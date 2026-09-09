Lại là Dior: Tặng cô Đại sứ ở ẩn 2 năm đôi giày rộng gót như size 43, may mà không phải Lọ Lem rớt hài

Haerin (NewJeans) gây chú ý tại sự kiện Dior cùng đôi cao gót bị rộng.

Mới đây, Haerin (NewJeans) đã chính thức trở lại hoạt động lần đầu tiên sau 1,5 năm vắng bóng với màn xuất hiện tại pop-up store "2026 Rouge Dior on Stage" của Dior Beauty, diễn ra ở trung tâm thương mại Lotte World Mall, Seoul. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại của nữ idol sinh năm 2006 trên thảm đỏ thời trang mà còn một lần nữa khẳng định mối nhân duyên bền chặt giữa cô và nhà mốt nước Pháp.

Haerin (NewJeans) tái xuất rạng rỡ tại sự kiện 2026 Rouge Dior on Stage ở Lotte World Mall, Seoul.

Mối quan hệ giữa Haerin và Dior bắt đầu từ tháng 4/2023. Giữa thời điểm NewJeans đang tạo nên cơn sốt càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc Kpop, Dior đã đưa ra thông báo chính thức bổ nhiệm Haerin làm Đại sứ thương hiệu trên cả 3 mảng: trang sức, thời trang và làm đẹp.

Cùng với Han So Hee và Jisoo, Haerin là 1 trong 3 đại diện nữ của Hàn Quốc có độ nhận diện và sức ảnh hưởng lớn nhất. Thế nhưng, ồn ào kéo dài cùng công ty chủ quản diễn ra vào năm 2024 đã khiến quá trình quảng bá của Hyerin và Dior bất khả khán bị gián đoạn trong suốt gần 2 năm quý báu. Chính vì vậy, màn xuất hiện của nữ idol 20 tuổi tại sự kiện mới đây nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Ngay khi bước lên thảm đỏ, Haerin đã tự tin giới thiệu: "Tôi là Haerin của NewJeans".

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên cô công khai nhắc đến tên nhóm kể từ khi quay trở lại công ty quản lý Ador vào tháng 11/2025, qua đó tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ về ngày tái xuất của nhóm với đội hình 4 thành viên. Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sự kiện liên tục hô to "Chúng mình rất nhớ bạn", và Haerin đã đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Tại đây, nữ idol cũng có khoảnh khắc giao lưu cùng Giám đốc Sáng tạo & Hình ảnh của Dior Beauty - ông Peter Phillips.

Nữ đại sứ bên Giám đốc Sáng tạo & Hình ảnh Dior Beauty.

Trở lại thảm đỏ sau thời gian dài, Haerin trở thành tâm điểm với diện mạo ngọt ngào và khí chất thanh lịch. Nữ idol sở hữu gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt mèo kiêu xa, nổi bật trong dàn mỹ nhân Gen Z. Lối trang điểm trong trẻo với lớp nền căng bóng, nhấn nhẹ vào hàng mi cong và đôi môi hồng tự nhiên càng tôn lên vẻ ngây thơ nhưng không kém phần sang chảnh.

Haerin thu hút ánh nhìn với diện mạo ngọt ngào, đôi mắt mèo thương hiệu cùng trang phục mang tinh thần cổ điển.

Về trang phục, Haerin cũng mang đến một full look của Dior với thiết kế đầm ngắn xếp tầng tông đen điểm xuyết họa tiết chấm bi nhỏ nhắn, kết hợp cùng áo khoác cardigan dệt kim màu trắng kem khoác nhẹ bên ngoài. Nữ idol hoàn thiện tổng thể bằng mái tóc buộc nửa duyên dáng cùng túi xách Lady Dior tinh xảo. Sự kết hợp hài hòa này mang đến hình ảnh một tiểu thư Dior kiêu kỳ nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ, những bức ảnh cận cảnh do cánh báo giới Hàn Quốc đăng tải cũng vô tình tiết lộ một chi tiết thú vị. Khi Haerin bước đi trên thảm đỏ, phần gót chân của cô hở một khoảng khá lớn so với lòng giày, cho thấy mẫu giày cao gót do thương hiệu chuẩn bị có kích cỡ rộng hơn đáng kể so với size chân thực tế của Haerin.

Cận cảnh đôi giày Dior Romance Pump giá 35 triệu đồng bị rộng gót khi nữ idol di chuyển.

Được biết, thiết kế có tên Dior Romance Pump, có giá bán niêm yết là 35 triệu đồng, nổi bật với họa tiết PolkaDior màu đen trên nền trắng. Bằng một cách nào đó, đây cũng chính là một trong những mẫu giày gây chú ý nhất khi bộ sưu tập Womenswear Thu/Đông 2026 ra mắt tại Paris Fashion Week hồi tháng 3 năm nay.

Khi ấy, trong show diễn kéo dài 22 phút với 65 thiết kế, một trong số những người mẫu được giao trình diễn cùng đôi cao gót chấm bi đã bất ngờ gặp sự cố tuột khi gần hoàn thành phần trình diễn. Nữ người mẫu này đã chọn cách xử lý đầy dứt khoát - đá văng một chiếc giày ra giữa runway và tiếp tục nhón gót bước đi với thần thái lạnh lùng, chuyên nghiệp.

Chiếc giày nằm đơn độc giữa đường băng cho đến khi Jonathan Anderson bước ra chào kết. Khoảnh khắc mang đậm tính ngẫu hứng này sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng ví như câu chuyện "Lọ Lem giữa đời thực", khiến mẫu Dior Romance Pump trở thành thiết kế được giới mộ điệu săn đón nhiệt tình khi còn chưa chính thức lên kệ.

Thiết kế Dior Romance Pump từng gây sốt nhờ sự cố hất văng giày mang đậm tinh thần Lọ Lem trên sàn diễn Thu/Đông 2026.

Dù sự cố đôi giày ngoại cỡ mang lại đôi chút bất tiện khi di chuyển, không thể phủ nhận Haerin vẫn có một màn tái xuất vô cùng trọn vẹn và bùng nổ truyền thông. Và thật may khi sự kiện của Dior Beauty không kéo dài đến 12h đêm, nếu không với chiếc giày hở gót ấy, cô nàng "mắt mèo" nhà NewJeans rất có thể đã trở thành một nàng Lọ Lem đời thực ngay giữa lòng Seoul!

Ảnh: Internet