Jisoo diện đầm local brand Việt, đụng hàng khó phân thắng bại với Winter và Trần Đô Linh

Với màn hội tụ của Jisoo, Winter và Trần Đô Linh, thiết kế local brand Việt một lần nữa chứng minh rằng thời trang không chỉ nằm ở món đồ, mà còn nằm ở cách người mặc kể câu chuyện của riêng mình.

Một thiết kế đến từ local brand Việt Nam đã lần lượt được ba mỹ nhân đình đám lựa chọn, tạo nên màn "đụng hàng" thú vị khi mỗi người lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nếu Jisoo biến thiết kế thành hình tượng robot vừa ma mị vừa quyền lực, Winter ghi điểm với vẻ đẹp kiêu sa, cổ điển thì Trần Đô Linh lại mang tới cảm giác trẻ trung, năng động.

Đáng chú ý, người khơi mào cho màn so kè thời trang lần này chính là Jisoo. Trong những hình ảnh nhá hàng cho Amortage, mở đường cho full album đầu tiên, nữ idol thử nghiệm một phong cách mới mẻ khi hóa thân thành cô robot mang vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn. Để hoàn thiện tạo hình, Jisoo cùng ê-kíp lựa chọn một thiết kế đến từ nhà mốt Việt Lsoul. Đây là mẫu đầm corset kết hợp chân váy bồng, sở hữu phom dáng khá ấn tượng với phần thân trên ôm sát và chân váy tạo độ phồng, giúp tổng thể vừa có nét nữ tính vừa mang hơi hướng futuristic.

Điểm đặc biệt của chiếc đầm nằm ở cách xử lý màu sắc và chất liệu. Thiết kế sử dụng hai mảng màu bất cân xứng, kết hợp cùng những chi tiết xé tua tạo hiệu ứng thị giác khá mạnh. Những đường nét không hoàn toàn cân đối khiến bộ váy có cảm giác phá cách, phù hợp với concept nhân vật robot mà Jisoo đang thể hiện. Nữ idol không lựa chọn cách styling quá an toàn. Mái tóc được uốn xoăn, kết hợp cùng những chiếc kẹp tóc kim loại bản lớn. Phụ kiện ánh kim càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, sắc sảo của tạo hình.

Khi đứng trước ống kính, Jisoo mang đến một hình ảnh khác khá xa với vẻ nữ tính, ngọt ngào quen thuộc. Chiếc đầm corset giúp tôn lên đường nét cơ thể, trong khi phần chân váy bồng tạo cảm giác như một nhân vật bước ra từ thế giới viễn tưởng. Đặc biệt, cách kết hợp giữa những chi tiết kim loại, mái tóc xoăn và thiết kế bất đối xứng khiến tổng thể vừa ma mị, vừa quyền lực, đúng tinh thần của một cô robot thời thượng.

Tuy nhiên, Jisoo không phải mỹ nhân đầu tiên lựa chọn thiết kế này. Trước đó, Winter cũng từng diện mẫu đầm của Lsoul, tạo nên một phiên bản hoàn toàn khác. Nếu Jisoo theo đuổi hình tượng futuristic và có phần nổi loạn, stylist của Winter lại lựa chọn hướng đi nữ tính, sang trọng hơn. Chiếc đầm được kết hợp cùng sandal đính đá, tạo hiệu ứng lấp lánh cho tổng thể. Đi cùng đó là loạt trang sức gồm khuyên tai và vòng cổ ngọc trai.

Sự xuất hiện của ngọc trai lập tức thay đổi tinh thần thiết kế. Mẫu đầm vốn có những chi tiết xé tua khá phá cách nay trở nên mềm mại và cổ điển hơn. Winter vì thế mang đến cảm giác như một tiểu thư bước ra từ những bộ phim châu Âu, vừa kiêu sa vừa có chút lạnh lùng đặc trưng. Đây cũng là minh chứng cho khả năng biến hóa của một thiết kế. Cùng một chiếc đầm nhưng chỉ cần thay đổi phụ kiện và cách làm tóc, tổng thể đã có thể chuyển từ futuristic sang cổ điển mà vẫn giữ được nét sang trọng.

Màn "đụng hàng" tiếp tục trở nên thú vị khi Trần Đô Linh cũng từng diện chính thiết kế này trên sân khấu biểu diễn. Khác với hai đàn chị, stylist của Trần Đô Linh lựa chọn cách xử lý trẻ trung và thực tế hơn. Phần tất lưới được loại bỏ, thay vào đó là boots da, giúp tổng thể có thêm nét cá tính và khỏe khoắn. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, hai bên đính kẹp tóc hình nơ, tạo điểm nhấn đáng yêu cho diện mạo. Cách phối này giúp chiếc đầm bớt đi vẻ cầu kỳ, thay vào đó là tinh thần hiện đại, năng động và phù hợp với không khí sân khấu. Nếu Winter biến thiết kế thành một bộ váy dành cho nàng tiểu thư kiêu sa, Trần Đô Linh lại khiến item này trở nên gần gũi hơn với phong cách biểu diễn của một nữ nghệ sĩ trẻ.

Điều thú vị nhất của màn "đụng hàng" này nằm ở việc rất khó tìm ra người mặc đẹp nhất. Jisoo gây ấn tượng bằng tạo hình robot độc đáo, tận dụng tối đa tinh thần bất đối xứng và những chi tiết kim loại của thiết kế. Winter lại chinh phục người nhìn bằng vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng. Những món trang sức ngọc trai và sandal đính đá khiến chiếc đầm trở nên nữ tính, quý phái hơn. Trong khi đó, Trần Đô Linh lại chứng minh rằng thiết kế hoàn toàn có thể được đưa lên sân khấu theo một cách trẻ trung. Boots da và kẹp tóc nơ giúp cô nàng trông năng động nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.

Ba cách styling, ba cá tính và ba câu chuyện thời trang khác nhau. Chính sự biến hóa này cũng cho thấy sức hút của thiết kế đến từ Lsoul: dù mang phom dáng cầu kỳ và nhiều chi tiết đặc biệt, chiếc đầm vẫn đủ linh hoạt để mỗi người mặc tạo ra một phiên bản riêng. Và với màn hội tụ của Jisoo, Winter và Trần Đô Linh, thiết kế local brand Việt một lần nữa chứng minh rằng thời trang không chỉ nằm ở món đồ, mà còn nằm ở cách người mặc kể câu chuyện của riêng mình.