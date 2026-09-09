Ngoại hình mới đây của nghệ sĩ Hồng Đào khiến cộng đồng mạng không tin cô đã ở độ tuổi U70.

Hồng Đào đang trở thành tâm điểm chú ý khi khiến cộng đồng mạng bất ngờ với màn “lão hóa ngược” tại buổi ra mắt bộ phim Lên Hương. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi diện mạo trẻ trung, cá tính và đặc biệt là phong cách thời trang thời thượng. Không còn gắn liền với hình ảnh quen thuộc, Hồng Đào lựa chọn kiểu tóc mới cùng cách phối đồ hiện đại, chất chơi, giúp tổng thể trở nên trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Chính sự thay đổi này cũng khiến khí chất của nữ diễn viên được nhận xét như “lên một level” mới, vừa sang trọng vừa có nét cool ngầu rất riêng. Trên mạng xã hội, không ít khán giả còn bất ngờ ví Hồng Đào với minh tinh hay quý bà Hàn Quốc bởi thần thái, phong cách và cách làm đẹp đều mang hơi hướng hiện đại, tinh tế.

Nhiều người cho rằng màn “F5” diện mạo lần này giúp Hồng Đào hack tuổi ngoạn mục. (Nguồn: Saobiz)

Hồng Đào ghi điểm trước ống kính truyền thông với diện mạo nữ tính, thanh lịch và trẻ trung. Tông trang điểm với sắc hồng chủ đạo nhẹ nhàng, từ lớp nền căng mịn, má hồng phơn phớt đến đôi môi căng mọng giúp gương mặt nữ nghệ sĩ thêm phần rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Phần mắt được tán nhũ làm điểm nhấn, kết hợp cùng đường kẻ mềm cùng hàng mi cong tự nhiên góp phần tôn lên đường nét thanh tú mà không tạo cảm giác nặng nề. Đặc biệt, làn da tươi tắn, căng mịn và ít khuyết điểm cũng giúp trạng thái tuổi 63 của Hồng Đào thêm phần "hack tuổi".

Một trong những điểm giúp diện mạo nữ diễn viên "lão hóa ngược" không thể không nhắc đến kiểu tóc dài layer cá tính. Những lớp tóc được cắt tỉa mềm mại, ôm lấy gương mặt, kết hợp mái bay mỏng rủ nhẹ hai bên tạo hiệu ứng thanh thoát cho đường nét. Phần đuôi tóc uốn gợn sóng lơi, có độ phồng vừa phải, mang đến vẻ hiện đại và trẻ hơn nhiều tuổi, đồng thời vẫn giữ được nét sang trọng, nữ tính.

Không chỉ đổi mới kiểu tóc mà trang phục của Hồng Đào cũng khiến nhiều người ấn tượng, khác hẳn với phong cách thường thấy. Nữ diễn viên diện set đồ lụa mang tông màu champagne, với chất liệu mềm mại, gồm áo tay rộng, cổ tròn và phần vai buông nhẹ tạo cảm giác sành điệu và sang trọng. Điểm nhấn nổi bật là chiếc đai eo bản rộng màu nâu sẫm, được trang trí bằng những họa tiết đinh tán phá cách, tôn lên vòng eo một cách khéo léo. Thiết kế quần ống rộng cũng giúp vóc dáng Hồng Đào thêm phần thanh mảnh, cao ráo.

Phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung và sang trọng của Hồng Đào.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc cùng phong cách ngày càng trẻ trung của nghệ sĩ Hồng Đào.

Trước đó, Hồng Đào cũng nhiều lần khiến công chúng bất ngờ với loạt khoảnh khắc đời thường trẻ trung được ghi lại qua ống kính cam thường. Không cần đến những layout cầu kỳ hay trang phục quá kiểu cách, nữ nghệ sĩ thường ưu ái các thiết kế mang nét nữ tính, nhẹ nhàng, vừa tôn lên vẻ thanh lịch vừa giúp diện mạo thêm phần trẻ trung. Đáng chú ý, làn da sáng, mịn và tương đối ít khuyết điểm cũng là một trong những lợi thế giúp Hồng Đào giữ được vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi 63. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn, cân đối của nữ nghệ sĩ cũng nhận về nhiều lời khen. So với độ tuổi, hình thể của Hồng Đào được nhận xét là khá đáng ngưỡng mộ, đặc biệt khi cô vẫn duy trì được sự gọn gàng, nhẹ nhàng trong những khung hình đời thường. Những yếu tố này góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung, duyên dáng và đầy sức sống của nữ nghệ sĩ.

Phong cách ngày càng trẻ trung của nghệ sĩ Hồng Đào.

Ảnh: TikTok, FBNV.