Cô gái làm bảo vệ, đốt cả gia tài cho 27 ca phẫu thuật để trở thành mỹ nhân

Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, làm đủ nghề để gom tiền lên bàn mổ, cô gái Nhật lột xác thành người mẫu triệu follower.

Từ một cô gái chịu nhiều tổn thương vì bị miệt thị ngoại hình, Airi Hirase đã chi hơn 24 triệu Yên Nhật (hơn 4 tỷ đồng) để trải qua 27 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Màn lột xác ngoạn mục cùng câu chuyện nỗ lực phi thường của nữ người mẫu Nhật Bản không chỉ gây chấn động truyền thông quốc tế mà mới đây còn làm chao đảo các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc.

Airi Hirase lột xác 180 độ: xinh đẹp, thon gọn sau chuỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

Trên thực tế, Airi Hirase từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế trong giai đoạn 2023 - 2024 khi công khai hành trình hơn 20 lần lên bàn mổ cùng khoản tiền khổng lồ bỏ ra để thay đổi diện mạo. Mới đây, tên tuổi của nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi lại một lần nữa bùng nổ tại Hàn Quốc sau khi một bài đăng trên nền tảng X chia sẻ lại kết quả của hàng loạt ca can thiệp dao kéo. Cô thú nhận rằng quyết định biến đổi hoàn toàn gương mặt xuất phát từ tổn thương tâm lý do bị ngược đãi từ thời thơ ấu, đặc biệt là từ chính mẹ ruột của mình.

Một trong số những video về hành trình lột xác của Airi Hirase với gần 20 triệu lượt xem.

Airi Hirase lớn lên trong nỗi tự ti cùng những vết thương tâm lý sâu sắc. Người gây ra tổn thương lớn nhất cho cô lại chính là mẹ ruột. Bà liên tục miệt thị, chỉ trích ngoại hình của Hirase chỉ vì cô có gương mặt rất giống người cha, người từng phản bội gia đình và bỏ đi để lại một khoản nợ khổng lồ.

Không chỉ chịu áp lực tinh thần ngay tại gia đình, Hirase còn trở thành tâm điểm trêu chọc của bạn bè đồng trang lứa. Những lời dè bỉu cay nghiệt như đồ xấu xí hay trông như đàn ông đeo bám cô suốt những năm tháng đi học. Môi trường sống khắc nghiệt đã đẩy cô gái trẻ vào nỗi ám ảnh tột cùng về ngoại hình, khiến cô tin rằng phẫu thuật thẩm mỹ là con đường duy nhất để rũ bỏ quá khứ đau buồn và làm lại cuộc đời.

Nữ người mẫu không ngần ngại công khai ảnh quá khứ để chia sẻ về hành trình vượt qua nghịch cảnh của bản thân.

Năm 19 tuổi, Hirase thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên với hy vọng tìm lại sự tự tin. Để có đủ kinh phí theo đuổi ước mơ thay đổi diện mạo, cô gái trẻ đã phải trải qua một hành trình lao động cực kỳ gian khổ.

Hirase làm cùng lúc hai công việc bán thời gian vất vả, từ hỗ trợ chuyển nhà cho đến nhân viên bảo vệ. Mỗi ngày, cô chỉ dám ngủ vỏn vẹn 4 tiếng và thu mình trong một căn hộ nhỏ giá rẻ để tiết kiệm tối đa chi phí. Tích góp từng đồng tiền từ mồ hôi và sức lực của bản thân được khoảng 10 triệu yên (1,7 tỷ đồng) sau 8 năm, cô dần trải qua tổng cộng 27 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, bao gồm can thiệp toàn bộ gương mặt, gọt hàm và nâng ngực.

Từng chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày để tích góp tiền phẫu thuật, Hirase giờ đây tận hưởng cuộc sống tự chủ tài chính.

Trái ngọt đã mỉm cười khi những ca phẫu thuật của Hirase đều diễn ra thành công mỹ mãn. Từ một cô gái tự ti, Hirase sở hữu diện mạo xinh đẹp, hài hòa và cuốn hút không kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Hirase đã gặt hái được nhiều thành công trong vai trò nhà sáng tạo nội dung và người mẫu. Cô sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế cũng như tạp chí thời trang. Việc cô công khai những bức ảnh ngày ấy và bây giờ không chỉ thu hút sự chú ý mà còn nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ công chúng.

Vẻ đẹp ngọt ngào, thon gọn giúp Airi Hirase thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Từ một cô gái làm bảo vệ và chuyển nhà, Hirase hiện đã trở thành người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng trên truyền hình.

Gần đây, bài đăng chia sẻ về màn lột xác của cô tiếp tục gây bão trên nền tảng X và các cộng đồng mạng Hàn Quốc. Trái với những định kiến thông thường về phẫu thuật thẩm mỹ, cư dân mạng Hàn Quốc đã dành cho cô nhiều lời khen ngợi và sự khâm phục:

- Kinh ngạc thật. Kết quả rất thành công đối với cô ấy.

- Cô ấy tiêu tiền do chính mình làm ra, điều đó hoàn toàn chính đáng. Tự tin vào bản thân mới là điều quan trọng nhất.

- Tôi không có cái nhìn quá tích cực về dao kéo, nhưng biết được những lăng mạ mà cô ấy phải chịu đựng từ nhỏ khiến tôi thực sự muốn cổ vũ cho cô ấy.

- Bác sĩ làm rất khéo, diện mạo mới xinh đẹp nhưng nhìn vẫn tự nhiên chứ không bị quá đà.

Màn lột xác của Hirase nhận được nhiều sự đồng cảm và cổ vũ từ cư dân mạng Hàn Quốc.

Sự nghiệp của Hirase thăng hoa khi cô trở thành người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Dù hoàn toàn hài lòng với diện mạo hiện tại và sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hirase thừa nhận cô vẫn đang trong hành trình nỗ lực từng ngày để chữa lành những tổn thương tâm lý còn sót lại từ thời thơ ấu. Câu chuyện của cô không chỉ dừng lại ở một màn phẫu thuật thẩm mỹ thành công, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường tự mình thay đổi số phận.