôi chân dài khoảng 111 cm và tỷ lệ thân hình cân đối. Nhờ lợi thế này, cô được người hâm mộ ưu ái gọi là một trong những "mỹ nhân chân dài" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn săn chắc của Tôn Thiên không chỉ đến từ yếu tố bẩm sinh. Nữ diễn viên đã học múa ballet chuyên nghiệp từ năm 7 tuổi và có hơn bảy năm rèn luyện nền tảng. Quãng thời gian này giúp cô hình thành tư thế đẹp, khả năng kiểm soát cơ thể tốt và đôi chân thon dài, gọn gàng.

Ở tuổi trưởng thành, Tôn Thiên tiếp tục duy trì những thói quen ăn uống, vận động và nghỉ ngơi tương đối khoa học. Nhờ vậy, cô giữ cân nặng quanh mức 48 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể được cho là khoảng 18%. Thân hình của nữ diễn viên không quá gầy gò mà mang vẻ khỏe khoắn, mềm mại và có sức sống.

1. Ăn giảm mỡ nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng

Là diễn viên, Tôn Thiên không tránh khỏi những giai đoạn phải kiểm soát cân nặng để phù hợp với vai diễn. Dù vậy, cô không lựa chọn nhịn ăn hoặc áp dụng chế độ quá khắc nghiệt. Nguyên tắc của nữ diễn viên là giảm lượng calo một cách hợp lý nhưng vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Ngay cả khi bận rộn trên phim trường, cô vẫn cố gắng chuẩn bị hoặc lựa chọn những bữa ăn hỗ trợ giảm mỡ. Thực đơn ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến, bổ sung đủ protein cùng nguồn tinh bột lành mạnh. Đây cũng là cách giúp cô có đủ năng lượng làm việc, hạn chế cảm giác đói và tránh tình trạng giảm cân nhưng cơ thể thiếu sức sống.

Tôn Thiên vốn yêu thích món lẩu cay, vì vậy cô không hoàn toàn loại bỏ những món mình thích. Thay vào đó, nữ diễn viên chú trọng kiểm soát khẩu phần và cân bằng lại chế độ ăn trong ngày.

2. Tranh thủ vận động trong những khoảng thời gian ngắn

Lịch trình quay phim kéo dài khiến Tôn Thiên không phải lúc nào cũng có thể dành trọn một giờ cho việc tập luyện. Giải pháp của cô là áp dụng hình thức "vận động phân mảnh", tận dụng những khoảng nghỉ ngắn để cơ thể được hoạt động.

Trong vài phút rảnh rỗi, nữ diễn viên thường thực hiện các động tác tập trung vào cánh tay, vòng eo và đôi chân. Những bài tập này không nhất thiết phải sử dụng thiết bị phức tạp, nhưng cần được lặp lại thường xuyên. Việc vận động đều đặn giúp cơ thể tránh trạng thái ì ạch, đồng thời hỗ trợ duy trì độ săn chắc khi phải ngồi chờ hoặc đứng quay phim trong nhiều giờ.

3. Kết hợp bài tập aerobic và Pilates

Bên cạnh những buổi tập ngắn, Tôn Thiên còn duy trì các bài tập aerobic và Pilates. Vận động aerobic giúp tăng nhịp tim, cải thiện sức bền và hỗ trợ kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể. Trong khi đó, Pilates tập trung nhiều hơn vào nhóm cơ lõi, khả năng kiểm soát chuyển động và sự cân bằng.

Nền tảng ballet kết hợp với Pilates giúp nữ diễn viên giữ lưng thẳng, vai mở và từng chuyển động trở nên thanh thoát hơn. Đây cũng là lý do thân hình của cô tạo cảm giác "mảnh nhưng không yếu", có đường nét mềm mại nhưng vẫn săn chắc. Với Tôn Thiên, tập luyện không chỉ phục vụ mục tiêu giữ dáng mà còn là cách giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng.

4. Xông hơi để thư giãn, không nên xem là phương pháp "thải độc"

Tôn Thiên còn có thói quen xông hơi định kỳ. Hơi nóng có thể giúp cơ thể thư giãn, làm dịu cảm giác căng cứng cơ bắp và mang lại tinh thần dễ chịu hơn. Tuy nhiên, quan niệm đổ nhiều mồ hôi để "đào thải độc tố" cần được nhìn nhận thận trọng.

Theo Cleveland Clinic, chức năng chính của mồ hôi là điều hòa thân nhiệt; gan và thận mới là những cơ quan đảm nhiệm phần lớn quá trình loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Vì vậy, xông hơi nên được xem là một phương pháp thư giãn, không phải bí quyết giảm mỡ hay thanh lọc cơ thể. Người thực hiện cũng cần uống đủ nước, tránh xông quá lâu và dừng lại nếu xuất hiện cảm giác chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu.

5. Cố gắng ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày

Công việc diễn xuất thường đi kèm lịch quay đêm và giờ giấc thất thường, nhưng Tôn Thiên vẫn cố gắng duy trì từ 7 đến 8 tiếng ngủ mỗi ngày. Giấc ngủ đầy đủ giúp cơ thể phục hồi sau vận động, duy trì năng lượng và hạn chế tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong quá trình quản lý vóc dáng. Khi được nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể có điều kiện phục hồi tốt hơn, tinh thần ổn định và việc kiểm soát thói quen ăn uống cũng trở nên dễ dàng hơn.

Bí quyết giữ dáng của Tôn Thiên thực chất không nằm ở một phương pháp cấp tốc. Đó là sự kết hợp giữa ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, luyện tập có mục tiêu và ngủ đủ giấc. Thay vì theo đuổi vẻ ngoài gầy nhất có thể, nữ diễn viên hướng đến một cơ thể thon gọn, khỏe mạnh và đủ sức đáp ứng lịch làm việc cường độ cao.